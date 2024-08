Viața pe roți: Povestea atletei care a făcut din triatlon un mod de a trăi

Însă Universul a complotat și mi-a adus-o în cale pe o fostă colegă de liceu, pe care am întrebat-o: „Și ce-ai mai făcut?”, la care ea a răspuns: „Am scris o carte.” Așa am ajuns la Școala de Scris. Am făcut școala timp de șase luni și am învățat secretele storytelling-ului. Cu toate instrumentele la un loc, am început să scriu cartea. Primul manuscris mi-a luat aproape două luni. Cartea am terminat-o aici, în Suedia, unde sunt acum.