Jürgen Klopp: De ce bucuria este cheia performanței în sport

Cât de important este ca jucătorii de acest nivel să se bucure în continuare de mingea de fotbal? Și vă mai amintiți acele momente din propria carieră?
Când ajungi în fotbalul profesionist, oamenii tind uneori să uite că, până la urmă, este doar un joc. Iar dacă joci fără să te distrezi, fără să te bucuri de ceea ce faci, totul arată complet diferit. Marea provocare pentru jucători este să păstreze viu copilul din ei.
Am marcat câteva goluri și au fost și câteva execuții spectaculoase. De fiecare dată când mingea intra în poartă, cred că eu eram cel mai surprins om de pe stadion. Dar mă bucuram de moment. Și, măcar pentru câteva secunde, îmi spuneam: „Exact acolo am vrut să trimit mingea.” Am trăit multe momente frumoase în fotbal. Pe cele mai multe nu le-a văzut nimeni, dar pentru mine au fost extrem de importante. Ele au fost cele care m-au făcut să merg mai departe.
Iar alături de echipele mele am văzut, de-a lungul anilor, goluri absolut fantastice. Unele păreau imposibile din punct de vedere biomecanic. Și totuși au fost posibile, pentru că băieții sunt sportivi incredibili, capabili să facă lucruri cu adevărat speciale.
Jucătorii sunt supuși unei presiuni uriașe... asta este cea mai mare diferență.
Ce v-a impresionat cel mai mult urmărind Red Bull Ultimate Football Challenge?
Toate au fost impresionante, dar cel mai mult m-a impresionat pasa lui Endrick de pe banda de alergare, iar Richard a preluat mingea din prima atingere și a marcat. Nu credeam că așa ceva este posibil. Cred că ai nevoie și de puțin noroc, dar preluarea a fost excepțională. Să reușești asta chiar din prima încercare este absolut remarcabil.
Ce este radical diferit pentru jucătorii din ziua de azi față de generațiile anterioare?
Totul este diferit. Trăim într-o lume în care totul este public, iar asta schimbă complet lucrurile față de perioada în care jucam eu sau față de trecut, în general. Jucătorii sunt supuși unei presiuni uriașe. Dacă ai rezultate, totul este în regulă. Dacă nu performezi, pregătește-te, pune-ți centura de siguranță și asigură-te că ai oamenii potriviți în jurul tău. Asta este cea mai mare diferență.
În plus, jocul a devenit mai rapid, iar jucătorii sunt mai puternici, pot alerga mai intens și mai repede și devin tot mai mult niște adevărați superatleți. Nu sunt sigur că în trecut lucrurile stăteau mereu așa; nici nu era necesar. Când toți se află la același nivel, jocul rămâne foarte bun. Astăzi însă, pentru a ține pasul cu cei mai buni din lume, trebuie să fii un profesionist desăvârșit. Iar jucătorii cu care am lucrat eu, cel puțin din câte pot spune, au fost cu toții astfel.
Aștept cu nerăbdare Cupa Mondială
Care este instinctul dumneavoastră în privința echipei care ar putea câștiga trofeul în această vară?
Cunosc toate marile echipe de fotbal, dar știu și că într-un turneu contează foarte mult traseul pe care îl ai și dacă reușești să crești ca grup pe parcursul competiției. Echipa cu cel mai puternic lot și cei mai valoroși jucători va ajunge, cel mai probabil, până în finală. Dar acolo va întâlni o altă echipă la fel de puternică, dacă nu chiar identică din acest punct de vedere.
Apoi noi toți stăm comod în fotolii și îi privim pe acești jucători cum, după un turneu de șase săptămâni, dau absolut tot ce au mai bun. Așa că nu știu cine va câștiga, dar abia aștept să înceapă Cupa Mondială.