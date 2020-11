În facultate, când deja cochetam și mai serios cu realizarea accesoriilor, am început să merg la târguri în București, așa că mă provocam să aduc mereu produse noi. Mă urcam în tren, cu toate papornițele, îmi făcusem un obicei să tot vin. (râde) Când am început să am o recurență la târguri, am zis ”o să fac o firmă, să le pot da oamenilor facturi”. Cu ocazia asta am înființat firma și, ușor-ușor, au apărut colecțiile pentru că-mi place să fie organizată treaba. (râde)

