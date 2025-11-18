Campionii mondiali LoL 2011-2025: Fiecare câștigător și fiecare echipă

Campionatele Mondiale League of Legends sunt iconice. Puține turnee esports pot egala longevitatea, darămite prestigiul capodoperei Riot Games.

Anul 2025 marchează al 15-lea an al campionatelor istorice în care cele mai bune echipe din toate colțurile lumii se luptă pentru unul dintre cele mai râvnite premii din esports, The Summoner’s Cup.

Worlds este un moment special și, în ciuda așteptărilor excesiv de mari, turneul este întotdeauna la înălțime. Și este și mai bine odată ce cunoști istoria și poveștile tuturor echipelor. Dar nu îți face griji dacă nu ești la curent, suntem aici pentru a-ți oferi o trecere în revistă a momentelor cheie și a contextului din fiecare an de Worlds, precum și cine a câștigat fiecare turneu.

01 League of Legends Sezonul 1 Campionatul Mondial - Fnatic

Primul Campionat Mondial arată aproape de nerecunoscut în comparație cu evenimentul masiv de șase săptămâni la care ne așteptăm în zilele noastre. Pe atunci, comunitatea glumea că turneul a avut loc în subsolul comentatorului David "Phreak" Turley.

Turneul a avut loc la DreamHack Summer 2011, la acea vreme nici măcar nu era un eveniment independent și erau "doar" 100.000 de dolari puși în joc. Dar pe atunci, era încă una dintre cele mai mari competiții din esports.

Sezonul 1 va ocupa întotdeauna un loc special în inimile fanilor UE, deoarece este singura dată când o echipă europeană a câștigat Worlds. Fnatic și popularul midlaner Enrique "xPeke" Cedeño Martínez au ieșit pe primul loc, învingând în finală o altă echipă europeană, All Authority, în timp ce echipa nord-americană Team SoloMid a ocupat locul al treilea.

02 League of Legends Sezonul 2 Campionatul Mondial - Taipei Assassins

După lansarea mai multor servere, al doilea Campionat Mondial este momentul în care echipele din Est au început dominația. Primul Campionat Mondial a inclus doar două echipe din Est, niciuna dintre ele nereușind să ajungă în top patru, dar al doilea Worlds a deschis competiția pentru multe altele.

Echipele sud-coreene au apărut pentru prima dată, inclusiv Azubu Frost, care erau favoriți alături de Moscow Five din Europa. Totuși, Taiwan’s Taipei Assassins (TPA) au ieșit învingători într-un uriaș upset, câștigând premiul de locul întâi în valoare de 1 milion de dolari.

Aici este momentul în care Worlds a început cu adevărat să se simtă ca un eveniment uriaș. Banii puși în joc erau enormi, evenimentul se simțea diferit față de toate celelalte din timpul anului, și nu exista nicio îndoială că cele mai bune echipe din lume concurau pentru titlu.

03 League of Legends Sezonul 3 Campionatul Mondial - SK Telecom T1

Pentru al doilea an la rând, Worlds a avut loc în Los Angeles, SUA și aici am făcut cunoștință cu cel mai mare jucător de LoL din toate timpurile, Lee "Faker" Sang-hyeok . Starul coreean a ocupat primul loc la Worlds în sezonul 3, alături de restul echipei SK Telecom T1, care a învins formația chineză Royal Club cu 3-0 în finală.

Fnatic din Europa a ajuns în mod respectabil în primele patru, dar a fost clar că echipele din est, în special coreenii, au început să se îmbunătățească într-un ritm mult mai rapid decât NA și EU.

Faker și coechipierii săi de la SKT sărbătoresc victoria lor la Worlds © Riot Games

04 League of Legends Sezonul 4 Campionatul Mondial - Samsung White

LoL cucerise Coreea de Sud, iar echipele lor deveniseră incredibil de bune. Riot a decis în cele din urmă să aducă Worlds în Est, găzduind Campionatul Mondial din 2014 în Coreea, cu finala pe uriașul World Cup Stadium din Seul.

A fost încă un an câștigat de o echipă coreeană, deoarece Samsung White i-a învins pe Star Horn Royal Club din China, care au terminat din nou pe locul al doilea. Mulțimea coreeană de 40.000 de oameni a plecat acasă fericită și, pentru prima dată, lumea a văzut cu adevărat cât de mare poate fi Worlds.

05 Campionatul Mondial League of Legends Sezonul 5 - SK Telecom T1

Sezonul 5 a readus Campionatul Mondial în Europa pentru prima dată de la Sezonul 1 și a demonstrat că formatul de o lună de zile al Campionatului Mondial poate funcționa la nivel global - și nu doar în Coreea.

A fost un alt turneu memorabil, deoarece echipele europene Fnatic și Origen au ajuns în primele patru pe teren propriu pentru a entuziasma fanii, dar coreenii au câștigat din nou, SKT și Faker câștigând al doilea lor campionat mondial.

06 League of Legends Sezonul 6 Campionatul Mondial - SK Telecom T1

Sezonul 6 a marcat revenirea Worlds în NA, cu finala desfășurată în Staples Center din Los Angeles, care a fost sold-out, și este considerat unul dintre cele mai memorabile turnee LoL.

