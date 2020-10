Documentând ghețarii pe cale de dispariție din Africa cu Christian Pondella

Principala diferență a fost că de data asta chiar am știut la ce să ne așteptăm. Întrebarea reală pentru noi a fost să aflăm cât de multă gheață mai e acolo după șase ani de la prima noastră vizită. În plus, obiectivul nostru a fost să urcăm un traseu destul de tehnic numit Messner, care a fost urcat de numai câteva ori până acum în ultimii 20-30 de ani. Data trecută, Will a văzut ruta asta de la depărtare și i s-a părut interesantă, dar atunci nu am avut timp să mergem pe ea. Așa că ne-a rămas mereu în minte. În plus, am vrut să revizităm niște rute, să vedem dacă mai sunt acolo.