Exclusiv: Jürgen Klopp despre puterea unei mentalități pozitive

Jürgen Klopp: Am avut o perioadă la Liverpool în care am pierdut doar cinci sau șase puncte acasă în două sezoane și jumătate. Absolut nebunesc! Din păcate, am câștigat titlul de campioni o singură dată în acel interval. Din exterior, te gândești: „Pot face orice, pentru ei e ușor”. Dar când ești în mijlocul lucrurilor, presiunea crește ca să menții ritmul. Câștigi un meci, ești fericit pentru un moment. Grozav. Trei puncte. Și apoi te uiți la lot: „Cum sunt băieții?” Pe cine trebuie să mai temperezi? Pe cine trebuie să încurajezi? La cine trebuie să fii atent? Trei zile până la următorul meci. Câștigi din nou. Incredibil. Ce faci acum? Să fii într-o serie de victorii nu are nimic de-a face cu bucuria. Este efort, ușurare, efort, ușurare, iar cu cât seria durează mai mult, cu atât presiunea crește. Sentimentul copleșitor era de ușurare maximă. Atât de puternic încât aproape că aveam dificultăți să rămân în picioare. Bine, cronometru de la boxe ticăie, hai să mergem mai departe. Merge mereu înainte.