Visurile lui Ítalo Ferreira

Ítalo Ferreira a obținut în surf mai mult decât și-a imaginat vreodată. După ce a apărut pe scena acestui sport ca debutantul anului în 2015, el a câștigat titlul World Surf League în 2019, iar în 2021, la Olimpiada de la Tokyo, a devenit primul bărbat medaliat cu aur.

Succesul în surfing i-a adus milioane de urmăritori în social media, atenție constantă și chiar invitații în backstage-ul F1. Cu toate astea, Italo rămâne același băiat cu o mulțime de visuri, care obișnuia să sară gardul școlii pentru a petrece mai mult timp pe apă.

Italo a făcut istorie la Tokyo cu medalia sa de aur © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

La 28 de ani, Italo rămâne atât de ancorat în realitate, încât pare incredibil pentru un sportiv de nivelul său, și se concentrează pe cele patru elemente care, pentru el, au contat dintotdeauna cel mai mult - familia, prietenii, credința și viitorul.

Familia

Dacă Italo nu s-ar fi apucat de surf, el crede că ar fi rămas acasă în Baía Formosa, un oraș de pe nordul coastei braziliene, și ar fi devenit pescar, ca tatăl său. Nu i-a plăcut școala prea mult.

”Aveam nouă ani când am început,” își amintește el. ”Mă distram împreună cu prietenii vâslind pe capacul unei cutii frigorifice. Apoi prindeam valuri mici ca să mă țin ocupat cât tatăl meu muncea, nu aveam altceva de făcut. Mergeam pe plajă și jucam fotbal cu băieții sau făceam surfing pe capacul cutiei frigorifice. Am devenit tot mai obsedat de asta, apoi am încercat să fac surf pe placa unui prieten, și am început să devin tot mai bun.

Nu aveam prea multe, precum bani sau mâncare, și asta m-a motivat. Italo Ferreira

”Mi-amintesc că am sărit peste gardul școlii să merg la surf. A fost o nebunie, dar pentru mine a funcționat. Mama întreba: ”Ce s-a întâmplat? E ora 9 și ar trebui să fii la școală!” Iar eu am spus, ”Nu, mama, nu mai sunt ore. Nu mai e nimeni acolo și mi-au zis să merg acasă.” Mințeam, însă ea a fost de acord, așa că m-am dus direct la plajă cu băieții și cu acel capac de la cutia frigorifică. Apoi, tatăl meu mi-a dat o placă și am început să-mi fac de lucru în apă, ba chiar am câștigat și evenimente.”

A avut prima placă adevărată după ce a câștigat un eveniment local la 11 ani, apoi a cunoscut succesul - laolaltă cu premii care l-au ajutat să-și susțină familia, încă de la început.

”Când am început să câștig evenimente, plăcile pe care le dădeau ca premiu pentru locul întâi, am început să le vând și să dau banii părinților mei. Am început să-i ajut, așa că asta a fost motivația mea, și e motivația mea și azi: să-mi ajut familia și prietenii. Nu am avut prea multe, precum bani și mâncare, așa că asta m-a împins să câștig.”

Brazilianul speră să inspire o nouă generație de surferi © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Prietenii

Orașul natal e încă o sursă enormă de inspirație și mândrie.

”Baía Formosa este încă un loc natural, foarte normal”, spune el. ”Nu sunt petreceri, nu e nimic nebunesc. Este un loc în care merg tocmai pentru a face surf, pentru a-mi întâlni prietenii și familia. E bine să văd de unde vin și ce am acum. Pentru că uneori oamenii uită prin ce au trecut și nu prețuiesc ceea ce au acum. Să mă întorc în Baía Formosa înseamnă să mă întorc în timp și mă gândesc: ’La naiba! Ce am acum, ce am realizat! Voi continua.’ Este motivațional.”

