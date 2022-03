Lasă-te inspirat de curajul Irinei Bako de a crea fără limite

Ne-am întâlnit cu Irina și am aflat povestea ei: cum a devenit pasionată de muzică, ce case de discuri a pus pe picioare și cum a învățat să creeze lucrări de artă 3D pe cont propriu. Ești gata s-o cunoști mai bine?

Ne-am întâlnit cu Irina și am aflat povestea ei: cum a devenit pasionată de muzică, ce case de discuri a pus pe picioare și cum a învățat să creeze lucrări de artă 3D pe cont propriu. Ești gata s-o cunoști mai bine?

Ne-am întâlnit cu Irina și am aflat povestea ei: cum a devenit pasionată de muzică, ce case de discuri a pus pe picioare și cum a învățat să creeze lucrări de artă 3D pe cont propriu. Ești gata s-o cunoști mai bine?

”De la Global Records am primit computerul pe care-l am acum și așa am început să lucrez la proiectele 3D. Când vine vorba de 3D, placa video e cea mai importantă și, până la acest computer, nu avusesem unul cu o placă video atât de puternică, pentru randare,” explică Irina.

”De la Global Records am primit computerul pe care-l am acum și așa am început să lucrez la proiectele 3D. Când vine vorba de 3D, placa video e cea mai importantă și, până la acest computer, nu avusesem unul cu o placă video atât de puternică, pentru randare,” explică Irina.

”De la Global Records am primit computerul pe care-l am acum și așa am început să lucrez la proiectele 3D. Când vine vorba de 3D, placa video e cea mai importantă și, până la acest computer, nu avusesem unul cu o placă video atât de puternică, pentru randare,” explică Irina.

Perseverența a dus-o departe și-n numai un an de zile, Irina s-a remarcat prin ceea ce creează. În 2021, ea a fost invitată să ia parte în trei expoziții cu lucrările ei 3D: MAFA (Media Art Festival) din Arad cu lucrarea ”Unstable”, Metaspațiu în Timișoara, în cadrul ”The Apocalypse of the White Elephant”, și Kinema Ikon la Muzeul de Artă din Arad cu ”Digital Self-Portrait”, un group show curatoriat de ea. Ca artistă 3D, pseudonimul sub care creează este