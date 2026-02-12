Exclusiv: Jürgen Klopp despre puterea unei mentalități pozitive
În întreaga lume pare să existe un sentiment de neliniște cu privire la viitor. Tu cum te simți?
Sunt foarte optimist. Așa abordez eu viitorul. Desigur, asta nu se aplică tuturor aspectelor vieții sau la tot ceea ce se întâmplă în lume. Totul se schimbă. Multe resurse pe care mult timp le-am considerat infinite devin din ce în ce mai rare și mai scumpe din tot felul de motive. Și o mulțime de lucruri sunt pur și simplu în afara controlului nostru. Aceasta este ideea: sunt optimist în ceea ce privește lucrurile pe care le pot influența. În rest, evenimentele și tendințele, trebuie să trăiești cu ele și să le faci față cumva.
Sună ușor de spus.
Desigur, mulți oameni suferă mult mai mult decât mine, având în vedere poziția mea privilegiată. Sunt conștient de asta. Stau aici la 58 de ani, după ce am trăit o viață pe care nu aș fi îndrăznit să o visez când eram tânăr. Multe lucruri au mers foarte, foarte bine. Dar acum 40 de ani eram deja aceeași persoană, cu aceleași valori. Ai putea numi asta „optimism fără temei”. Întotdeauna cred că totul va ieși bine.
Trebuie să fii optimist pentru a reuși în sportul de elită? Ai crescut în Pădurea Neagră, unul dintre milioanele de băieți care visează la o carieră în fotbal. Șansele sunt practic zero.
Am iubit profund jocul și am fost unul dintre cei mai buni din regiune. Dar chiar și atunci, realistul din mine știa: nu sunt suficient de bun. Poate că m-am subestimat puțin. Am avut o carieră profesionistă foarte, foarte medie, una care a făcut posibil tot ce a urmat. Pentru că, cu siguranță, nu aș fi antrenorul care sunt astăzi dacă nu m-aș fi târât prin 325 de meciuri pe stadioanele din liga a doua germană. Chiar ai nevoie de optimism pentru a-ți împlini visele. Îți face perioada în care le urmărești mai plăcută. Dar și realismul contează: „Care sunt talentele mele? Unde pot face diferența? Pesimismul singur nu îmi este de niciun folos.”
De ce?
Pesimismul provine de obicei din experiențe trecute în care lucrurile nu au ieșit așa cum se spera. Acea experiență îi face adesea pe oameni să nu mai creadă în ceea ce ar putea realiza în viitor. Pentru mine, lucrurile care nu au funcționat în trecut sunt pur și simplu informații că nu au funcționat. Nu am permis niciodată ca asta să mă țină pe loc dincolo de eșecul în sine.
Primii pași ai lui Klopp în antrenorat cu Mainz
Cum poți aprinde o echipă, un club, un întreg oraș?
Totul are timpul său: durere, furie, reflecție. Cele mai grele înfrângeri din viața mea au fost promovările ratate cu Mainz 05. Dintr-o dată, acest club mic a avut șansa de a ajunge în Bundesliga și am eșuat în ultima zi de campionat cu un punct. În acel moment, a fost cea mai proastă zi din viața mea. Nu aveam deloc o viziune pozitivă asupra viitorului. După o noapte de băutură, lumea arăta din nou altfel. „Mai gândiți-vă" este sfatul pe care l-aș da tuturor înainte de a lua o decizie importantă.
Optimismul în sine este frumos. Dar atunci când îl împărtășești cu alții, are un efect cu adevărat puternic
Și apoi?
În dimineața următoare, mă gândeam deja: am fost atât de buni, atât de aproape, să optimizăm puțin și vom reuși anul viitor. Și apoi am ratat din nou promovarea, de data asta la un singur gol. M-am simțit intimidat de zeii fotbalului. Au fost înfrângeri care mi-au schimbat viața. Știam că dacă eșuez a treia oară, marea mea carieră de antrenor se va încheia. Dar apoi, în sfârșit, am reușit și am fost salvat. Nici înfrângerile din finala Ligii Campionilor din 2013, 2018 și 2022 nu m-au făcut să mă simt bine. Dar știam că nu-mi vor mai schimba viața. A fost o problemă de lux. Dacă mai există sau nu un trofeu pe raft nu este în cele din urmă atât de important. Dar acele înfrângeri timpurii m-au format, fără îndoială.
Majoritatea oamenilor ar fi săpat o groapă și s-ar fi târât în ea.
