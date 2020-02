Am descoperit sau, mai bine zis, am fost cucerită de ultramaratonul adevărat în anul 2018 când, timp de șase zile, am participat la invitația unui bun prieten, Andrei Nana, la

, SUA, ocazie cu care mi-am dat seama ce înseamnă de fapt o cursă de anduranță, din momentul startului și până la final, care sunt momentele cheie, dificile și cum pot eu să le depășesc (n.red. Mara a fost cea mai rapidă femeie și a câștigat Icarus Florida UltraFest cu 653,39km parcurși în 6 zile).