Jürgen Klopp: De ce bucuria este cheia performanței în sport

Jürgen Klopp: Când ajungi în fotbalul profesionist, oamenii tind uneori să uite că, până la urmă, este doar un joc. Iar dacă joci fără să te distrezi, fără să te bucuri de ceea ce faci, totul arată complet diferit. Marea provocare pentru jucători este să păstreze viu copilul din ei.

Am marcat câteva goluri și au fost și câteva execuții spectaculoase. De fiecare dată când mingea intra în poartă, cred că eu eram cel mai surprins om de pe stadion. Dar mă bucuram de moment. Și, măcar pentru câteva secunde, îmi spuneam: „Exact acolo am vrut să trimit mingea.” Am trăit multe momente frumoase în fotbal. Pe cele mai multe nu le-a văzut nimeni, dar pentru mine au fost extrem de importante. Ele au fost cele care m-au făcut să merg mai departe.

Iar alături de echipele mele am văzut, de-a lungul anilor, goluri absolut fantastice. Unele păreau imposibile din punct de vedere biomecanic. Și totuși au fost posibile, pentru că băieții sunt sportivi incredibili, capabili să facă lucruri cu adevărat speciale.