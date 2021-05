Irina Lalciu e cine vrea ea să fie atunci când dansează

Am descoperit dansul chiar mai devreme, în timp ce mă uitam la o casetă VHS cu concertul "Dangerous" susținut de Michael Jackson la București în 1992. Am fost captivată complet de acel spectacol! Țin minte clar că învățasem bucăți din unele coregrafii ca ”Wanna be startin' something”, ”Billie Jean”, ”Smooth Criminal”, ”Beat It”. De atâtea ori m-am uitat la caseta aia (râde). Cu siguranță asta a avut un rol definitoriu în drumul meu în dans. La vârsta de 4-5 ani, am ajuns efectiv într-un cadru organizat, la o grupă de dans de la Palatul Copiilor unde, inițial, nu m-am simțit deloc confortabil. Am stat acolo aproximativ un an, până am dat de gimnastică, și am început să merg în paralel în ambele locuri. Deoarece antrenamentele începuseră să se suprapună, mama m-a rugat să aleg între cele doua. Am ales gimnastica.

Am descoperit dansul chiar mai devreme, în timp ce mă uitam la o casetă VHS cu concertul "Dangerous" susținut de Michael Jackson la București în 1992. Am fost captivată complet de acel spectacol! Țin minte clar că învățasem bucăți din unele coregrafii ca ”Wanna be startin' something”, ”Billie Jean”, ”Smooth Criminal”, ”Beat It”. De atâtea ori m-am uitat la caseta aia (râde). Cu siguranță asta a avut un rol definitoriu în drumul meu în dans. La vârsta de 4-5 ani, am ajuns efectiv într-un cadru organizat, la o grupă de dans de la Palatul Copiilor unde, inițial, nu m-am simțit deloc confortabil. Am stat acolo aproximativ un an, până am dat de gimnastică, și am început să merg în paralel în ambele locuri. Deoarece antrenamentele începuseră să se suprapună, mama m-a rugat să aleg între cele doua. Am ales gimnastica.

