Unii oameni urmează căi bătătorite. Alții pășesc în necunoscut și-și fac drumul propriu. Este și cazul lui Victor Manea aka Jon Rullz , unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din cultura urbană locală. Practicant de sporturi alternative, dansator de breaking, fotograf, videograf, director de imagine, graphic designer și, mai nou, designer vestimentar, Jon Rullz și-a transformat pasiunea pentru dans în job și, prin intermediul său, a deschis fereastra către noi lumi creative.

Dacă vrei să afli cum să ai curajul să-ți îndeplinești visurile, citește interviul de mai jos și lasă-te inspirat de parcursul lui JR. Uneori, cel mai important este să crezi în ceea ce-ți dorești și să fii mereu în mijlocul acțiunii pentru ca lucrurile să se așeze așa cum ți-ai imaginat dintotdeauna!

Descoperă unele dintre cele mai importante momente din viața profesională a lui Jon Rullz:

Trupa Freakquency și câștigarea emisiunii ”România dansează”

Proiectul Bucharest Underground Cocktail, care a adus în atenția publicului mișcarea locală underground și care a început ca o serie de clipuri pe YouTube. Același concept a fost transformat într-o emisiune de radio difuzată lunar la Black Rhino

Competiția Breaking Battle dedicată copiilor din noua generație

A însoțit trupa Subcarpați în calitate de membru între 2017-2021

Director de imagine pentru clipuri ale unor artiști români

Proiectul ” Vidin Was Taken ”, studio de design vestimentar, care-și va face debutul în curând pe străzile orașului.

Când ai descoperit breaking-ul și de ce ți-ai dorit să ai de-a face cu lumea asta?

Prima dată am văzut mișcări de breaking făcute de niște vecini de la bloc. Eu aveam doi ani de experiență în gimnastică și am decis să merg să le arăt și eu ce știu, pentru că asta am simțit că era energia. Unul zicea, ”Hai să-ți arăt cum se face lucrul ăsta”, apoi venea altul, ”Uite că știu eu să-l fac mai bine”. Atunci a fost primul moment în care am văzut mișcări de breaking, însă primul contact cu dansul l-am avut când eram foarte mic și părinții îmi puneau clipurile lui Michael Jackson. Îl imitam, într-un fel sau altul, și atunci a fost și o discuție destul de apăsată cu tatăl meu, care mi-a zis că n-o să am un viitor în asta, să-mi văd de treaba mea și să joc fotbal. Am jucat fotbal până pe la 14 ani, când am decis să fac dans cât de mult pot. (râde)

Dansul a conturat viața pe care o am astăzi, de la pasiunile pe care le am la felul în care văd lucrurile și la activitățile pe care le desfășor, m-a ajutat să îmi întâlnesc idolii și să sparg niște bariere. Jon Rullz

Ce ai simțit atunci, de ce ai fost convins că dansul e ceea ce trebuie să faci?

Am simțit că este ”biletul” meu pentru a descoperi mai mult decât îmi oferă ”spatele blocului” sau variantele de viitor pe care mi le prezentau părinții mei. Nu urmez căile bătătorite și mi-am dorit să fac ceva unde să am propriile reguli. Prin dans, mi-am dorit să cunosc oameni și locuri și să văd ce îmi rezervă lumea asta, pentru că eram înconjurat de ”Mergi la școală, ia-ți bacul, angajează-te.” Genul ăsta de viață.

Oamenii pe care îi urmăream de mic erau artiști care făceau diferite activități: erau pasionați de fotografie, câteodată făceau și muzică, iar pasiunea mea pentru dans mi-a deschis și mie ferestre noi. Dansul mi-a oferit o scăpare din realitatea pe care mi-o ofereau cei din jurul meu. Dansul a conturat viața pe care o am astăzi, de la pasiunile pe care le am la felul în care văd lucrurile și la activitățile pe care le desfășor, m-a ajutat să îmi întâlnesc idolii și să sparg niște bariere cum că un băiat crescut în Ghencea nu poate să ajungă altceva decât sportiv sau suporter. (râde)

Dansul l-a inspirat mereu pe Jon Rullz să se reinventeze © Cristian Vasile

Cum ți-ai construit drumul?

Mai întâi, lucrurile s-au conturat în zona sportului. Mi-am luat rolele și m-am dus în skatepark, unde am cunoscut tot felul de oameni, cu tot felul de aptitudini. Tot în perioada aia, m-am apropiat mai mult de dans, pentru că am văzut că asta este pasiunea mea, de fapt – indiferent că mă dădeam peste cap cu rolele, mă simțeam mult mai în largul meu pe ringul de dans.

La 16 ani, mi-am cunoscut și colegii din trupa de breaking Supersonic și am continuat să ne petrecem timpul liber împreună după școală. Am dat la facultate ca să nu mă duc în Armată, am fost ultima generație pentru care s-a pus problema așa, și am rămas cu dansul pentru că îmi plăcea să fac asta și nu vedeam neapărat un viitor mai bun în alt domeniu.

