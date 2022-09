Jehan Daruvala: “Nu am niciun dubiu că locul meu e în F1”

Sezonul a început destul de bine. Am luptat în fruntea campionatului, constant în top 3. Nu am fost prea buni în calificări, dar cu siguranță am fost cea mai rapidă mașină din cursă. Am continuat să dau rezultate bune; în primele cinci curse cred că am obținut patru podiumuri. Și apoi cursa de la Barcelona, ​​în cursa de caracteristici am avut de fapt strategia potrivită pentru a câștiga, dar mașina mea a eșuat. Din nou, în Austria am câștigat cursa de caracteristici, acasă la Red Bull, dar echipa a făcut o greșeală, așa că a fost descalificată din acea cursă. Am ratat multe puncte. Ca echipă, nu am stat prea bine.