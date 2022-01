Un artist la început de drum în street art: Korolenco

Cristian Corolenco este un tatuator în vârstă de 28 de ani din Galați, care și-ar dori să deseneze mai mult. În 2021, el a participat pentru prima dată la un festival de artă urbană în calitate de artist, mai precis la prima ediție a festivalului Htag , care a avut loc chiar la el în oraș, la inițiativa lui Cristian Scutaru .

Cu ocazia asta a primit și ”botezul” ca street artist sub numele de Korolenco , o întâmplare pe care și-a însușit-o drept noua sa identitate în arta urbană. Haide să-l descoperi și să vezi câteva dintre desenele pe care le-a realizat până în acest moment!

WIP: Korolenco la Htag Festival, Galați, 2021 © Arhivă personală

Când ai început să desenezi și ce anume te-a atras în lumea asta a exprimării prin desen?

Desenez dintotdeauna pentru că asta am simțit să fac de când eram mic. Am mâzgălit pereții din casă prima dată, iar ai mei nu m-au certat niciodată pentru asta. Când mi-am dat seama că trebuie să iau în serios desenul, a fost undeva prin clasa a șaptea, când am descoperit spray-urile auto și rolmacryl-urile. Pe atunci nu știam de unde să ne luam spray-uri profi și ne descurcam cum puteam.

Primul meu desen l-am făcut când aveam trei ani, pe unul dintre pereții interiori ai casei, care din păcate a fost văruit demult. Erau niște mâzgăleli aleatorii, nu mai țin minte exact ce voiam să fac, dar am tot continuat până am umplut pereții casei.

În ce moment ai simțit că ai vrea să-ți încerci mâna ca street artist?

Era spre final de școală, venea vara, iar eu și prietenul meu cel mai bun plănuisem să desenam toată vara prin oraș. Am zis să încheiem anul într-un mare fel, așa că ne-am hotărât să mâzgălim școala. Normal, eram entuziasmați și nu ne păsa de urmări sau, mai bine spus, nu le conștientizam. Am desenat niște literele care ne reprezentau crew-ul pe vremea aceea și caricaturi ale profesorilor care ne-au marcat într-un mod negativ pe perioada școlii generale.

Fiind naivi, ne-am lăudat la niște colegi de la alte clase și, după cum vă imaginați, ne-au "sifonat" și am fost pedepsiți. Atunci am înțeles că trebuie să continui să fac asta, pentru că, deși unii mi-au adresat cuvinte urâte și mi s-a scăzut nota la purtare, am primit și susținere de la unii profesori, care m-au încurajat să merg la liceul de arte din orașul meu. Asta cred că m-a alimentat cel mai mult, reacția celor din jur, chiar și părțile negative.

Lucrarea încurajează adopția animalelor © Arhivă personală

Îți amintești când ai văzut pentru prima dată street art care ți-a atras atenția și artiștii care au realizat lucrările?

Prima data când am văzut lucrări de street art complexe a fost pe un site pe care mi l-a arătat un coleg de școală, tot printr-a șaptea. Era un site dedicat mișcării graffiti din Dresden, Germania. Deși erau și litere, a fost pentru prima dată când am văzut personaje, animate sau realiste, făcute cu spray-ul, atât de frumos îmbinate, iar cromatica era o explozie vizuală pentru mine, la vârstă aia. Nu-mi venea să cred că există atât de multe nuanțe de spray-uri, mi se părea ceva de un nivel copleșitor și descurajant când comparam schițele sau desenele mele cu ce făceau ei. Într-o anumită măsură, încă mi se pare. Era vorba de MAD C, DARE, DOPE, DOES, POSE și mulți alții pe care încă îi urmăresc pe Instagram și Facebook.

Mi se părea ireal pentru că nu-mi imaginam că se poate face așa ceva legal. Era clar, după detaliile pe care le aveau, că nu erau făcute în viteză. Noi aveam prejudecățile cu care am crescut și care încă se mai resimt ici, colo, printre oameni. Chiar dacă faci ceva complex sau scrii pur și simplu o prostie, tot vandalism se numește pentru unii. Nu știam pe vremea aia despre street art, abia în liceu am aflat, când mergeam în București la pregătirea pentru facultate. Adică nu făceam o diferență între graffiti și street art, pentru mine totul era graffiti până atunci.