Asta nu este posibil în acest rol. Jucătorii se gândesc de obicei doar până la următoarea sesiune de antrenament sau meci, fără critici, și eu eram la fel. Dar cineva trebuie să arate calea și să creeze sentimentul că obiectivele sunt realizabile. După a doua promovare ratată cu Mainz, am urcat pe o scenă și am spus că poate zeul fotbalului face un experiment cu noi: dacă poți să cazi nu doar o dată, ci de două sau chiar de trei ori și totuși să ieși mai puternic. Și am spus că nu există un club și un oraș mai bun decât Mainz pentru acest experiment. În acel moment, cei 25 de jucători, cei 20.000 de oameni din fața scenei, toată lumea a crezut. La primul antrenament, 10.000 de oameni au venit și ne-au dat un impuls pentru sezon. Optimismul în sine este frumos. Dar atunci când îl împărtășești cu alții, are un efect cu adevărat puternic.
Să mai rămânem la Mainz pentru o clipă. În 2001, directorul sportiv de atunci, Christian Heidel, te-a sunat și te-a întrebat dacă ai putea prelua funcția de antrenor-jucător. Cum ai dobândit încrederea necesară pentru a face față unor astfel de provocări?
Se poate rezuma la o nesăbuință juvenilă. Aveam 33 de ani, o diplomă în știința sportului, dar nicio experiență. Întrebarea nu era: „Poți să faci asta pentru restul sezonului?". Ci mai degrabă: „Poți să pregătești echipa pentru miercuri?" Și apoi m-am gândit: „Da, pot să fac asta". Și apoi am câștigat șase din primele șapte meciuri. A fost un început decent.
Lecția fiind să gândești în pași mici.
Exact. În fotbal, jurnaliștilor nu le place când spui: „Iau fiecare meci pe rând". Dar este totuși adevărat. Nu există alternativă. Să-ți stabilești un obiectiv măreț și apoi să fii pregătit să faci fiecare pas necesar, este singura cale de a avea succes.
Importanța familiei
Oamenii de știință au cercetat de ce oamenii sunt diferit de optimiști: 30 la sută ține de ADN, mai exact de cât de repede sunt descompuși neurotransmițătorii. 20 la sută este norocul, experiențele pozitive care se întăresc reciproc. Aproximativ jumătate reprezintă un mediu de susținere în care înveți acest lucru. De ce crezi că ești așa cum ești?
Aceștia sunt cei mai importanți factori. Mai presus de toate, ești modelat de familia în care crești. Am fost al treilea copil al părinților mei, cu cinci ani mai tânăr și, în sfârșit, moștenitorul după două fete. Aș fi putut deveni un idiot complet; m-au răsfățat foarte mult. Dar asta m-a făcut să am încredere absolută în oameni. Vorbesc serios: Abordez oamenii în mod pozitiv și fără absolut nicio prejudecată și am încredere deplină în ei. Dacă sunt dezamăgit, mă pot ocupa de asta mai târziu.
Părinții ți-au insuflat aceste valori?
Tatăl meu provine din generația de dinainte de război și era, de asemenea, foarte exigent. Mi-a spus că mă iubește în fiecare zi? Nu. Dar am simțit asta. A văzut în mine omul care poate realiza tot ceea ce el nu a putut și m-a împins. Nu știu dacă asta se datorează educației mele, ADN-ului meu sau dacă este decizia mea. Dar ceea ce este important este: Vreau să trec prin viață cu optimism și să fiu de valoare pentru oamenii cu care interacționez. Nu este suficient dacă doar eu sunt fericit. Asta are legătură cu credința mea creștină, cu educația mea. Lucrurile nu au fost întotdeauna ușoare pentru mine. Au existat momente în care aș fi putut să mă rătăcesc.
De exemplu?
Am devenit tată foarte tânăr, iar la momentul respectiv nu m-am gândit că asta e grozav. Iar astăzi este cel mai bun lucru care mi s-ar fi putut întâmpla. Consider că este misiunea mea să profit la maximum de această oportunitate. Și prin asta vreau să spun: din viața pe care o avem aici. Asta e tot ce trebuie să fac.
Legenda lui Liverpool, Steven Gerrard, a spus odată: „Jürgen Klopp zâmbea întotdeauna când intra în vestiar.” Este adevărat? Și îți puneai în mod conștient acel zâmbet pe față înainte să deschizi ușa?
