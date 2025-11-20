Cum poate fitness-ul funcțional să transforme corpul și mintea
Ai devenit un lider în fitnessul funcțional. Te-ai așteptat vreodată la acest nivel de faimă?
Nu am crezut niciodată că voi ajunge la acest nivel. Nu cunoscusem pe nimeni apropiat nouă care să trăiască din fitness și nici nu știam că este posibil. Lazar și cu mine am început să concurăm pe plan local, apoi în Europa de Est. Și apoi, dintr-o dată, eram pe cele mai mari scene, concurând cu cei mai buni din lume și câștigând competiții pe care le vizionasem doar la televizor.
A fost întotdeauna intenția ta să devii unul dintre cei mai buni din lume?
Dacă ți-ai propus să devii cel mai bun din lume și acesta este singurul tău obiectiv, te vei simți ca un ratat în fiecare zi, dacă nu reușești. Dar dacă obiectivul tău zilnic este să faci două ședințe de gimnastică și să fii în pat până la ora 22:00, atunci la sfârșitul zilei vei fi obținut o mică victorie. Acesta este un mesaj puternic pentru sportivii aspiranți.
Micile victorii din fiecare zi se vor aduna - te vor transforma într-o persoană și o ființă umană mai bună. Sunt unele zile în care va trebui să te chinui, dar cu timpul, vei vedea beneficiile și va deveni mai ușor să rămâi disciplinat.
Cu ce v-ați luptat în călătoria voastră prin antrenamente?
La început, chiar a trebuit să ne descurcăm ca să ne antrenăm cum trebuie. Nu aveam echipament bun sau un loc unde să ne antrenăm. Ne antrenam doar în subsolul bunicilor, unde nu puteai să scapi greutățile. Ne-am făcut singuri cutiile și mingile de perete.
Mai târziu, când mi-am început studiile și trebuia să prind autobuzul la opt dimineața, mă trezeam la 4:30 dimineața ca să mă mai pot antrena. Acum, când am ajuns să fiu un sportiv cu normă întreagă, totul pare mai ușor. Mă simt atât de privilegiat.
Te îndoiești vreodată de tine?
Evident, există îndoieli. Trebuie doar să îți amintești că vei avea zile proaste, vei rata o ridicare și nu vei atinge mereu timpul pe care ai spus că vrei să-l atingi. Dar sunt atât de multe zile înainte. Totul ține de consecvență. Nu poți controla totul. Încerc să-mi reamintesc în fiecare zi: „De ce fac asta?”
Identitatea ta este legată de rolul tău în acest sport?
A fost pentru o lungă perioadă de timp. Cred că mi-am legat identitatea de un clasament. Este foarte greu să nu faci asta, mai ales când antrenamentul este întreaga ta zi - te trezești, te antrenezi, te odihnești, te antrenezi din nou și apoi te duci la culcare. Dar uită-te la orice sport și nu vei găsi niciodată pe cineva care să câștige mereu. Dacă ai un eșec, asta nu înseamnă că e sfârșitul lumii.
În viitor, vreau să fiu un soț bun, vreau să fiu un tată bun și vreau să fiu un fiu bun pentru părinții mei. Cred că toate acestea sunt roluri mult mai importante. Este foarte important să separi sportul de viață, astfel încât să poți fi alături de oamenii din jurul tău, indiferent de performanțele tale.
Cum îți menții starea de spirit potrivită?
Îmi amintesc că îmi place să fac asta și că nu o fac doar pentru un loc în clasament. M-aș prezenta și m-aș antrena și dacă nu aș concura.
Care este moștenirea pe care speri să o lași în urmă?
Sper că am inspirat oamenii prin modul în care mi-am gestionat cariera și prin tot ceea ce s-a întâmplat în viața mea. Oamenii pot înțelege că nu trebuie să renunțe, că trebuie să încerce să treacă peste orice le iese în cale.
În ultimul an, am primit multe mesaje de la oameni care trec prin momente grele și care îmi spun: „Faptul că te-am văzut cum ți-ai gestionat viața în ultima perioadă m-a ajutat foarte mult.” Cu toții luptăm pentru puncte, titluri, bani și recunoaștere, dar când auzi că ai motivat pe cineva care trece prin vremuri dificile, tot efortul devine valoros.