Experiența mea cu călătoritul prin lume a fost foarte, foarte specială; este prea mare și prea complicat pentru a rezuma totul într-o singură propoziție. Sunt multe momente frumoase, momente foarte intense și momente dificile. Prin toate acestea înveți mai multe despre viață și devii din ce în ce mai înțelept. Când călătorești prin lume, primești această înțelepciune și aceste lecții la o scală mult mai rapidă decât dacă ai rămâne tot timpul în cutia ta. Am fost luată pe sus, șocată și inspirată de diferitele culturi și oameni. Am trăit viața la capacitate maximă, așa simt. Călătoresc de șapte ani! Iar acum sunt plecată non-stop de-acasă de trei luni de zile. După Târgu Jiu plec spre Serbia și pe urmă în SUA.

Deși cunoșteam Balcanii, nu cunoșteam încă România până să vin aici și, pentru mine, a fost o oportunitate grozavă de a descoperi ceva nou. Nu știi niciodată dinainte ce se va întâmpla cu tine într-un loc, așa că nu poți spune, <Oh, România va fi grozavă> sau <Oh, România va fi groaznică>. Tot ce știu este că voiam să explorez și voiam să văd ce se întâmplă aici, așa că asta am făcut.

A fost super! Ceea ce am observat înainte – în Serbia, de exemplu – este că oamenii din zona asta apreciază cu adevărat valoarea muncii artistice. Adrian (n.red. Oniga, unul dintre organizatori) mi-a spus clar, <Nu te-am invitat doar pentru că ești femeie și ne-am dorit o femeie în festival. Nu te-am invitat pentru că pictezi într-o manieră realistă și am vrut o pictură realistă. Te-am invitat pentru că vedem valoarea muncii tale și vedem că încerci să aduci mesaje emoționante și să conectezi oamenii cu arta ta și apreciem foarte mult acest lucru.>

