KoT: Prima echipă de cheerleading de performanță din România

Cu ajutorul lor am aflat mai multe despre acest sport, despre felul în care România se face remarcată pe plan internațional datorită echipei Knights of Transylvania CCS pe care o coordonează și ce face ca această disciplină să fie spectaculoasă și plină de adrenalină.

a luat naștere în toamna lui 2014, din dorința de a aduce cheerleading-ul din Cluj-Napoca la un nivel mai avansat. Existau atunci echipele Flame și Madness, rivale în competițiile interne, dar ambele cu puțini membri și practicând acest sport mai degrabă la nivel de hobby și nicidecum la nivel de performanță sportivă. Carmen și cu mine, în calitate de antrenoare, am discutat și am căzut de acord că ar fi mai benefic pentru toată lumea să lăsăm rivalitatea la o parte și să ne unim forțele în ceea ce a devenit mai târziu cel mai ambițios proiect de cheerleading din România: un club sportiv cu o structură care cuprinde toate categoriile de vârstă și cu acțiuni multiple pe toate planurile (participarea la competiții, educarea sportivilor și a publicului, formarea și perfecționarea instructorilor, promovarea acestui sport, organizarea de tabere, seminarii, spectacole și activități recreative pentru sportivi și familiile acestora).

Toamna facem înscrieri la toate categoriile de vârstă, când începe pregătirea sezonului competițional. Până în momentul de față am acceptat pe oricine a venit și s-a arătat interesat să practice cheerleading, deoarece sportul nostru se bazează pe o tehnică specifică foarte clară care se învață de la zero. Desigur, este nevoie de multă muncă și ambiție, astfel că, de regulă, cei recrutați se autoselectează pe parcursul procesului de instruire.

În plus, frumusețea acestui sport este că toată lumea își găsește în final locul într-o echipă de cheerleading, în funcție de caracteristicile și capacitățile fizice pe care le are: înalt, scund, durduliu sau subțirel, elastic sau nu, pentru toți se găsește grupul potrivit în care să lucreze, fie ca bază, fie ca flyer. Este un sentiment extraordinar pentru noi, instructorii, să vedem persoane care ajung în clubul nostru fără să aibă absolut nicio tangență cu sportul și care, într-un an de zile sau chiar câteva luni, reușesc să facă lucruri extraordinare și să progreseze formidabil la forță și mobilitate și să fie chiar ei uimiți de capacitățile pe care corpul lor le poate dobândi printr-un program de antrenament regulat.

Din punct de vedere organizatoric, am văzut care este parcursul într-o competiție europeană: circuitul prin care treci înainte de a intra pe scenă, toată seria de documente necesare, verificări de piercinguri și teste antidoping, toate se întâmplă la un nivel foarte profesionist. Din punct de vedere al pregătirii, ni s-a demonstrat faptul că principiul de coaching „perfection before progression”, adică executarea perfectă a elementelor pe care le folosești în coregrafie, înainte de a trece mai departe la unele cu dificultate mai mare, este esențial în sportul nostru și trebuie să fie piatra de temelie a fiecărei echipe. Coregrafia cu care ne-am prezentat a fost una simplă, fiind chiar la început de drum, dar faptul că a ieșit foarte bine și „curat”, fără ratări la elementele tehnice, a înclinat atunci balanța în favoarea noastră.

Anul acesta am reușit pentru prima dată să bifăm două competiții europene și chiar pe cele mai mari (în anii precedenți participam la o singură competiție europeană pe an): Elite Cheerleading Championship, organizat de Varsity Europe în orașul Bottrop, Germania, dar și European Cheerleading Championship, organizat de International Cheer Union la Verona, în Italia. De la ambele competiții ne-am întors acasă cu medalia de argint, iar performanța din Campionatul European ICU ne-a oferit și titlul de vicecampioni europeni la categoria seniori elite coed (adică nivel de dificultate 5, echipă mixtă).