Nu am fost conștient de asta. Dar, desigur, când intri în vestiar, trebuie să-ți pregătești echipa pentru un meci cât mai bine posibil. Trebuie să te asiguri că acest grup de oameni care stă acolo după ce am vorbit cu ei este mai puternic decât înainte. Cer multe de la jucătorii mei: curaj, creativitate și unitate. Un zâmbet este probabil singura expresie facială care face acest lucru posibil.
Aceasta este emoția mea (cu privire la noua mea slujbă). Faptul că în sfârșit îmi pot satisface curiozitatea față de lume
Ai spus odată: „Dacă ai putea îmbutelia și vinde ceea ce simt înainte de un meci, ar fi ilegal". Ce ar scrie pe etichetă?
Setea de succes. O sete de competiție. O sete pentru joc. O sete pentru ceea ce poți influența. Spune-mi un lucru în viață pe care îl poți face mai bine dacă ești morocănos.
Ai vreun sfat despre cum să eviți asta?
Este dificil să dau sfaturi oamenilor pe care nu îi cunosc. Dar voi încerca. Cariera mea a mers perfect, chiar dacă nu am câștigat toate meciurile. Sunt oameni care spun: „A pierdut finala Ligii Campionilor de trei ori". Asta e legitim. Dar cât de prost aș fi dacă aș vedea lucrurile așa? Nu mă gândesc la golurile absurde pe care Real Madrid le-a marcat împotriva noastră în fiecare zi. Dar nici nu mă gândesc în fiecare zi la momentele în care am ridicat trofeul. Depinde de mine cum tratez lucrurile care se întâmplă în viață. Dacă pierzi un meci, poți spune: „Planul de joc a fost greșit. Înapoi de unde am plecat". Sau poți spune: „Ideea a fost bună, dar execuția nu a fost optimă. Sincronizarea, precizia". Și uite așa, ai ocazia să fii mai bun data viitoare. Să dai totul nu înseamnă că vei obține totul. Dar este singura șansă de a obține ceva.
În sport, există un fenomen în care o echipă crede dintr-o dată intens în ea însăși și îi dă pe toți la o parte. Cum declanșezi asta? Cum te simți?
Am avut o perioadă la Liverpool în care am pierdut doar cinci sau șase puncte acasă în două sezoane și jumătate. Absolut nebunesc! Din păcate, am câștigat titlul de campioni o singură dată în acel interval. Din exterior, te gândești: „Pot face orice, pentru ei e ușor”. Dar când ești în mijlocul lucrurilor, presiunea crește ca să menții ritmul. Câștigi un meci, ești fericit pentru un moment. Grozav. Trei puncte. Și apoi te uiți la lot: „Cum sunt băieții?” Pe cine trebuie să mai temperezi? Pe cine trebuie să încurajezi? La cine trebuie să fii atent? Trei zile până la următorul meci. Câștigi din nou. Incredibil. Ce faci acum? Să fii într-o serie de victorii nu are nimic de-a face cu bucuria. Este efort, ușurare, efort, ușurare, iar cu cât seria durează mai mult, cu atât presiunea crește. Sentimentul copleșitor era de ușurare maximă. Atât de puternic încât aproape că aveam dificultăți să rămân în picioare. Bine, cronometru de la boxe ticăie, hai să mergem mai departe. Merge mereu înainte.
O nouă provocare cu Red Bull
Există situații extreme similare în noua ta slujbă?
Ei bine, în primul rând, nu-mi lipsește adrenalina. Și, în esență, sunt încă conectat la joc, desigur – poate într-un mod mai puțin intens, pentru că nu mai sunt direct pe teren. Dar sunt în continuare implicat în echipele și antrenorii noștri. Nu mai sunt șoferul, ci mai degrabă un pasager. Observ situația și mă bucur când ajungem la destinație. Sunt cu adevărat entuziasmat de munca mea, de conversațiile cu oameni din poziții diferite, din țări diferite, de schimbul constant. Învăț ceva nou în fiecare zi. Și acesta este entuziasmul meu. Faptul că, în sfârșit, îmi pot satisface curiozitatea despre lume.
Ce s-a schimbat în noul rol? Și ce a rămas poate la fel?
Nu mi-e dor de vestiar. Am fost acolo destul de des. Și nici nu miroase prea bine acolo. Primul an la Red Bull a fost incredibil de intens. Am inițiat o mulțime de lucruri și am dărâmat vechile tipare. La fel ca la cluburile mele anterioare, nu am ajuns și nu le-am spus oamenilor în prima zi ce trebuie să facă diferit. Vreau să știu cu cine am de-a face, ce fac și de ce. Apoi putem vorbi despre schimbări și îmbunătățiri.
