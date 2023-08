Aranjate de Liana: Un manifest pentru grija față de natură

Absolventă de istoria artelor. Om de publicitate. Co-fondator, copywriter, CFO, new business director și femeie de serviciu la propria agenție de creație. Blogger, curator și content creator. Fotograf ocazional. Dependentă de pădure și de sinceritate. Mamă de câini. Prietenă, fiică, soră, iubită, umăr de pus capul când doare inima. Ea este

Am vorbit cu Liana și-am aflat mai multe despre proiectul ei, #AranjateDeLiana, despre valorile în care crede și pe care le promovează de peste 10 ani de zile în social media și despre cât de mult contează pentru binele Planetei ce, cum și cât consumăm.

, acum mai bine de 11 ani, am simțit că aceste compoziții 2D - că le numim flat lays, moodboards, aranjate sau oricum altcumva - pot fi prietenele mele. Pe vremea aceea nu știam exact încotro doresc să-mi conduc gândurile pe care le așez în online, dar simțeam că nu vreau să fiu eu în centrul atenției, așa că am început prin a-mi prezenta ținutele - atunci moda era o componentă mult mai importantă în viața blogului - sub forma unor astfel de compoziții.

M-ai pus un pic în încurcătură și asta deoarece nu a existat un moment anume. O să încerc să fac un pic de ordine printre bornele care m-au condus aici. Încă de când am început blogul,

Nu mi-a plăcut ce a ieșit, am virat spre alte tipuri de execuție, dar mai presăram, pe blog sau pe canalele de social media, momente aranjate. Scriind, pozând, luându-mi un loc al meu, cu grădină, adoptând câini, analizând și trăind diverse, cele despre care voiam să vorbesc au început să se ordoneze.

Le-am făcut și mai ale mele dându-le nume: #câte5 - despre garderoba capsulă, minimalism și dulapuri aerisite provăcându-mă a avea cel mult 5 articole din aceeași categorie vestimentară (sandale, blugi etc); #IepuriiNuAuNevoieDeRimel - sub care adun produsele cosmetice netestate pe animale. Dorința de a face acest lucru m-a condus spre o mulțime de produse noi, m-a ajutat să descopăr și să susțin branduri și magazine mai puțin cunoscute, dar mult mai potrivite mie; #AziNuVaMaiFiNiciodată - despre bucuria și puterea lui acum; #DauMaiDeparte - mă bucură comentariile, aprecierile, colaborările.

Dar bucuriile grase vin când cineva îmi zice că datorită mie a adoptat un câine. Sau că acum cumpără mai puțin. Că a descoperit o pălărie, o cremă, un designer, o plajă, o idee – și am contribuit și eu la asta. Nu cred că lucrurile bune trebuie ținute secret, dimpotrivă. Puterea, schimbarea, evoluția, bogăția, liniștea vin atunci când poți zice, din toată inima: hai să-ți spun ce am descoperit!

