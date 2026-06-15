Generația care a demonstrat că gamingul este sport adevărat

În 2024, la primul eveniment Tier 1 din Cluj-Napoca, Costin „jaxi” Vrînceanu a avut unul dintre acele momente rare în care poți vedea cât de mult s-a schimbat o lume. Organizatorii îl surprindeau din când în când pe ecranele uriașe ale arenei, iar de fiecare dată reacția venea instantaneu din tribune. Mii de oameni îi scandau numele. Pentru cineva care și-a petrecut adolescența încercând să convingă lumea că esports-ul merită luat în serios, scena avea o încărcătură imposibil de ignorat.

„Nu mi-aș fi imaginat vreodată că o să strige o arenă întreagă numele meu”, spune el. Dincolo de emoția personală, momentul vorbește despre ceva mai mare decât un creator de conținut devenit popular: maturizarea unei generații care a crescut odată cu Counter-Strike-ul și a transformat gamingul competitiv dintr-o pasiune marginală într-un fenomen cultural cu propriile sale vedete, competiții și comunități.

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Pentru cei care au descoperit esports-ul în ultimii ani, este greu de imaginat cât de diferit arăta acest univers la începutul anilor 2000. În perioada în care Jaxi își cumpăra primul joc original de Counter-Strike 1.6, ideea de a investi bani într-un joc era privită cu suspiciune. „Lumea râdea de tine dacă dădeai bani pe un joc”, își amintește el. Comunitățile existau, dar erau mici, răspândite pe forumuri și servere locale. Competițiile aveau loc în internet café-uri sau în spații improvizate, iar perspectiva unei cariere construite în jurul gamingului părea mai degrabă o fantezie decât un plan realist.

Jaxi © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Jaxi face parte din generația care a crescut exact în perioada în care internetul începea să schimbe radical modul în care tinerii își petreceau timpul liber. Este generația „cu cheia la gât”, după cum o numește chiar el. O generație care petrecea ore întregi în fața blocului, pe terenurile dintre clădiri sau în fața primelor calculatoare conectate la internet. Pentru mulți dintre cei care aveau să ajungă ulterior în esports, tranziția nu a fost una bruscă. Jocurile au devenit pur și simplu o continuare a spiritului competitiv pe care îl trăiau deja în viața de zi cu zi.

Primele competiții au apărut aproape natural. Meciuri online, echipe formate cu prieteni și seri întregi dedicate antrenamentelor. În cazul lui Jaxi, lucrurile au evoluat rapid. A început să joace în ligile organizate de PGL, a trecut prin toate diviziile și a ajuns să atragă atenția unor organizații importante. Era încă adolescent când primea primele oferte serioase și începea să înțeleagă că jocul pe care îl trata ca pe o pasiune ar putea deveni ceva mai mult.

În acei ani, performanța în esports era motivată în primul rând de pasiune. Salariile aproape că nu existau, iar premiile erau prea mici și prea rare pentru a susține o carieră. Cu toate acestea, generația lui a continuat să investească timp și energie într-un domeniu care nu oferea aproape nicio garanție. În schimb, oferea ceva ce părea imposibil de obținut altfel: acces la o lume mai mare decât cartierul sau orașul în care te-ai născut.

„În 2010-2011, ideea de a pleca într-o țară străină să joci Counter-Strike, cu totul plătit, era un miraj incredibil”, povestește el. Competițiile l-au dus în Serbia, Bulgaria, Taiwan sau Coreea de Sud. Pentru un adolescent român crescut într-o familie obișnuită din București, experiența avea o dimensiune aproape neverosimilă: posibilitatea de a vedea lumea prin intermediul unei pasiuni pe care foarte puțini o înțelegeau atunci.

Jaxi © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Privind retrospectiv, una dintre cele mai mari victorii ale acestei generații este faptul că a reușit să schimbe percepția publică asupra gamingului competitiv. Ani la rând, esports-ul a fost redus la imaginea simplificată a unor oameni care petrec prea mult timp în fața calculatorului. Ce nu se vedea erau orele de antrenament, pregătirea tactică, presiunea competiției și disciplina necesară pentru a rămâne relevant într-un mediu în care nivelul crește constant.

„Un sportiv poate să aibă o zi mai proastă sau poate să fie ziua în care câștigă. Poți să ai și noroc, poți să ai și ghinion, exact ca într-un sport tradițional”, explică Jaxi. Tocmai această paralelă îl preocupă de câțiva ani. După retragerea din competițiile profesioniste, și-a asumat un rol diferit. A devenit unul dintre oamenii care traduc esports-ul pentru publicul larg, explicând mecanismele din spatele performanței și încercând să facă accesibil un fenomen care poate părea opac pentru cei din afara comunității.

Transformarea sa din jucător profesionist în creator de conținut a coincis și cu maturizarea scenei locale. Când a început să facă streaming full-time, la finalul lui 2018, puțini anticipau explozia pe care avea să o cunoască industria în anii următori. Pandemia a accelerat acest proces, aducând un val uriaș de oameni către platformele de streaming și către competițiile online. Pentru esports-ul românesc, perioada a reprezentat un punct de cotitură. Publicul a crescut, interesul sponsorilor s-a amplificat, iar evenimentele au început să capete o anvergură pe care puțini și-ar fi imaginat-o cu un deceniu înainte.

Astăzi, România produce constant jucători care concurează la cel mai înalt nivel internațional. Turneele sunt urmărite de zeci de mii de spectatori, iar nume precum iM au devenit repere pentru o nouă generație de jucători. În acest context, rolul lui Jaxi este mai apropiat de cel al unui comentator sau analist sportiv decât de imaginea clasică a streamerului. El contextualizează performanțele, explică strategiile și încearcă să construiască o punte între scena profesionistă și public.

Jaxi este cel mai nou atlet din familia Red Bull © Bogdan Zop

Există însă un lucru despre care vorbește mai des decât despre rezultate: comunitatea. După ani de competiții, evenimente și premii, acesta este aspectul pe care îl consideră cea mai mare realizare. „Mi se pare că am o comunitate foarte educată, foarte empatică”, spune el. Observația este relevantă pentru întreaga evoluție a gamingului din România. Cei care urmăreau Counter-Strike acum cincisprezece ani sunt astăzi adulți cu profesii, familii și responsabilități. Jocul a rămas, însă relația cu el s-a schimbat, devenind un spațiu comun, un punct de întâlnire și o cultură împărtășită.

În fond, poate că aici se vede cel mai bine transformarea gamingului într-un sport adevărat: în comunitățile care s-au format în jurul competițiilor, în emoția colectivă a unei finale urmărite împreună și în sentimentul de apartenență pe care îl generează performanța. Exact aceleași elemente care definesc orice sport important.

La aproape douăzeci de ani de la primele sale meciuri de Counter-Strike, Jaxi continuă să vorbească despre esports cu entuziasmul cuiva care încă se simte parte din această construcție colectivă, un reprezentant al unei generații care a fost nevoită să explice permanent de ce ceea ce face contează.

Astăzi, explicațiile nu mai sunt la fel de necesare. Arenele pline, competițiile globale și interesul publicului vorbesc de la sine. Dar pentru cei care au fost acolo de la început, fiecare astfel de moment are o semnificație aparte. Pentru că își amintesc perfect perioada în care toate acestea păreau imposibile.