Lucian Sandu Milea te ajută să înțelegi potențialul creativ al orașului tău

Am decis să urmez calea arhitecturii spre finalul clasei a VIII-a. Oscilam între o carieră în pictură, poate chiar în zona didactică, și arhitectura pe care am găsit-o mult mai cuprinzătoare, așa că am optat pentru cea din urmă. În liceu, am avut și primele descoperiri în privința istoriei arhitecturii, a curentelor în arte, spiritualitate și filozofie. De altfel, descoperirea prin lectură m-a urmărit până în prezent și constituie o resursă importantă în dezvoltarea mea creativă. Am avut și o profesoară foarte bună de arhitectură în liceu, doamna Iuliana Geliman, și un profesor foarte bun în facultate, domnul Dorin Ștefan, și pentru ambii am avut și am o mare admirație .