Indiferent de rezultat, Laura Horváth e pregătită să-și apere titlul WFP

Au trecut exact 10 ani de când Laura Horváth și-a lăsat amprenta pe scena internațională, iar distanța parcursă se măsoară în mai mult decât timp. În 2015, o adolescentă Horváth a urcat pe podiumul concursului Throwdown de la Atena și a câștigat prima sa competiție. Era o eră diferită a sportului - și o viață diferită pentru unguroaică în mai multe feluri. La acea vreme, ea nici măcar nu deținea un cont bancar și a plecat cu premiul de 5 000 de euro în bani gheață.

Cu toate acestea, un deceniu mai târziu, superatleta de fitness funcțional este departe de a fi un outsider care vrea să plece acasă cu un buzunar plin de bani. Pe măsură ce se pregătește pentru următorul World Fitness Project (WFP) din 2026, Horváth nu este doar o concurentă, ci și campioana actuală după o victorie istorică în 2025 la Copenhaga . De la acel moment de glorie din Grecia până la statutul său actual de forță dominantă în sportul său, Horváth este pregătită să își apere coroana și, în acest proces, să consolideze o moștenire de 10 ani de excelență - dar, în lumea în continuă evoluție a fitnessului funcțional, victoria nu este niciodată garantată.

Urmărește documentarul lui Horváth, Together We Rise, pentru a afla de ce își atribuie succesul sub lumina reflectoarelor nu doar eticii sale de muncă neîncetată, ci și unei familii care se mișcă, gândește și funcționează ca o singură unitate:

49 min Power in Every Rep: Together We Rise De la rădăcini familiale la campioană mondială: povestea din spatele ascensiunii Laurei Horváth în elita fitness-ului funcțional.

01 E greu la vârf

După cum poate confirma Horváth, presiunea competiției evoluează în momentul în care nu mai ești cel care urmărește. Sentimentul de a obține o victorie – de la prima, la Athens Throwdown, până la WFP în Copenhaga – este răsplata pentru fiecare sesiune de la 5 dimineața și pentru fiecare eveniment social ratat. Totuși, odată ce începi să urci frecvent pe podium, aerul devine mai rarefiat și atmosfera puțin mai apăsătoare.

Aceasta este provocarea cu care se confruntă Horváth pe măsură ce se apropie de al doilea său sezon în WFP, de această dată din postura de campioană în exercițiu. Această schimbare semnificativă nu necesită doar o ajustare a strategiei sau a filosofiei de antrenament, ci și a mentalității – un lucru resimțit intens de sportiva de 29 de ani. „Înveți din victorii și înveți din eșecuri”, spune Horváth. „Am învățat suficiente lecții, am pierdut de atât de multe ori încât nici nu mai știu de câte ori am terminat pe locul doi sau mai jos într-o competiție și nu am ajuns pe podium.”

Laura Horváth a fost încoronată campioană World Fitness Project în 2025 © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

În acest caz particular, există o presiune suplimentară pentru Horváth - nu numai că a câștigat WFP și Rogue Invitational de trei ori , dar și CrossFit Games în 2023, o serie impresionantă de victorii care a făcut-o să devină un nume cunoscut în fitness-ul funcțional. „Vreau doar să continui să câștig", spune ea. „Este mai ușor de spus decât de făcut".

02 Jocuri ale minții

Dincolo de aceste titluri, însă, Horváth a adus altceva în cel de-al doilea sezon al WFP: o înțelegere clară a ceea ce presupune de fapt această apărare a locului întâi. Sezonul WFP nu se desfășoară ca un eveniment unic, ci mai degrabă ca o acumulare de puncte de-a lungul întregului sezon, în mai multe etape ale turneului.

Această structură, a ajuns ea să înțeleagă, necesită un anumit tip de disciplină mentală - una care rezistă atracției gravitaționale a oricărui rezultat individual, bun sau rău. „Este un sezon întreg", explică ea. „Nu este vorba doar de un singur eveniment. Dacă ceva nu merge bine în una dintre etapele turneului, asta nu înseamnă că întregul sezon se va desfășura așa. Dacă asta se întâmplă, încearcă să nu stai prea mult pe gânduri, pentru că există un alt eveniment asupra căruia să te concentrezi." Ea a învățat acest lucru, spune ea, din anul trecut - nu din momentele sale de vârf, ci din cele slabe.

Laura Horváth și echipa din spatele titlului © Shadi Mahayni/Red Bull Content Pool

Cea mai importantă dintre acestea a fost clasarea pe locul al nouălea la una dintre primele etape ale sezonului, un rezultat care, într-un sport cu o singură probă, ar fi putut fi considerat terminal. Sub îndrumarea fratelui ei, Kristóf — și a filozofiei de frați pe care au rafinat-o de-a lungul anilor — ea s-a recalibrat și s-a concentrat pe celelalte manșe, ajungând în cele din urmă pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. „Avem această regulă de a nu ajunge prea sus și nici de a nu rămâne prea mult în jos", spune Kristóf. „Cele mai mari puncte forte ale Laurei sunt încrederea în cine este ea ca persoană și ca sportivă, faptul că nu renunță niciodată și că are o determinare care nu se clatină niciodată."

Astăzi, această filosofie este o parte fundamentală a abordării strategiei sale de antrenament, Kristóf urmărind îndeaproape lucrurile. „Nimic nu este liniar", spune Horváth. „Indiferent la ce te aștepți, probabil că se va întâmpla opusul, așa că trebuie doar să te obișnuiești cu loviturile."

03 Perspective noi

Acum, tentația de a privi înapoi la toate acestea – de a lăsa greutatea realizărilor deja obținute să estompeze claritatea a ceea ce urmează – este exact ceea ce Horváth încearcă să evite. „Toată lumea pornește de la zero”, spune ea. „Doar pentru că anul trecut a ieșit așa cum a ieșit, nu înseamnă că anul acesta este garantat.” Această tablă curată este atât un exercițiu mental, cât și, din punct de vedere structural, un fapt concret: nu se reportează puncte, nu există avantaje acumulate. Campioana în exercițiu și debutanta calificată vor începe de la aceeași linie de start.

Horváth speră ca antrenamentele sale să aducă roade și în acest sezon © Kristof Horvath/Red Bull Content Pool Quotation M-am concentrat pe lucrurile corecte și am lucrat la ele. Vom vedea în câteva luni dacă va da roade Laura Horváth

Toate acestea înseamnă că „există loc de îmbunătățire”, explică Horváth. „Am obiective pe care încă vreau să le ating.” Această îmbunătățire, continuă ea, a inclus un off-season mai lung și lucrul la (puținele, după cum recunoaște) slăbiciuni. „Acest sport este atât de vast”, spune ea, „avem atât de multe mișcări diferite, intervale de timp și discipline pe care trebuie să le învățăm.” Pregătirea ei pentru sezonul 2026 a însemnat, spune Horváth, „să mă concentrez pe lucrurile potrivite și să lucrez la ele.” „Vom vedea peste câteva luni dacă va da roade.”