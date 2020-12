La Cota 10.000: Cât de sus putem ajunge când îndrăznim să visăm

Munții noștri aur poartă!, spune una dintre cele mai cunoscute maxime. Și nu e vorba numai despre ce ascunde în adâncurile sale, ci și despre priveliștile pe care le oferă, o adevărată desfătare pentru oricine îi străbate.

Alergătorii montani sunt printre privilegiații care ajung adesea în locuri puțin cunoscute și care, odată întorși acasă, povestesc fascinați despre tot ce au văzut, încercând, în același timp, să ne convingă să dăm la rândul nostru o șansă naturii minunate care ne înconjoară.

Asta și-a dorit și Radu Restivan , fondatorul comunității de sport 321Sport , când a produs, alături de Workhouse Film, documentarul ” La Cota 10.000 ”, regizat alături de Dan Petru și filmat împreună cu Adrian Crapciu. A invitat alături de el cinci alergători montani, amatori și profesioniști, și în numai cinci zile au cumulat 10.000 de metri diferență pozitivă de nivel, o cotă care, în realitate, nu există, dar care, aspirațional, ne dă încrederea că ne putem oricând depăși limitele când ne punem în minte să realizăm ceva.

Urmărește trailerul filmului documentar ”La Cota 10.000”:

Denisa Dragomir , Petronela Tăbălae, Eduardo Gomes, Bogdan Ioniță, Ciprian Tiron i s-au alăturat lui Radu Restivan într-un tur de forță prin Carpați și-n fiecare zi din expediția lor au urcat pe cele mai înalte vârfuri din Retezat, Făgăraș, Bucegi, Ciucaș și Ceahlău.

Iată cum a arătat traseul lor împărțit pe zile:

Ziua 1 - Munții Retezat

Cel mai înalt punc t: Vârful Peleaga - 2508 metri

Distanță : 34km

Diferență de nivel : 2300m+

Ziua 2 - Munții Făgăraș

Cel mai înalt punct : Vârful Moldoveanu - 2544 metri

Distanță : 28km

Diferență de nivel : 2500m+

Ziua 3 - Munții Bucegi

Cel mai înalt punct : Vârful Omu - 2507 metri

Distanță : 23km

Diferență de nivel : 1840m+

10.000m diferență pozitivă de nivel în numai cinci zile: o experiență forte © Adrian Crapciu

Ziua 4 - Munții Ciucaș

Cel mai înalt punct : Vârful Ciucaș - 1954 metri

Distanță : 20km

Diferență de nivel : 1400m+

Ziua 5 - Munții Ceahlău

Cel mai înalt punct : Vârful Toaca - 1904 metri

Distanță : 13km

Diferență de nivel : 1210m+

Am vorbit cu Radu Restivan și-am aflat ce l-a determinat să facă un astfel de proiect și cum a fost experiența realizării unui film documentar, care în luna noiembrie, odată cu lansarea oficială, a primit premiul special pentru producție românească la Transylvania Mountain Festival , care prezintă producții originale din domeniul filmelor de aventură de la noi din țară.

Poveștile mișto nu se scriu când ești în starea de confort, ci când ieși din starea de confort. Radu Restivan

Ce te-a motivat să duci la capăt o astfel de provocare și să faci un film documentar pe baza ei?

Drive-ul principal a fost să încercăm să arătăm oamenilor cât de mișto e viața asta pe care, dacă începi să o trăiești, îți dezvăluie niște lucruri extraordinare. Alergarea montană și drumețiile îți dau șansa să vezi România cu totul altfel, acolo unde n-au ajuns prea mulți oameni. E despre cum poți vedea undele dintre cele mai frumoase zone ale țării noastre prin alergare și mi-am dorit să creez un film documentar care să spună povestea pe bune, căci nu exista genul ăsta de produs despre alergarea montană până la acest film. Așa a venit ideea lui ”La Cota 10.000”.