Îmi imaginez o astfel de muncă de birou la nivel global ca fiind opusul vestiarului. Faci multe prin apeluri video și messenger. Ești distant. Oamenii fac alte lucruri. Cum reușești să creezi un sentiment de conexiune și să menții oamenii motivați?
Este o chestiune de mentalitate. Doar apelurile video fără să fi întâlnit vreodată oamenii sunt dificile. Dar eu îi întâlnesc pe toți de două ori, și atunci funcționează. Este atât de personal pe cât îl faci tu. Mă trezesc dimineața și dau cinci telefoane, vorbesc cu oamenii despre lucrurile importante și sunt în mod regulat la fața locului pentru a aduna noi impresii.
Ce face un antrenor este clar, dar ce face un Head of Global Soccer?
Vreau să fiu un partener cum nu există altul în fotbalul mondial. Un atu pe care nu îl au decât antrenorii RB. Un antrenor principal în fotbalul profesionist modern nu are pe nimeni la club căruia să-i poată pune o întrebare. Toată lumea crede că el trebuie să știe cel mai bine. Iar acum, dacă unul dintre antrenorii noștri are o problemă, mă poate suna, iar eu s-ar putea să știu răspunsul pentru că am fost în aceeași situație.
Așadar, ești și un partener de discuție – ce îi întreabă antrenorii înainte sau în ziua unui meci?
Sunt în contact permanent cu toți antrenorii noștri. Este vorba despre dezvoltarea unei baze pentru discuții și despre a aduce idei noi la care poate nu s-au gândit. O întrebare care revine mereu este: „Cum evaluezi lucrurile?” Cel mai mare motor în sport este presiunea publică. Cum te descurci cu ea? Dacă aș scrie o carte, ar fi despre asta. Ar fi scurtă: pur și simplu ignor-o. O propoziție în 200 de pagini. Antrenorii își pun singuri suficientă presiune. Cum reacționezi la o dezbatere publică? În niciun fel. Asta pot învăța de la mine. Vrem să jucăm cel mai bun fotbal posibil și să ne atingem propriile obiective. Nu să fim dictați de alții. De obicei, nu suntem cel mai mare pește din baltă, așa că trebuie să găsim soluții noi și unice. Iar să-i ajuți pe oameni să fie și să rămână curajoși – aceasta este o misiune care merită.
Credința în viitor ne ajută să ne imaginăm cum ar putea arăta un rezultat pozitiv
O nouă provocare cu RB Leipzig
Ai fost implicat destul de des în reconstrucții de-a lungul carierei tale: la Mainz, Dortmund și la Liverpool. Acum, RB Leipzig a trecut printr-o schimbare majoră. De unde îți iei optimismul că noul început va avea succes?
Criza ca oportunitate. După experiențe negative, trebuie să iei rapid o decizie. RB era un club obișnuit cu succesul, care se impusese ca o echipă nouă în Liga Campionilor. O adevărată poveste de succes, rară în Europa. RB este tânăr, vibrant. Și asta nu mai era chiar la fel. Îl reconectezi. Restart. Înapoi la punctul zero. Sânge proaspăt într-un sistem funcțional, iar exact asta am făcut împreună cu clubul și avem din nou cel mai tânăr lot din ligă. Trebuie să îți perfecționezi constant fotbalul, dar asta este ceva normal.
Ai petrecut mult timp în Bundesliga, mult timp în Premier League. Acum ești simultan în diferite ligi profesioniste. Ce înveți din asta despre fotbal?
În termeni de intensitate, Premier League este incomparabilă. Cei mai buni jucători, antrenamente de top, angajament 100%. Două competiții de cupă, un campionat mai mare. Incredibil. Franța - acesta este campionatul talentelor. Japonia este un campionat foarte interesant, structurat complet diferit, deoarece talentele de acolo sunt încă la universitate și intră în campionat abia la 23 de ani. S-au maturizat ca indivizi. Sunt pur și simplu sisteme diferite, interesante. Acesta este motivul pentru care nu dorim întotdeauna să aplicăm pur și simplu modelul Bundesliga sau Premier League, ci mai degrabă să găsim o modalitate, adaptată contextului cultural respectiv, de a prezenta acest joc minunat în lumina potrivită.
