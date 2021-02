După experiența aceasta am simțit că vreau să duc lucrurile mai departe în acest sens. În 2019 s-a lansat versiunea de beta testing pentru Spark AR (program în care se pot face filtre AR) și am aplicat pentru a fi printre primii oameni cu acces la acest program. Am fost acceptată și am început să creez primele filtre pentru Facebook și Instagram. Cu timpul am învățat să folosesc programul mai bine și să mă joc mai mult cu efectele.