A patra zi de efort: Vârful Ciucaș © Adrian Crapciu

Numele a fost ceva imposibil din start, pentru că nu există cota 10.000, însă ideea e că noi ne-o putem construi, sky is the limit. Am vrut să tragem pentru un obiectiv greu de atins. Să faci 10.000m diferență pozitivă de nivel în mai puțin de o săptămână e horror, însă poveștile mișto nu se scriu când ești în starea de confort, ci când ieși din starea de confort.

Cum ai ales oamenii cu care ai realizat expediția?

Am făcut un call to action și am cerut oamenilor să îmi trimită un clip cu o prezentare a poveștii lor, fără să mă intereseze locul în care filmau sau montajul, și în care să-mi spună ce îi motivează să ia parte la așa ceva. Am lansat proiectul foarte târziu așa că în ultima zi de înscrieri aveam foarte puțini doritori și nicio fată. Însă în ultimele șase ore până la deadline au venit 40-50 de înscrieri, oamenii au dat submit pe ultima sută de metri, cu accent pe ultimele 10 minute. (râde) M-am uitat la poveștile oamenilor, la ce puteam intui despre calitatea lor umană și că, făcând asta, nu ar vrea să demonstreze ceva, din ego, și am ales niște alergători pasionați, oameni normali, cu job-uri, care nu trăiesc din acest port. Excepția a făcut-o Denisa Dragomir. (râde)

Filmul La Cota 10000 vorbește despre încredere în sine și visuri împlinite © Adrian Crapciu

Ce a fost cel mai greu în a face zilnic o ascensiune pe munte, în a depune un astfel de efort?

Ziua începea la 3, 4 sau 5 dimineața. Mâncam, ne echipam, ne pregăteam echipamentul de cursă și apoi plecam în tură, care putea să dureze și până la 12 ore, cât a durat în Făgăraș, de exemplu, mai ales că la fiecare astfel de ascensiune se adăuga și filmarea, iar partea asta de movie making a crescut cu 50% timpul petrecut pe munte. După ce ne întorceam la cazare, trăgeam interviurile, din nou montam tot echipamentul de filmare, pe urmă făceam duș și plecam spre următoarea locație care însemna și până la patru ore de condus, ne culcam frânți și, după câteva ore de somn, o luam de la capăt.

Cum a fost pentru tine să filmezi un documentar?

Eu am mai făcut conținut, dar mai mult de digital. Anul trecut am făcut un proiect mai amplu, la care am lucrat cam o săptămână, la o cursă UTMB, în Franța, prezentat tot la TMF. A fost un sentiment foarte fain să-l văd pe un ecran mare, într-o proiecție specială, așa că mi-am zis că aș putea să duc la capăt, la un moment dat, o producție la nivelul celor care se rulează aici. Din motivul ăsta am zis să încerc să fac un film care să rămână în urmă.

Zile perfecte pentru alergare motană și peisaje care îți taie respirația © Radu Restivan

Când am văzut filmul final, am rămas uimit fiindcă, în ciuda greutăților, am făcut un produs artistic care arată decent. După ce am luat premiul pentru producție românească la TMF, am decis să participăm cu el și la alte festivaluri internaționale așa că, momentan, filmul e într-un circuit închis, nu poate fi văzut de marele public.

În ce fel crezi tu că poate acest documentar să impulsioneze un om să urce pe munte?

Cel mai mult îmi doresc ca acest documentar să trezească pofta de viață. Dacă există câțiva oameni care se vor uita la el și vor spune, ”Băi, aș vrea să fiu și eu acolo sus, să văd lucrurile astea cu ochii mei”, eu voi fi mulțumit. Când vezi cu ochii tăi locurile respective, simți că ai reușit ceva în viață care contează, pentru că știi cât de mult te-ai chinuit. Pentru momentul ăsta merită orice efort!

O echipă pusă pe treabă la Cabana Omu © Radu Restivan

Niciodată nu mai adunasem 10.000m diferență de nivel în 5 zile, dar îmi place să fac lucruri noi, care mă scot din zona de confort. Denisa Dragomir, campioană europeană la skyrunning

Ce a avut de spus Denisa Dragomir, campioană europeană la skyrunning și sportivă Red Bull, despre proiectul ”La Cota 10000”: