Leo Neugebauer: De la vedetă universitară la campion mondial la decatlon

Zgomotul din stadionul din Tokyo este asurzitor, dar Leo Neugebauer nu aude nimic. Nu aplauze, nu muzică, nu anunțuri. Doar propria respirație.

O singură probă - 1.500 de metri - îl desparte de titlul mondial la decatlon. Două zile și nouă discipline se află în spatele lui. Aruncarea discului, săritura cu prăjina, săritura în lungime - totul la punct. Acum urmează cursa pe care decatloniștii o iubesc sau o urăsc. Neugebauer știe că dacă își păstrează curajul acum, un vis va deveni realitate.

Când trece linia de sosire, luminile se sting. Complet epuizat, el se prăbușește pe pistă, iar voluntarii îl ridică într-un scaun cu rotile. Imaginile vor face ulterior înconjurul lumii. Dar chiar înainte ca trupul său să realizeze ce s-a întâmplat, Neugebauer este din nou în picioare. Își ridică brațele în sus, își strigă oboseala și ușurarea spre cerul din Tokyo - cu 8.804 puncte, este campion mondial. Regele sportivilor.

Quotation Când mă bazez pur și simplu pe ceea ce pot face, fără să mă gândesc prea mult, atunci sunt cel mai puternic Leo Neugebauer

01 A crescut pe pista de tartan

Neugebauer a crescut în Leinfelden-Echterdingen, la sud de Stuttgart. În timp ce alți copii colecționau abțibilduri de fotbal, el a avut un alt loc de joacă de la o vârstă fragedă: pista de atletism.

La vârsta de șase ani, a stat pe linia de start în tricou pentru prima dată la o competiție. Fără obiective mari, fără standarde în minte - era vorba doar de distracție. Alergare, sărituri, aruncări. „Am început decatlonul ca să mă distrez cu prietenii mei", spune el.

Nimeni nu și-a dat seama la acea vreme că această versatilitate va deveni mai târziu marca sa. A fost clar de la bun început că nu era specialist într-o singură disciplină. Neugebauer dorea să le facă pe toate: sprint, sărituri, aruncări și obstacole. Decatlon, cu alte cuvinte.

02 Momentul decisiv

Primul mare punct de cotitură a venit atunci când Neugebauer s-a mutat la Universitatea din Texas. Nu doar viața sa de zi cu zi s-a schimbat aici, ci întreaga sa perspectivă. Antrenându-se în soarele Texasului, în condiții profesionale, împotriva unor concurenți puternici, a avut brusc o revelație:

„Abia în facultate mi-am dat seama că aș putea să fac asta la nivel profesionist. Am devenit din ce în ce mai bun și m-am concentrat pe asta", își amintește el.

Curba performanțelor sale a explodat în 2023. La Campionatele NCAA, Neugebauer a terminat un decatlon care a dat totul peste cap - obținând un record german pentru a marca debutul său pe scena internațională.

În anul următor, a mers și mai bine, mărindu-și totalul de puncte și obținând recordul colegiului. După terminarea studiilor, germanul a fost pregătit să treacă la nivelul următor.

03 Un artist al spectacolului în cercul de aruncare a discului

Oricine îl vede pe Neugebauer pe stadion își dă repede seama: acesta nu este doar un decatlonist, ci un artist.

Disciplinele sale preferate spun multe despre el: mai întâi discul, apoi săritura cu prăjina, săritura în lungime și aruncarea greutății. Putere, bucurie, energie - el trăiește pentru aceste momente și publicul din stadion se alătură.

În același timp, el cunoaște partea întunecată a competiției all-around: 1.500 m, când picioarele îi iau foc și capul îi strigă „stop". "Decatlonul este un amestec brutal", spune el. „Trebuie să fii capabil să te descurci cu corpul tău - dar mai ales cu ceea ce se întâmplă în capul tău."

04 Paris 2024: aproape de vârf

Înainte de Tokyo, Neugebauer a evoluat pentru prima dată pe cea mai mare scenă, la Paris, amestecându-se cu cei mai buni din lume pentru a obține medalia de argint, ratând la limită medalia de aur.

Cu puțin timp înainte, el marcase 8 961 de puncte la Eugene (SUA) - un record german. O cifră care arată din ce este făcut acest atlet: un pachet de viteză, forță, tehnică și o capacitate care nu poate fi antrenată - performanța atunci când contează.

05 Presiune, îndoială și bătălii mentale

„Cea mai mare provocare este să-mi păstrez calmul", spune Leo Neugebauer

Decatlonul este un amestec brutal de fizică și psihologie. Două zile, alternanță de discipline, fără timp pentru a-ți recăpăta respirația. „Cea mai mare provocare a mea este să-mi păstrez calmul în timpul marilor competiții. Să nu devin nervos", spune Neugebauer.

A învățat să gândească mai puțin și să simtă mai mult în zilele decisive, lăsându-și corpul să facă ceea ce a făcut de o mie de ori în antrenamente. Când vine fluxul, o disciplină puternică o urmează pe următoarea.

06 Succes bazat pe un sprijin puternic

El nu este singur la Campionatele Mondiale, la Jocurile Olimpice sau atunci când concurează pentru titlurile naționale. Pe pistă, poartă Germania pe piept, în timp ce în capul său, are echipa sa și mult sprijin din partea celor din jur

„Familia și prietenii mei m-au sprijinit întotdeauna încă din prima zi", spune el. „Sunt acolo la fiecare competiție majoră și pot conta întotdeauna pe sprijinul lor. Asta înseamnă foarte mult pentru mine."

07 Privind înainte: ultima piesă din puzzle

Titlul de campion mondial, recordul Germaniei, sportivul anului, premiul BAMBI [un premiu german care recunoaște excelența în media, artă, cultură, sport etc.] - CV-ul lui Neugebauer este aproape complet. Cu toate acestea, mai are de bifat o căsuță: aurul pe cea mai importantă scenă a sportului său. Prin urmare, obiectivul său este clar:

„Medalia de aur ... acesta este cel mai mare lucru pe care îl poți obține în sportul nostru", declară el.

A fost deja aproape. Știe ce înseamnă argintul, ce înseamnă aurul la Campionatele Mondiale. Urcarea pe podium ar fi piesa lipsă din puzzle.

Până atunci, va continua să facă ceea ce l-a adus aici în primul rând: să devină puțin mai bun în fiecare zi - în alergare, aruncări, sărituri. Și în a renunța.