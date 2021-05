Ești într-o călătorie cu BMX-ul în Costa Rica și Kenneth Tencio îți e ghid

Am vrut să arăt de unde vin. După ce am călătorit și am reprezentat Costa Rica peste tot, mi-am dat seama că mulți oameni nu știu nimic despre țara mea și am vrut să le-o arăt prin sportul pe care-l practic. A devenit o misiune. În plus, e cel mai bun mod să spun mulțumesc oamenilor de acolo pentru susținerea pe care am primit-o în tot acest timp în sportul meu.