Ai vorbit mai devreme despre nerăbdarea publicului. Cum poate fi realizată dezvoltarea durabilă în aceste condiții?
Desigur, trebuie să rezolvi problemele imediate. Dar întotdeauna am presupus că voi fi acolo pentru o lungă perioadă de timp în diferitele mele poziții - nu pentru că sunt prea optimist cu privire la șansele mele, ci pentru că acesta este modul meu de gândire. Nu sunt un vagabond. Vreau să cunosc oamenii, să înțeleg lucrurile, să am un impact și apoi, sper, să am succes. Dezvoltarea necesită timp. Am făcut un început la RB Leipzig. Și acum vom vedea de cât timp avem nevoie. Șapte, zece, doisprezece ani. Nu contează.
Ți-ai început primul job de antrenor acum 25 de ani. Astăzi, când urmărești meciuri din anii 2000, te gândești: „Am pornit cumva slow motion-ul? Care sunt principalele motoare ale schimbării în fotbal în următorii ani?
Când eram profesionist în anii ’90, primeam tablete de sare înainte de antrenament și nu aveam voie să bem nimic. Ne antrenam complet deshidratați. De atunci s-au schimbat multe, tactic, în metodologia antrenamentului. Meseria mea s-a schimbat dramatic. Dacă la început înșurubam un șurub într-un perete la Mainz, la final pilotam o navetă spațială la Liverpool. Dar există limite. Biomecanice. În ultimii ani, distanța parcursă prin alergare nu a explodat de la 100 la 150 de kilometri. În momentul în care le oferi jucătorilor timp să performeze, să se recupereze și să se antreneze, fotbalul va primi următorul său impuls.
Cum ai descrie atmosfera de acasă, din Germania?
Locuiesc în Mainz, în Gonsenheim. Nu realizez sondaje, dar călătoresc mult și ascult. Știu că starea de spirit nu este tocmai bună. Dar întotdeauna au existat probleme - oamenii tind să le uite repede. Cele actuale par să fie întotdeauna cele mai mari și cele mai dificile. Câteva lucruri sunt noi și neașteptate: că avem din nou război în Europa. Opiniile politice care nu sunt ale mele devin din ce în ce mai populare. Chiar nu-i invidiez pe politicieni.
De ce?
Este imposibil să mulțumești pe toată lumea. Indiferent de ceea ce decizi, o facțiune va striga: „Ați înnebunit cu toții?!" Oamenii care încă se implică și se confruntă cu această opoziție au respectul meu. Atâta timp cât văd că cineva încearcă cu adevărat să facă ceea ce trebuie, nu sunt critic. Pentru că a face întotdeauna ceea ce trebuie este practic imposibil. Sunt un susținător al bunului simț - reexaminarea lucrurilor, gândirea lor din nou. Și asta ne aduce înapoi la optimism: credința în viitor ne ajută să ne imaginăm cum ar putea arăta un rezultat pozitiv. Iar acest lucru duce la dorința de a lucra pentru ca acest lucru să se întâmple.
Te poți antrena să fii optimist?
Perspectiva mea asupra vieții se bazează pe reflecția asupra lucrurilor care mi s-au întâmplat. Nimeni nu mi-a spus vreodată că trebuie să faci față vânturilor potrivnice și eșecurilor într-un fel sau altul. Asta a fost decizia mea. Când te uiți de unde vin și unde m-a dus cariera mea, mă gândesc că, de fapt, asta este imposibil. Și mi-ar plăcea să pretind acum că am știut calea cea bună la fiecare răscruce sau criză. Dar nu a fost cazul. Am sperat că a fost decizia corectă. Iar data următoare, am fost gata să risc totul din nou.
Cum arată asta în practică?
Nu vreau să le ofer tinerilor o rețetă. Pot doar să spun că pentru mine a funcționat. Viața mea profesională a fost de 90.000 la sută mai bună decât mi-am imaginat vreodată. Dar au existat și alte momente, cum ar fi atunci când eu și soția mea, Ulla, stăteam la masa din bucătărie și făceam un bilanț dacă ne permitem să pariez totul pe fotbal. Știam că, dacă nu ar fi mers, ar fi trebuit să luăm taxiul. Și atunci amândoi am apăsat pedala de accelerație. Iar, în cele din urmă, a funcționat. A fost o călătorie grozavă și atât de mulți oameni m-au ajutat pe parcurs. Poate acesta este mesajul: Fii curajos și înconjoară-te de oamenii potriviți. Atunci lucrurile pot ieși bine.