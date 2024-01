Pentru un alergător de cursă lungă, competiția Tor des Geants (TOR330) din Valle d’Aosta, Italia ajunge la un moment dat pe lista dorințelor. Având o distanță de 330 de kilometri, cu o diferență pozitivă de nivel de 24.000 de metri, cursa îmbină alergarea pe distanță lungă cu stilul personal al sportivilor; fiecare alergător decide singur când și cât aleargă și se odihnește. La final, câștigă persoana care încheie competiția în cel mai scurt timp. De exemplu, în 2021, italianul Franco Colle a stabilit recordul cursei la masculin după ce a terminat-o în 66 de ore și 43 de minute. La feminin, britanica Sabrina Verjee a stabilit recordul cursei în 2022, după ce a trecut linia de sosire în 80 de ore și 19 minute.

După ce a încercat să se înscrie la TOR330 de două ori, fără succes, alergătorul român Levente Polgar a fost acceptat în cursa din 2023. Cu emoții vizavi de pregătirea pentru o asemenea competiție, dar și-n legătură cu aspectele logistice, Levi a crezut în șansa lui și, cu sprijinul oamenilor din jurul său, și-a împlinit visul. El a alergat la TOR330 și, după ce a trecut linia de sosire, a devenit prima persoană cu dizabilitate din lume care a reușit această performanță.

Am vorbit cu Levente Polgar și-am aflat ce-a însemnat TOR330 pentru el: care au fost provocările, cum le-a depășit și ce l-a determinat să continue cursa când totul a devenit foarte greu.

Levente Polgar trece linia de sosire la TOR330 în 2023 © TOR330

Ce te-a inspirat să te înscrii în această cursă dificilă?

În 2016 eram în Chamonix - Mont Blanc și mă pregăteam de prima mea cursă la UTMB pe distanța de 170 de kilometri (n.red. Levente a participat la UTMB în 2016, 2017 și 2019). Atunci am auzit prima dată de TOR330 și-n mintea mea a apărut o curiozitate: care este treaba cu această competiție? După ce am încheiat UTMB și am ajuns acasă, am început să caut mai multe informații despre TOR330. În acel moment părea o cursă imposibilă pentru mine, dar totuși am încercat să mă preînregistrez în 2018 și 2020. După ce am fost refuzat de fiecare dată, în 2023 am fost, în sfârșit, acceptat în cursă. Am avut un amalgam de sentimente și stări în acele momente legate de cum voi gestiona această cursă și dacă voi putea să plătesc taxa de înscriere, drumul și toate costurile de participare. Cu ajutorul oamenilor, totul s-a încheiat cu bine!

Cât a durat cursa pentru tine?

Pentru mine, acest concurs a durat 144 de ore, cu tot cu o ,,ratare". La kilometrul 200 nu am observat punctul Base Vita și am continuat sa urc. Abia după 7 kilometri mi-am dat seama de greșeală, așa că a trebuit să revin în punctul de unde încurcasem borcanele. Treaba asta m-a costat câteva ore prețioase din cursă, însă nu m-am dat bătut și nu m-am demoralizat. Oboseala și epuizarea își spun cuvântul. În primele 48 de ore, m-am întrebat de multe ori: „Levi, în ce te-ai băgat? Cum ieși din asta?”. Dar am încercat să fac liniște în minte și suflet și să las lucrurile cum sunt, fără să pun presiune pe mine.

Nu mi-am imaginat niciodată că există o competiție atât de nemiloasă și solicitantă; nu exista urcare sau coborâre ușoară, toate erau lungi și grele. Au fost și părți foarte tehnice, unde trebuia sa fim extrem de atenți pe bolovani sau unde trebuia să ne ajutăm de niște cabluri de oțel, lanțuri sau trepte din tije. Toate astea combinate cu nopțile cu ploi reci și căzăturile de rigoare.

Pentru Levi, TOR330 e un vis devenit realitate © TOR330

Care a fost cea mai grea încercare din cursă?

Cea mai dură provocare a fost în noaptea a treia când am ajuns pe un vârf de munte de unde urma o coborâre destul de tehnică. Ploua cu găleata, iar pietrele alunecau. Nici pantofii mei de alergare, anti-alunecare, nu au făcut față condițiilor, așa că după ce am trecut creasta și am început coborârea, am alunecat în gol pe niște lespezi, am reușit să mă agăț de niște vârfuri de stâncă și, din acel moment, a început ,,lupta": cum făceam un pas, cum alunecam. Asta până am decis să scot tricoul de rezervă pe care l-am folosit sub tălpi pentru a-mi crea aderență și pentru a putea reveni pe cărare.

Adesea am avut lacrimi în ochi, însă am vrut să ajung la linia de finiș, să nu dezamăgesc pe nimeni. Levente Polgar

Ce-a te-a motivat să depășești momentele dificile și să alergi în continuare?

Din momentul în care am auzit de acest gigant, TOR330, am vrut să îl dovedesc. Limitele sunt atinse constant în timpul concursului. Adesea am avut lacrimi în ochi, însă am vrut să ajung la linia de finiș, să nu dezamăgesc pe nimeni. Îmi doream să transmit o simplă îmbrățișare de la linia de sosire, să fac cu mâna și asta m-a ajutat să merg mai departe, kilometru cu kilometru.

Cum te-ai pregătit pentru o cursă atât de intensă, ținând cont de particularitățile tale fizice?

În 2023, am încercat să acumulez distanță și forță pe urcare și coborâre. Am bifat câteva competitii acasă, în România, precum Retezat SkyRace, Maraton Bate Toaca, Roșia Montană Marathon , Retezat Marathon, Ultrabug, Carpathia Trails. În toate aceste competiții am încercat să îmi găsesc punctele slabe, unde aș putea să cedez în timpul concursului, dar să găsesc și echilibrul pentru hidratare, alimentație, încălțăminte, suplimente.

Apoi au mai fost antrenamentele mele de acasă, din afara competițiilor. În ceea ce privește biomecanica - lipsa brațului meu drept, deci mai puține kilograme pe partea dreaptă a corpului - nu mai am probleme. Însă o problemă a fost să mă descurc fără bețe la TOR330, mai ales că citisem că sunt necesare. Așa că am cărat un băț cu mine până la kilometrul 100, unde am renunțat la el, fiindcă mă încurca.

Cele mai prețioase informații au venit de la doi colegi cu care țineam legătura prin telefon pentru suportul tehnic, Dinu Țurcanu și Răzvan Mihai Matei. Și datorită lor am încheiat TOR 330. E mare nevoie de așa oameni valoroși, buni prieteni. Le mulțumesc!

În ciuda peripețiilor de pe traseu, Levi nu s-a dat bătut © TOR330

Ce a însemnat pentru tine să închei Tor des Géants și să arăți că limitele nu te definesc?

Pentru mine, TOR330 este o victorie proprie. Mi-am demonstrat că pot fi gigant, chiar dacă am un handicap!

Care a fost feedback-ul pe care l-ai primit din partea comunității de alergători după isprava ta?

Am fost felicitat de mulți colegi, atât din România, cât și din alte țări ale lumii, din Europa, până în America, și chiar Australia. TOR330 a fost un profesor bun, care m-a învățat să prețuiesc totul cu mult mai mult. După cei 330 de kilometri, am devenit prima persoană din lume cu o infirmitate care a încheiat această cursă gigant!