Doi dintre acei prieteni din Baía Formosa, Marcelo Buxexa și Jackson Rodrigues, au fost alături de el pe tot parcursul călătoriei sale spre vârf, iar prezența lor în viața de zi cu zi îl ajută să-și păstreze perspectiva și să trăiască momentul ori de câte ori este posibil.

Ítalo Ferreira la Pipeline în 2018 © Ryan Miller/Red Bull Content Pool

”Călătorim împreună și ne bucurăm de fiecare moment pentru că cred că cele mai bune lucruri din viață sunt istoria, amintirile. Nu sunt banii, faima sau urmăritorii pe Instagram. Dacă mori, pierzi totul, nu contează.”

Aș face orice pentru a obține acea medalie. Argintul sau bronzul nu erau nimic pentru mine, doar aurul. Italo Ferreira

Speranța lui Italo este că acei urmăritori de pe Instagram – 2,9 milioane dintre ei la ultima numărare – se vor inspira puțin din povestea lui.

”Unii oameni mă văd ca pe o sursă de inspirație în viață, pentru a-și realiza visurile în domeniile lor, asta este cea mai bună parte. Încerc să continui să inspir în acest fel. Vreau să fiu diferit de oamenii care se plâng de orice și care se comportă de parcă lumea ar fi doar pentru ei. Vreau să-mi păstrez esența, să continui să fiu o persoană bună.”

Credința

Întreabă-l pe Ítalo ce sfat i-ar da unui tânăr surfer, iar răspunsul este chiar acolo, scris pe corp. El arată către tatuajul de pe braț, ”Acredite na força do seus sonhos” în portugheza sa nativă. În engleză, asta se traduce prin „Crede în puterea viselor tale”.

”Vin dintr-un loc în care puțini oameni au crezut în mine, cu excepția familiei mele”, spune el. ”Și uneori există lucruri pe care trebuie doar să le ignorăm și să credem că putem face tot ce ne propunem. Asta am făcut.”

El a reușit să-și mențină această încredere în sine de la primele sale competiții până la o medalie de aur olimpică, care pentru el nu a fost niciodată pusă la îndoială.

Italo face ce știe mai bine © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

”Când am călătorit în Japonia cu prietenul meu Marco, eram foarte încrezător pentru că mă antrenam mult, în fiecare zi, făcând forță, și eram încrezător că voi avea șansa la medalia de aur”, își amintește el. ”În mintea mea, am vrut doar asta și aș fi făcut orice pentru a obține acea medalie. Argintul sau bronzul nu însemnau nimic pentru mine, doar medalia de aur. Am muncit din greu pentru asta.

Pentru mine, să am ocazia de a câștiga medalia de aur a fost cel mai bun lucru. Lucram la fiecare detaliu din mintea mea și visasem la acel moment. Când am ieșit din apă și i-am văzut pe toți băieții țipând și plângând, acel moment a fost cel mai bun cu siguranță, pentru că în acel moment am știut că voi fi campion olimpic.”

Viitorul

În timp ce locul său în istoria surfului este asigurat datorită triumfului din Tokyo, el vrea să lase o moștenire și în afara sportului, prin munca sa cu tinerii surferi și Institutul Ítalo Ferreira pe care îl înființează în orașul său natal.

Italo se relaxează în Baia Formosa cu o doză de Red Bull dedicată © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

”Dacă eu câștig, pot câștiga și toți cei din jurul meu”, spune el simplu. ”Îmi pot ajuta părinții, băieții din jurul meu, prietenii mei pot călători cu mine și apoi pot ajuta noua generație cu Institutul meu. Așa că pot ajuta unii oameni și pot inspira unii oameni din întreaga lume. Cred că acestea sunt marile mele obiective: să ajut pe toată lumea, să continui să învăț, să cresc.”

Să te distrezi în același timp învățând și să te străduiești constant să dai tot ce ai mai bun. Acest angajament i-a servit destul de bine lui Italo până acum – împreună cu credința, familia, prietenii și hotărârea de a lăsa o moștenire care va dura pe termen lung.