Julia Sauter: Patinatoarea care nu a renunțat la visul ei

La Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano–Cortina 2026, prima ediție a unei Olimpiade la care a participat vreodată, Julia Sauter a obținut un rezultat istoric pentru România . După ani în care a concurat constant la campionate europene și mondiale, la debutul ei olimpic din acest an, Julia s-a calificat în finală după un program scurt foarte bun, unde a ocupat locul 16, cu 63,04 puncte. În programul liber, ea a reușit o evoluție sigură și fără erori majore, acumulând în total 190,93 puncte, cel mai bun rezultat al carierei sale. La final, a încheiat competiția pe locul 17 - cea mai bună clasare din istoria patinajului artistic feminin românesc la Jocurile Olimpice.

Julia Sauter , în vârstă de 27 de ani, s-a născut în orașul Weingarten, Germania, a început patinajul în țara natală și a crescut într-un mediu competitiv, dar fără să aibă traseul clasic al unei sportive susținute constant de o federație puternică. De-a lungul anilor, progresul ei a fost construit mai degrabă prin perseverență decât prin stabilitate.

Legătura cu România a apărut în 2010, când a început să lucreze cu fostul patinator român Marius Negrea. Din 2011, Julia a ales să reprezinte România - o decizie care i-a oferit șansa de a continua să concureze la nivel internațional, dar care a venit la pachet cu lipsa infrastructurii și a sprijinului financiar.

După dizolvarea Federației Române de Patinaj în 2018, multe dintre costurile legate de antrenamente și competiții au fost suportate de ea și de echipa ei. Pentru a-și susține cariera, Julia a lucrat în paralel în trei locuri, încercând să acopere costurile anuale de aproximativ 15.000 de euro necesare pentru antrenamente și competiții.

Rezultatele au venit treptat. După ani în care a urcat constant în clasamentele europene, Julia a reușit una dintre cele mai importante performanțe pentru patinajul românesc: locul 7 la Campionatele Europene de la Tallinn în 2025. A confirmat apoi forma bună la Campionatul Mondial de Patinaj Artistic de la Boston (SUA) din 2025, unde s-a calificat în finală și, implicit, a obținut un loc pentru România la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano–Cortina d’Ampezzo.

Sportiva, legitimată la clubul Corona Brașov, este antrenată în Germania de Roxana Luca Hartmann (fostă patinatoare artistică, de zece ori campioană națională și reprezentanta României la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2002 de la Salt Lake City, SUA). Pregătirea Juliei este completată de sprijinul oferit de Simona Pungă, antrenor coordonator al secției de patinaj artistic de la Corona Brașov, și de antrenorul britanic Christopher Boyadji.

Citește interviul de mai jos și află mai multe despre Julia, simbolul unei generații de sportivi care își construiesc singuri drumul, chiar și atunci când totul pare potrivnic.

Când ți-ai dat seama că patinajul este ceva pentru care ești dispusă să lupți?

Cred că a devenit clar în momentul în care lucrurile au început să devină dificile și totuși nu am vrut să mă opresc. Au existat momente în care ar fi fost mai ușor să renunț, dar am continuat să găsesc soluții pentru a rămâne în acest sport. Atunci am realizat că patinajul nu este doar ceva ce iubesc, ci ceva pentru care sunt dispusă să lupt.

Am crezut că, dacă muncesc suficient de mult, pot construi ceva semnificativ Julia Sauter

Ai ales să reprezinți România, știind că sistemul și sprijinul sunt limitate. Ce convingere interioară a făcut ca această decizie să fie cea corectă, în ciuda provocărilor?

Reprezentarea României mi-a oferit oportunitatea de a continua să concurez la nivel internațional și să îmi urmez visul. Fără această oportunitate, cariera mea s-ar fi putut încheia mult mai devreme. Am crezut că dacă muncesc suficient de mult, pot construi ceva semnificativ atât pentru mine, cât și pentru patinajul românesc. Acea convingere - că oportunitatea contează mai mult decât dificultățile - a făcut ca decizia să fie cea corectă.

A existat un moment în care continuarea carierei părea cu adevărat imposibilă?

După Campionatele Mondiale de la Montreal din 2024, m-am confruntat cu multe dificultăți mintale. Am fost profund dezamăgită și am intrat chiar într-o perioadă depresivă. Totul părea copleșitor, ca și cum tot ceea ce construisem s-ar fi prăbușit. Ce m-a ajutat să merg mai departe a fost să îmi reamintesc că eșecurile fac parte din parcurs și că fiecare moment dificil te poate face, în cele din urmă, mai puternic. Am realizat că trebuie să merg înainte și să continui să cred în mine.