Când am ajuns în facultate, deja nu mai desenam pereți de ceva timp din cauza costurilor prea mari ale spray-urilor, ci doar fugitiv; când mai prindeam câte un spray, mai dădeam un tag, un contur de throw-up, dar cam atât. La un moment dat, prin anul întâi de master, am zis să-mi iau câteva spray-uri și să fac ceva mai complex în casa unde stăteam, pe unul dintre pereți. Mi-am dat seama atunci că îmi folosesc enorm cunoștințele pe care le acumulasem până în momentul respectiv, din liceu și facultate, și am revenit la vechile obiceiuri, să zic așa, la desenat ilegal pe stradă.

Mai am multe de învățat, dar asta nu e descurajant în niciun fel, pentru că niciodată nu sunt mulțumit 100% de ceea ce fac. Korolenco

Care e primul desen public pe care l-ai făcut?

Un tip din orașul unde m-am născut, Galați, și-a deschis o sală de jocuri pe Play Station și m-a rugat să-i desenez interiorul sălii. Când spun interior, mă refer la faptul că am acoperit toate suprafețele existente, în afară de podea și câteva ferestre mici. A fost minunată experiența, pentru că mi-am exersat mâna pe personaje de jocuri video și benzi desenate de care sunt îndrăgostit dintotdeauna.

Primul desen de care sunt mândru a fost cel în colaborare cu ”Prieteni pentru Galați”. Reprezintă un copil care face baloane de săpun, care plutesc până devin planete, locuibile, sper eu. (râde)

Mi-a atras atenția lucrarea ta de anul trecut de la Htag Festival din Galați, Gravity. Cum a fost experiența acolo?

Lucrarea "Gravity" are un mesaj destul de simplu. Nu trebuie să ne lăsăm cuprinși de apăsările existenței în societate, ci să găsim soluții. Să ne folosim imaginația pentru a le găsi. Htag e primul meu festival de artă urbană la care am participat și a fost o experiență nemaipomenită. Nu eram atât de ancorat în social media și am ratat înscrierile la celelalte festivaluri la care mi-aș fi dorit foarte mult să particip. Atmosfera printre artiști este inexplicabilă în cuvinte. Mi-am dat seama că mai am multe de învățat, dar asta nu e descurajant în niciun fel, pentru că niciodată nu sunt mulțumit 100% de ceea ce fac.

Cum ai descrie felul în care desenezi și ce fel de mesaje te interesează să transmiți prin street art?

Sunt destul de critic cu tot ce fac legat de desen. Am momente când consider că nu știu mare lucru. Cred că e din cauza dorinței mele de a ajunge să știu să fac cât mai multe lucruri, agățându-mă mereu de tehnici și de stăpânirea lor.

Mesajele pe care aș vrea să le transmit nu-mi sunt niciodată clare pe moment, dar de obicei oscilez între puritatea unui spirit copilăresc și rebeliune. Sună ciudat, dar e undeva pe la mijloc.

O lucrare semnată Korolenco © Arhivă personală

Ai vreun desen anume în minte pe care aștepți să-l transformi într-un mural, dar n-ai avut ocazia până acum?

Am câteva desene pe care aș vrea să le fac pe dimensiuni mari. Așteaptă în caietele de schițe și câteva prin calculator. Dar un proiect pe care nu mi-l pot scoate din cap de ceva timp este o bandă desenată pe pilonii viaductului din Galați. Fiecare pilon să fie o pagină din istoria orașului, fiecare pilon să fie desenat de câte un artist în manieră proprie. E un proiect în colaborare și e o temă care nu cred că s-a mai făcut la noi, dar nu știu cât este de realizabil.

Korolenco © Arhivă personală Când sunt cu spray-ul în mână, sunt în elementul meu. Korolenco

Ce parte din tine exprimi atunci când desenezi public?

Cum spuneam, Htag a fost primul festival de street art la care am participat. Cel care a făcut afișul mi-a schimbat prima literă a numelui de familie, C de la Corolenco, cu "K" ceea ce mi s-a părut interesant și am păstrat chestia asta. Cred că asta e partea din mine pe care o exprim mereu când desenez, dar nu a avut un nume până la festival. Când sunt cu spray-ul în mână, sunt în elementul meu.

Care sunt planurile tale pentru 2022 când vine vorba despre street art?

Anul ăsta doresc să particip la cât mai multe festivaluri și să desenez peste tot unde am și eu un loc. Dacă mai e ceva de învățat, îmi voi da seama pe parcurs, iar ceea ce știu deja, trebuie clar aprofundat.