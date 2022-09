Explorează Mumbaiul cum n-ai mai făcut-o niciodată cu sportivul Jason Paul

Păsările! Știu că mulți oameni vorbesc prostii despre porumbei. Dar erau o mulțime de porumbei la Poarta Indiei, care este o structură fenomenală în sine. Am simțit că sunt într-un film; structura are ceva magic, pur și simplu. O pasăre m-a ciugulit de mână chiar în timpul filmării.