Cum reușești să rămâi disciplinată?

Pentru mine, totul se întoarce la dragostea pentru sport. Chiar și atunci când lucrurile sunt incerte (finanțare, rezultate sau viitor), mă concentrez pe munca zilnică și pe progresul pe care vreau să îl fac. Acea motivație interioară este cea care mă face să continui.

Care este un sacrificiu pe care oamenii nu îl văd, dar care te-a format cel mai mult ca sportivă?

Unul dintre cele mai mari sacrificii este lupta emoțională și mintală din culise. Au existat momente în care anxietatea și presiunea făceau antrenamentele extrem de dificile. Oamenii văd competițiile și performanțele, dar nu văd întotdeauna momentele de îndoială, accidentările sau luptele mintale din timpul sezonului.

Ce contează mai mult pe gheață, în competiție: să demonstrezi ceva altora sau să împlinești ceva în interiorul tău?

Este vorba despre a împlini ceva în interiorul meu. Atunci când patinez bine este pentru că sunt concentrată pe propria mea performanță și pe munca pe care am depus-o, nu pe a demonstra ceva altora.

Julia Sauter la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 © Profimedia Mentalitatea joacă un rol uriaș. Capacitatea de a rămâne calm, de a crede în tine și de a gestiona presiunea face diferența Julia Sauter

Fiind printre cei mai buni patinatori din lume, ce îi diferențiază pe cei care rămân acolo de cei care rămân în urmă - și ce rol joacă mentalitatea?

Mentalitatea joacă un rol uriaș. Abilitățile tehnice sunt importante, dar capacitatea de a rămâne calm, de a crede în tine și de a gestiona presiunea face diferența. Am realizat că, uneori, cea mai mare provocare nu este cea fizică, ci controlul gândurilor și emoțiilor în timpul competiției.

Ce reprezintă Jocurile Olimpice pentru tine, la nivel personal?

Pentru mine, Jocurile Olimpice reprezintă momentul în care toți anii de muncă, sacrificii și credință se reunesc. Nu este vorba doar despre a concura pe acea scenă, ci despre tot drumul până acolo și despre a-mi demonstra că a meritat.

Poți descrie un eșec care s-a transformat într-un punct de cotitură în cariera ta?

Competiția Warsaw Cup din Polonia 2024 a devenit un punct de cotitură în cariera mea. În acea perioadă am luat decizia foarte dificilă de a mă despărți de antrenorul meu de lungă durată, după mulți ani de colaborare. A fost una dintre cele mai grele decizii și a venit cu multă incertitudine. Dar m-a forțat să fac un pas înapoi și să înfrunt ceea ce aveam nevoie pentru a continua să cresc ca sportiv. În final, acel moment m-a învățat să am încredere în instinctele mele și să îmi asum pe deplin drumul.

Ce îți spui atunci când apare îndoiala înainte de o evoluție?

Îmi reamintesc că am făcut munca și că sunt pregătită. Folosesc tehnici de respirație pentru a mă calma și pentru a rămâne prezentă în moment. Apoi încerc să mă concentrez pe a patina liber și pe a arăta cât de mult iubesc acest sport, în loc să mă gândesc la presiune.

Julia Sauter la Campionatul Mondial din Montreal, Canada, 2024 © Flowering Dagwood/ Creative Commons

S-a schimbat definiția ta despre succes de când ai început să concurezi internațional?

Da, s-a schimbat. La început, succesul însemna rezultate și clasări. În timp, am realizat că succesul poate însemna și progres - îmbunătățire tehnică, dezvoltare mintală și capacitatea de a continua să concurez la nivel înalt, în ciuda provocărilor.

Ce le-ai spune celor care simt că visul lor este nerealist pentru că nu au „circumstanțele potrivite”?

Le-aș spune că circumstanțele nu îți definesc întotdeauna limitele. Drumul meu nu a fost ușor - au existat dificultăți financiare, accidentări și momente de îndoială. Dar dacă muncești din greu și crezi în visul tău, poți găsi în continuare modalități de a merge mai departe.

Peste ani, ce speri să spună oamenii despre parcursul tău, nu doar în patinaj, ci ca poveste?

Sper ca oamenii să spună că parcursul meu a fost despre perseverență și dragoste pentru sport. Chiar și atunci când lucrurile au fost dificile, am continuat, pentru că patinajul a însemnat enorm pentru mine. Dacă povestea mea îi arată altcuiva că este posibil să lupți pentru visul tău, atunci asta ar însemna totul.