Wildcards-ii ruși Albus NoX Luna au ajuns surprinzător până în sferturile de finală. Semifinala intensă în cinci meciuri dintre SKT și ROX Tigers este, până în ziua de azi, una dintre cele mai bune și mai captivante serii de LoL jucate vreodată. Iar finala a fost plină de dramă, deoarece Samsung Galaxy a fost aproape să reușească un reverse sweep, dar în cele din urmă a cedat în meciul 5, ceea ce a însemnat că SKT a devenit prima și singura echipă care a câștigat vreodată două Summoner's Cup consecutiv.

Faker și SKT după a doua lor victorie consecutivă la titlul mondial © Riot Games

07 Campionatul Mondial League of Legends Sezonul 7 - Samsung Galaxy

Campionatul Mondial din 2017 a fost un eveniment foarte important. Competiția a ajuns pentru prima dată în China, cu finala disputată pe stadionul Bird’s Nest din Beijing, cu 80.000 de locuri. Mulțimea care a umplut stadionul a fost o priveliște impresionantă, iar dragonul CGI iconic din cadrul ceremoniei de deschidere rămâne unul dintre cele mai cool lucruri văzute vreodată în esports.

Fanii au avut parte de o revanșă legendară a finalei din anul precedent, în care Samsung Galaxy și-a luat revanșa împotriva SKT într-un șocant sweep de 3-0, care l-a lăsat pe Faker în lacrimi și în stare de neîncredere.

08 League of Legends Sezonul 8 Campionatul Mondial - Invictus Gaming

În 2018, Campionatul Mondial a revenit în Coreea, ceea ce părea potrivit având în vedere dominația țării în competiție. Dar, într-o turnură șocantă a evenimentelor, nu a existat nicio echipă coreeană în primele patru, ca să nu mai vorbim de finală.

Cloud9 din America de Nord și G2 Esports din Europa au ajuns ambele în semifinale, în timp ce finala a fost formată dintr-o altă echipă europeană, Fnatic, și din echipa chineză Invictus Gaming.

Cu toate acestea, Fnatic nu și-a putut repeta eroismul din sezonul 1, fiind învinsă confortabil de IG, primii campioni mondiali ai Chinei. După ani de muncă, restul lumii a ajuns din urmă Coreea de Sud, iar decalajul notoriu dintre echipele din est și cele din vest se închidea în sfârșit.

Cloud9 a avut un parcurs impresionant la Worlds până în semifinale în 2018 © Riot Games

09 Campionatul Mondial League of Legends Sezonul 9 - FunPlus Phoenix

Revenirea Campionatelor Mondiale de LoL în Europa nu putea fi mai bine sincronizată, după parcursul excelent al celor de la Fnatic la Worlds în anul precedent și triumful lui G2 Esports la Mid-Season Invitational 2019 – primul titlu internațional al Europei de la victoria lui Fnatic la primul Worlds, cu opt ani înainte.

Iar G2 erau în continuare echipa de învins; au ajuns în finală după ce i-au învins pe SKT în semifinale, doar pentru a fi umiliți cu 3-0 în fața publicului de acasă, la Paris, de către FunPlus Phoenix din China.

G2 în finala Worlds 2019 © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

10 League of Legends Sezonul 10 Campionatul Mondial - DAMWON Gaming

După victorii consecutive la Worlds pentru echipele chineze, LoL a intrat oficial într-o nouă eră și, în mod corespunzător, Campionatul Mondial 2020 se întoarce în China.

Turneul a continuat cu jocuri în persoană în ciuda pandemiei, dar nu au existat fani prezenți până la finala de pe Pudong Football Stadium din Shanghai. Din cauza problemelor legate de viză și carantină, cele două echipe reprezentative ale Vietnamului, Team Flash și GAM Esports, nu au putut participa, iar echipa taiwaneză PSG Talon a fost nevoită să folosească înlocuitori pentru cei doi jucători coreeni care nu au putut participa la faza play-in.

În ceea ce privește jocul, Coreea de Sud a revenit pe primul loc, deoarece noua generație de vedete de la DAMWON Gaming a reușit să doboare echipa surpriză a Chinei, Suning.

11 League of Legends Sezonul 11 Campionatul Mondial - EDward Gaming

Campionatele Mondiale trebuiau să revină din nou în China, dar, după complicații legate de călătorie, evenimentul a fost mutat la Reykjavík, Islanda, care găzduise și MSI la începutul anului.

Turneul a fost plin de meciuri captivante și dramă de la un capăt la altul, inclusiv o finală superbă în cinci jocuri. DAMWON, acum numită DWG KIA, a luptat bine, dar EDward Gaming — care deține un record de șase titluri interne în China — a ieșit învingătoare, deoarece prestigioasa organizație, în sfârșit, nu a mai dat greș pe scena internațională.

12 League of Legends Sezonul 12 Campionatul Mondial - DRX

În finala Worlds 2022 s-au înfruntat colegii de școală Deft și Faker © Riot Games

A 12-a ediție a Worlds a avut loc în Mexic și SUA și este un alt candidat pentru cel mai bun turneu din istoria LoL, cu o mulțime de meciuri, momente și povești captivante.

