Cariera remarcabilă de slackliner a lui Jaan Roose

Jaan Roose Known for possessing nerves of steel, Estonian slackliner Jaan Roose is a 3-time world champion and the holder of numerous world records.

Născut și crescut în satul Matsuri, Estonia, interesul său s-a trezit atunci când a terminat al doilea la concursul video King of Slackline în 2010. Cu un picior rupt de la parkour, Roose a trimis videoclipuri cu el făcând trucuri pe un slackline instalat în casa sa. „Și apoi, cu un picior în ghips după ce am încercat parkour, tot încerc să fac asta. Sunt bolnav, vomit - am încercat să mă vindec și tot am continuat", își amintește el. „Am început să încarc videoclipurile și s-a întrerupt curentul, era furtună".

