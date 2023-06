De la „Sex and the City” și „Gilmore Girls” și până la „Girls”, „Big Little Lies” sau „Euphoria”, serialele despre prietenia dintre femei fac parte din universul fiecăreia dintre noi. Și Iuna Pine (aka Oana Popescu) surprinde astfel de lumi în ilustrațiile ei și crede în puterea surorității - femei care se susțin unele pe altele la bine și la greu sau care, pur și simplu, fac parte dintr-o comunitate în care pot fi ele însele și pot împărtăși tot ce le trece prin cap.

„Iuna Pine își dorește să fie un pseudonim interesant de la numele meu care, fiind atât de comun, e deja folosit pe toate platformele. Se citește exact așa cum se scrie (deși la început se dorea un aer mai englezesc) și nu are neapărat o însemnătate, dar mi-a plăcut că sună exact ca un nume silly de personaj fictiv dintr-un serial sau desen animat. Love that,” explică ilustratoarea.

Am vorbit cu Iuna Pine despre debutul ei în ilustrație, despre cum îți construiești un drum pe cont propriu în această lume și de ce totul devine mai ușor când alegi să desenezi teme și experiențe care fac parte din viața ta de zi cu zi.

Girls just wanna have fun © iuna-pine

Când și în ce fel ai descoperit ilustrația și cum a devenit meseria ta?

Toată viața mea s-a învârtit în jurul ilustrației. Dar am realizat destul de târziu că pot avea o meserie din asta. Cu toate că desenul și arta digitală au fost singurele domenii de care am fost cu adevărat pasionată în toți anii de școală, am auzit de atâtea ori în jur că nu poți să trăiești din artă încât, pentru o vreme, m-am resemnat că ar trebui să rămână doar o pasiune.

As a chronically online person, norocul meu a fost că mi-am petrecut cam toată adolescența explorând internetul. Din una în alta, am descoperit job-ul de ilustrator și, o dată cu asta, și mulți artiști străini care, ce să vezi, erau super successful făcând exact ce îmi plăcea și mie să fac.

Informația asta a rămas cumva in the back of my mind și, în ultimul an de liceu, când am început să văd și la noi în țară din ce în ce mai mulți ilustratori care trăiau din asta, am zis că trebuie să încerc și eu, că e ceva ce mi se potrivește perfect. De atunci, am lucrat non stop să fac acest vis să devină realitate & never looked back.

Care sunt primii pași pe care i-ai făcut să înveți ilustrație și la ce resurse ai apelat?

Inițial mi-am propus trei lucruri: să lucrez zilnic, să-mi îmbunătățesc tehnica și să-mi construiesc un portofoliu. Făceam ilustrații alb-negru în liner, care aveau ca subiect fete, pisici și plante. Desenam pe hârtie, le fotografiam cu o aplicație de scan și apoi le editam în Photoshop.

Fiind un proces destul de lent, am decis să cumpăr un creion pentru telefon și să încerc ilustrația digitală. Cam așa pot spune că mi-am format mâna – desenând jumătate de an pe un ecran minuscul de iPhone 8. Dificil, dar a meritat. În momentul în care am realizat că ilustrația digitală is the one for me, am investit intr-un iPad și un Apple Pen, pe care le folosesc și în prezent.

Au fost momente în care ți-ai dorit s-o lași baltă fiindcă simțeai că nu progresezi cum îți dorești?

Da, cu siguranță au fost momente de genul. Obișnuiam să mă compar foarte mult cu alți artiști și mi se părea că la mine totul arată stângaci și unprofessional, parcă mă descurajam singură. Am realizat între timp că fiecare are ritmul lui, că nu e sănătos să mă compar cu ilustratori care au ani în plus de experiență față de mine și că singura persoană cu care ar trebui să mă compar sunt eu. Uitându-mă acum în spate pot să văd cât am evoluat din punct de vedere al tehnicii, procesului de lucru, modului de împachetat și filmat, iar asta mă face instant să îmi recapăt încrederea când am momente de doubt.

Plants on the balcony (ilustrație realizată pe iPhone în 2018) © iuna-pine

Îți amintești când ai realizat prima ilustrație care te-a făcut să exclami, „sunt destul de mândră de treaba asta”?