Toate privirile erau îndreptate către un singur om, Kim „Deft” Hyuk-kyu. Deft a mers de fapt la același liceu cu Faker, dar nu reușise încă să atingă aceleași culmi. Deși concura din 2013 și era considerat unul dintre cei mai buni jucători din lume, Deft fusese eliminat dureros din Worlds în faza sferturilor de finală de cinci ori incredibile și nu ajunsese niciodată mai departe.

Echipa lui, DRX, era outsider încă de la început ca al patrulea seed al Coreei și a trebuit să lupte prin Play-Ins doar pentru a se califica la evenimentul principal. Totuși, echipa a avut un parcurs incredibil până în finală, unde Deft și-a învins fostul coleg de școală, Faker, și restul echipei T1 (fosta SKT), cu 3-2, într-unul dintre cele mai dramatice finaluri din istoria Worlds. Este singura dată când o echipă venită din Play-Ins a câștigat vreodată turneul.

13 League of Legends Sezonul 13 Campionatul Mondial - T1

T1, fosta SKT, a câștigat al patrulea său titlu mondial în 2023 © SonStar/Red Bull Content Pool

După o așteptare de cinci ani, Coreea de Sud a fost din nou capabilă să găzduiască Campionatul Mondial. După eșecurile echipelor LCK în 2018, fanii coreeni sperau că vor ajunge în sfârșit să vadă una dintre echipele lor câștigând din nou pe teren propriu. Dar în calea lor a stat o serie de echipe chineze foarte înfricoșătoare, inclusiv favoritele turneului, JD Gaming, care au câștigat fiecare titlu pentru care au concurat în acel an.

Cu toate acestea, JDG nici măcar nu a ajuns în finală, fiind doborâtă de legendara echipă coreeană T1. Faker și echipa sa au câștigat apoi al patrulea lor titlu mondial, spre deliciul fanilor prezenți, după o victorie dominantă cu 3-0 în fața outsiderilor chinezi de la Weibo Gaming. T1 a revenit în cele din urmă la cel mai bun nivel al său, cu primul trofeu mondial al organizației din 2016.

14 League of Legends Sezonul 14 Campionatul Mondial - T1

T1 și-a menținut statutul de cea mai bună echipă din LoL © Riot Games

În una dintre cele mai mari realizări din istoria League of Legends, T1 a câștigat titluri Worlds consecutiv pentru a doua oară, iar de data aceasta au făcut-o cu exact aceeași echipă ca în 2023.

A fost a treia finală Worlds consecutivă pentru această echipă iconică, iar ei au reușit din nou să performeze când a contat cel mai mult, după un sezon intern dificil în care au reușit cu greu să se califice la turneul internațional ca al patrulea seed al Coreei.

Faker a câștigat încă o Summoner's Cup © Riot Games

Seria extrem de tensionată a ajuns până în al cincilea meci, deoarece BLG au dominat începuturile de joc, iar T1 au demonstrat un siege excelent și un macro impecabil concentrându-se pe Voidgrubs. Totuși, cel de-al cincilea și ultimul meci a fost decis de lupte decisive și decizii luate în fracțiuni de secundă. Faker a avut un meci imens pe Galio – un pick cu care a pedepsit istoric echipele din LPL – deși și suportul Ryu „Keria” Min-seok merită menționat pentru un ulti genial cu Poppy asupra lui Ahri, care a cumpărat suficient timp pentru faza miraculoasă a lui Faker în skirmish-ul care a câștigat seria.

15 League of Legends Sezonul 15 Campionatul Mondial - T1

T1 sărbătorește o nouă victorie mondială © Colin Young-Wolff/Riot Games

Finala Worlds 2025 dintre T1 și KT Rolster va rămâne în istoria esports nu doar datorită duelului intens, dus înainte și înapoi pe parcursul a cinci meciuri, ci și datorită realizării fenomenale a celor de la T1 și a lui Faker, care au revendicat o a treia Summoner's Cup consecutivă – un record fără precedent.

Într-o confruntare de titani, cu Faker și Gumayusi de o parte și Bdd și Cuzz de cealaltă, era clar că va fi un duel total. A fost, de asemenea, abia a cincea finală din istorie disputată între două echipe coreene. Totuși, când vine vorba de LoL-ul coreean, există un singur rege: Faker și colegii săi de la T1. Regele Demon Nemuritor a demonstrat încă o dată că este fără egal, conducându-și echipa către al șaselea lor titlu mondial, învingând KT Rolster cu 3-2 în marea finală de la Dong’an Lake Sports Park.

Faker a spus: „Recordurile și cifrele nu sunt importante pentru mine. Sunt fericit că m-am distrat jucând astăzi. KT au evoluat excelent. Împreună am creat un spectacol fantastic astăzi. Asta contează pentru mine. Chiar dacă am câștigat titlul, vreau să le mulțumesc celor de la KT pentru că au făcut o finală atât de grozavă alături de noi.”