Mai rapidă decât telescaunul din Parâng: Mădălina Florea

Ca orice sportiv, îți dorești mereu să fii top. De când eram la juniori, am fost mereu pe un plan ascendent. În 2016, la Campionatul European din Amsterdam, unde trebuia să particip la proba de 5 și 10km, la seniori, a avut loc o eroare și am ajuns să alerg la proba de 21km. Am obținut locul 7 și, totodată, și cel mai bun rezultat din delegația României. Ulterior, în 2017, după ce am fost și la Jocurile Francofone în Africa, a început o mică-mare durere la tendonul ahilean.

Ca orice sportiv, îți dorești mereu să fii top. De când eram la juniori, am fost mereu pe un plan ascendent. În 2016, la Campionatul European din Amsterdam, unde trebuia să particip la proba de 5 și 10km, la seniori, a avut loc o eroare și am ajuns să alerg la proba de 21km. Am obținut locul 7 și, totodată, și cel mai bun rezultat din delegația României. Ulterior, în 2017, după ce am fost și la Jocurile Francofone în Africa, a început o mică-mare durere la tendonul ahilean.

Ca orice sportiv, îți dorești mereu să fii top. De când eram la juniori, am fost mereu pe un plan ascendent. În 2016, la Campionatul European din Amsterdam, unde trebuia să particip la proba de 5 și 10km, la seniori, a avut loc o eroare și am ajuns să alerg la proba de 21km. Am obținut locul 7 și, totodată, și cel mai bun rezultat din delegația României. Ulterior, în 2017, după ce am fost și la Jocurile Francofone în Africa, a început o mică-mare durere la tendonul ahilean.

După RMN, am aflat că aveam micro-rupturi fibrilare la gambă, care s-au agravat până am făcut o micro-ruptură parțială la tendon. Abia mai călcam. Așa că în vara lui 2018, în iulie, după ce am căzut dintr-o dată pe stadion, a trebuit să mă operez la tendonul ahilean.

După RMN, am aflat că aveam micro-rupturi fibrilare la gambă, care s-au agravat până am făcut o micro-ruptură parțială la tendon. Abia mai călcam. Așa că în vara lui 2018, în iulie, după ce am căzut dintr-o dată pe stadion, a trebuit să mă operez la tendonul ahilean.

După RMN, am aflat că aveam micro-rupturi fibrilare la gambă, care s-au agravat până am făcut o micro-ruptură parțială la tendon. Abia mai călcam. Așa că în vara lui 2018, în iulie, după ce am căzut dintr-o dată pe stadion, a trebuit să mă operez la tendonul ahilean.

Așa am început cu alergarea montană. După ce m-am operat, primul concurs a fost în martie 2019 la Naționalele de Semimaraton, unde am venit pe locul al treilea, deși nu mă așteptam. Dar dorința a fost atât de mare, încât psihic le-am bătut pe multe colege. Apoi, în toamnă, a fost selecția pentru Mondialele de Alergare Montană din Argentina, unde am terminat pe locul 18 și am luat bronzul cu echipa națională. De acolo a început serios aventura cu alergarea montană. Simțeam că mă conectez mai bine cu natura.

Așa am început cu alergarea montană. După ce m-am operat, primul concurs a fost în martie 2019 la Naționalele de Semimaraton, unde am venit pe locul al treilea, deși nu mă așteptam. Dar dorința a fost atât de mare, încât psihic le-am bătut pe multe colege. Apoi, în toamnă, a fost selecția pentru Mondialele de Alergare Montană din Argentina, unde am terminat pe locul 18 și am luat bronzul cu echipa națională. De acolo a început serios aventura cu alergarea montană. Simțeam că mă conectez mai bine cu natura.

Așa am început cu alergarea montană. După ce m-am operat, primul concurs a fost în martie 2019 la Naționalele de Semimaraton, unde am venit pe locul al treilea, deși nu mă așteptam. Dar dorința a fost atât de mare, încât psihic le-am bătut pe multe colege. Apoi, în toamnă, a fost selecția pentru Mondialele de Alergare Montană din Argentina, unde am terminat pe locul 18 și am luat bronzul cu echipa națională. De acolo a început serios aventura cu alergarea montană. Simțeam că mă conectez mai bine cu natura.

În primul rând, fericirea pe care am avut-o după ce am terminat cursa a fost o explozie de sentimente și de trăiri. Înainte de cursă, m-am simțit îngrozitor. Dimineața, la ora 4.00, l-am sunat pe domnul doctor Vasile Oșean, cu care am o relație apropiată fiindcă tot el m-a ajutat să trec peste operație, și i-am zis, ”Nu știu ce fac eu la concursul ăsta. Simt că mor. Îmi bate inima tare, mă ia cu leșin.” Nu puteam să mă ridic din pat, nu puteam să mă îmbrac.

În primul rând, fericirea pe care am avut-o după ce am terminat cursa a fost o explozie de sentimente și de trăiri. Înainte de cursă, m-am simțit îngrozitor. Dimineața, la ora 4.00, l-am sunat pe domnul doctor Vasile Oșean, cu care am o relație apropiată fiindcă tot el m-a ajutat să trec peste operație, și i-am zis, ”Nu știu ce fac eu la concursul ăsta. Simt că mor. Îmi bate inima tare, mă ia cu leșin.” Nu puteam să mă ridic din pat, nu puteam să mă îmbrac.

În primul rând, fericirea pe care am avut-o după ce am terminat cursa a fost o explozie de sentimente și de trăiri. Înainte de cursă, m-am simțit îngrozitor. Dimineața, la ora 4.00, l-am sunat pe domnul doctor Vasile Oșean, cu care am o relație apropiată fiindcă tot el m-a ajutat să trec peste operație, și i-am zis, ”Nu știu ce fac eu la concursul ăsta. Simt că mor. Îmi bate inima tare, mă ia cu leșin.” Nu puteam să mă ridic din pat, nu puteam să mă îmbrac.