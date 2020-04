Am vorbit cu câțiva dintre membrii echipei KOMITI și-am aflat cine sunt, ce fac ei de obicei și cum le-a venit ideea acestui proiect.

surprinde întreaga poveste și experiență la marile evenimente, atât în Cluj sau București unde suntem prezenți, cât și prin țară. TIFF, Jazz in the park, Electric Castle, Summer Well, Awake sau Smida Jazz Festival sunt doar câteva dintre festivalurile la care ne (re)întâlnim în fiecare vară.

: Mesajul #staiacasă este foarte ușor de înțeles și a fost adoptat de toți cei care vor să facă o diferență. Noi ne-am hotărât să îl abordăm într-un mod mai creativ, punând laolaltă competențele noastre cu cele ale ilustratorilor. Nu am vrut să arătăm imaginea unui oraș părăsit și post-apocaliptic. Ne-am propus să transmitem un sentiment mai liniștitor prin fotografii, arătând că străzile goale sunt așa de pline de culoare și emană optimismul de care avem nevoie acum.

Ideea inițială de a dezvolta proiectul integral in-house a fost înlocuită de curiozitate. Ne-am întrebat, „Oare cum văd alți ilustratori Clujul?” Așa a început un proiect colaborativ, spontan, pentru care primim feedback foarte bun în continuare, la o lună de când am făcut prima postare.