În același timp, dansul m-a învățat să fac și graphic design, pentru că aveam nevoie de haine pentru trupă și noi ni le făceam. A fost un moment-cheie în istoria trupei, în care ni s-a cerut un portofoliu, și aveam nevoie de poze. Am zis, ”Hai că le facem noi.” Toate lucrurile astea m-au făcut să rămân în dans, chiar dacă am avut momente în care am zis, ”E prea greu să ajung cel mai bun”, ”Nu am bani să călătoresc”, și așa mai departe. Țin minte că la prima experiență a unui concurs de dans, la Iași, am avut o cameră de filmat a unui prieten și, pentru că nu am participat atunci, am filmat concursul. Se aude și vocea mea, eram comentator. (râde)

Așadar, breaking-ul m-a ajutat să descopăr un nou limbaj și alte forme de exprimare. Și trebuia să devin foarte pasionat de ele ca să pot să le înțeleg așa cum le înțeleg în momentul de față. De exemplu, breaking-ul mi-a arătat ideea de competivitate. La concursuri e mereu tensiune până se termină, apoi toată lumea e prietenoasă, se schimbă opinii, ba chiar tricouri, ca la sportivi. (râde) Am și acum tricouri din perioada aia și le port, sunt tricouri de peste 15 ani de zile, pe care le am de la oameni dragi.

Jon Rullz spune că a fost dintotdeauna un tip nonconformist © Arhivă personală

Ce alte zone conexe breaking-ului ai început să abordezi?

Am dansat mult timp și asta înseamnă că muzica m-a ghidat mereu. Mi-am dorit la un moment dat să-mi întâlnesc idolii și nu găseam o metodă să fac asta. Adică nu voiam să fiu genul ăla de groupie, să-i urmăresc; mi-am dorit să fiu prezent pe o scenă, să înțeleg ce înseamnă scena și ce se ascunde în spatele unui concert, pentru că noi eram doar dansatori în momentul ăla.

La fiecare concert sau festival la care am avut oportunitatea să merg, am fost atent la cum pot să implementez și să organizez și eu lucruri similare în România. La acel moment, aveam nevoie de un concurs care să formeze noua generație și am decis să încerc să fac un breaking battle. ”Breaking battle” a fost un concept de concurs care s-a întâmplat de multe ori în cadrul festivalurilor mari. Tot timpul am încercat să aduc breaking-ul în atenția unui public generalist și cred că am reușit. Zece ani mai târziu, breaking-ul a devenit sport olimpic.

Deci, se poate spune că mi-am inventat job-ul. Un prieten mi-a zis o chestie super importantă la un moment dat, ”Încearcă să câștigi bani din pasiunea ta fără să strici calitatea lucrurilor pe care le faci.” Și ăsta este lucrul pe care îl urmăresc tot timpul. Să-mi urmez visul și calea fără să fac rău nimănui, să fac totul cu ușurință și să câștig bani din asta.

De la dans, fotografie, pasiunea pentru haine și muzică, toate m-au ajutat să călătoresc, să văd locuri pe care nu le-aș fi văzut altfel. Am vizitat peste 30 de țări, am cunoscut mii de oameni, am fost inspirat și am inspirat tot timpul la dorință de cunoaștere.

Ce încerci să transmiți prin ceea ce creezi?

Mie mi-a plăcut tot timpul să văd lucrurile în ansamblu, să înțeleg perspectiva. Perspectiva din care am privit lucrurile este cât se poate de reală și nonconformistă; niciodată nu am urmărit standardul, am încercat mereu să fac ceea ce nu există și, când nu m-am mai simțit confortabil, am încercat să schimb poziția din care mă uit. Dacă mă vedeai în timpul unui concert, eram la fel de transpirat ca artiștii de pe scenă. În timpul unui concurs de dans sau al unui concert sunt prezent peste tot, pentru că încerc să simt energia din toate punctele posibile.

Din joacă îți poți face o carieră în absolut orice domeniu dorești! Jon Rullz

Ce le răspunzi oamenilor când te întreabă care e meseria ta?

(Râde) Le zic că dansul e un mod de viață care nu este dictat de reguli sau de societate. Le zic că datorită dansului am descoperit noi modalități de a crea și că toate mă pasionează la fel de mult: fotografia, graphic design-ul, design-ul de haine, că de doi ani de zile fac și asta.

Jon Rullz în echipament olimpic pe care l-a creat © Arhivă personală

Care este amprenta pe care tu ai lăsat-o în cultura urbană a acestei țări?

În comunitatea locală, am devenit cunoscut drept dansator alături de FREAKQUENCY, drept coordonator și organizator de evenimente sub BREAKING BATTLE, sunt owner-ul ROMANIAN BBOYS și designer al proiectului The Breaking League, care se desfășoară în Marea Britanie. Pasiunea pentru haine m-a făcut să învăț cât mai multe lucruri despre industrie, cum sunt cusute, imprimate, dar mai ales cum se construiesc ele. În prezent, pot să mă laud că sunt unul dintre puținii designeri vestimentari care au creat un echipament olimpic pentru țara lor (n.red. e vorba de echipamentul olimpic pentru delegația română de breaking care va participa la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024).