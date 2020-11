După terminarea liceului ”Tudor Vianu”, cu specializarea mate-info, din București, am plecat în Olanda, la University of Groningen, unde am studiat inteligența artificială, ceva ce era destul de neobișnuit atunci, căci nu prea multă lume știa termenul ăsta, dar care acum e în capul tuturor.

Apoi mi-am continuat studiile în Elveția, la Lausanne, la facultatea École Polytechnique Fédérale de Lausanne, unde am urmat un master pe informatică și unde am ales multe cursuri din zona machine learning, data science, IA (inteligență artificială) și cursuri mai fundamentale din computer science.