Cred că am avut un sentiment de genul cu prima mea ilustrație digitală color, desenată în totalitate pe telefon, la care am lucrat o zi întreagă, fără pauză. Îmi amintesc că abia îmi amenajasem balconul cu foarte multe plante și am încercat să fac o compoziție care să exprime exact acea atmosferă – o tipă în rochie cu floricele, culori calde, vară, patterns și multe plante. Pe atunci, nu aveam un cont separat pentru ilustrații, dar știu că am postat-o pe contul personal și a primit vreo 500 like-uri. Cu siguranță și feedback-ul primit de la oameni m-a încurajat mult.

Ilustrațiile tale sunt foarte feminine și „vorbesc” adesea despre universul banal, de zi cu zi, al fetelor/ femeilor. Ce lumi îți place să ilustrezi pentru propria bucurie, ce teme îți atrag atenția și de ce acest univers e interesant pentru tine?

Mi-a plăcut întotdeauna să transpun în desen tot ceea ce trăiesc și iubesc, deci într-un fel temele și atmosfera creată în ilustrații reprezintă viața mea trecută printr-un filtru creativ, ca un jurnal vizual: ieșiri între fete, sleepovers, picnicuri în zile de vară, messy bedrooms, despărțiri la miezul nopții.

Îmi atrage atenția orice emoție și moment simplu de zi cu zi, pe care încerc le conturez într-un stil vizual eye pleasing, un mix de estetice curente și o nostalgie pentru tot ce iubeam as a kid – 2000 girly pink combinat cu patterns, accesorii retro si un touch eclectic. Cam așa arată universul meu.

Sunday doodling © iuna-pine

Care sunt calitățile/ atitudinea care crezi că au contat să reușești ca ilustratoare, pe cont propriu? Și ce recomandări ai pentru cei care vor să-ți calce pe urme, de la zero, în profesia asta?

Cred că unul dintre cele mai challenging lucruri pentru mine la început a fost self promo-ul, pentru că, deși îmi doream să îmi cresc comunitatea și să am cât mai multă expunere pe social media, nu prea știam cum să gestionez toată treaba asta. Îmi era cumva rușine să postez prea des, overthink-uiam că poate plictisesc și mă temeam să nu fiu “cringe”.

Între timp m-am mai relaxat, am învățat să nu mă iau atat de tare în serios și să am mai multă încredere în mine și in munca mea, deci recomand consistență + shameless self promo pe toate platformele. Instagram, TikTok, Pinterest, Behance, Tumblr, you name it. Oricum sunt toate for free, deci de ce nu?

Care sunt poveștile pe care te interesează să le spui oamenilor zilele acestea prin ceea ce desenezi?

Îmi place să ilustrez povești simple din viața de zi cu zi în care oamenii se regăsesc, să celebrez prieteniile strânse între fete și sentimentul de comunitate și belonging. Cred că momentele simple împărtășite cu prietenii sunt cele mai speciale și vreau ca arta mea să transmită mai departe ideea asta, de „better together” și girls having fun. Primesc des mesaje de la oameni care se regăsesc în ceea ce creez și sentimentul e foarte wholesome.

Girls night © iuna-pine

Ce parte din tine manifești prin ceea ce desenezi?

De obicei fetele pe care le desenez sunt un mix de silly, cute, sometimes angry, exremely nostalgic & dreamy, exact ca mine. Cred că, fără să vreau, transpun personajelor din ilustrațiile mele destul de mult din personalitatea mea, cumva faptul că mă inspir atât de mult din viața de zi cu zi face tot acest proces creativ mult mai ușor.

Dacă ai fi provocată la un concurs de tipul - „Scrie tot ce vrei să știe oamenii despre tine în maxim 5 rânduri” - ce anume ai scrie?

Locuiesc în Cluj, îmi place să dansez, petrec exagerat de mult timp jucându-mă sims, am un motan pe nume Monkey, aș vorbi non stop despre seriale și Taylor Swift, sunt extrem de pasionată de ceea ce fac și mi-ar plăcea să am cândva un magazin/atelier cu produse ilustrate de mine.

Girls just wanna have fun © iuna-pine

