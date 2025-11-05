Marco Odermatt: Cele mai impresionante victorii din istoria schiului alpin

Este foarte dificil, în lumea sportului, să declari un singur sportiv drept „cel mai bun din toate timpurile” (GOAT), însă, cu recorduri în slalom uriaș, super-G și coborâre, Marco Odermatt, în vârstă de 28 de ani, este foarte aproape de a obține acest titlu. Schiorul elvețian este, fără îndoială, cel mai complet schior al generației sale, având în palmares nu mai puțin de 88 de podiumuri în Cupa Mondială.

Cu mulți ani rămași din carieră, Odermatt devine tot mai bun. În sezonul 2024-2025, a câștigat Cupa Mondială la coborâre, Cupa Mondială la Super-G și dublul titlu la Campionatele Mondiale, titlul la slalom uriaș și al patrulea trofeu consecutiv la general în Cupa Mondială FIS de Schi Alpin.

Starul elvețian Marco Odermatt este un campion mondial la Super-G © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Cu alte cuvinte, tipul este într-o serie de victorii imbatabile. În timp ce se pregătește pentru Milano 2026, iată un ghid al carierei sale victorioase de până acum.

01 Născut pe pârtii

Crescut în munții din jurul Buochs, Elveția, Odermatt și-a petrecut copilăria alergând spre victorie - totul sub îndrumarea părinților săi schiori, cărora încă le mulțumește de fiecare dată când ia un premiu sau ridică un trofeu.

Totul a început oficial la Skiclub Hergiswil, unde tinerii schiori entuziaști, chiar dacă neexperimentați, merg și astăzi pentru a învăța să iubească pârtiile și să-și perfecționeze tehnica. Odermatt s-a adaptat imediat, ca o rață în apă — sau, mai potrivit spus, ca un elvețian pe zăpadă. Până la vârsta de 10 ani, fusese deja invitat să se alăture echipei de tineret a prestigioasei Asociații de Schi Nidwalden.

02 Încălzirea

La vârsta de 19 ani, în 2016, Odermatt și-a făcut bagajele și a pornit să reprezinte Elveția la Campionatele Mondiale de juniori de la Soci. Hotărât să dea tot ce are mai bun pe schiuri, el a cucerit medalia de bronz la super-G și, uimitor, medalia de aur la slalom uriaș. Medaliile i-au adus dreptul de a debuta în Cupa Mondială în slalomul uriaș de la St. Moritz din acel an. Din nefericire, Odermatt nu a reușit să urce pe podium acolo, dar și-a anunțat cu fermitate prezența pe scena mondială.

În 2019, Marco Odermatt a devenit câștigător al Cupei Mondiale © Erich Spiess/ASP/Red Bull Content Pool

Ca o avalanșă care coboară la vale, cariera sa a prins rapid viteză. În 2018, a câștigat un număr fără precedent de cinci medalii de aur la Campionatele Mondiale de juniori de la Davos. Primul său podium în Cupa Mondială a venit la Kranjska Gora în martie 2019, urmat de primul său aur la CM în decembrie același an, într-un super-G la Beaver Creek, Colorado.

Marco Odermatt era oficial pe drumul său.

03 O serie de victorii

Marco Odermatt își forțează limitele în cursele de viteză © Red Bull Content Pool/Joerg Mitter

Aflat încă la începutul vârstei de 20 de ani, Odermatt s-a trezit brusc în centrul atenției internaționale și sub o presiune uriașă de a reuși. Un alt sportiv s-ar fi putut lăsa copleșit, dar Odermatt a rămas calm. „Singurul care mă pune sub presiune sunt eu însumi”, a spus el. Motto-ul său este: „Viața este un joc, joacă-l!”

A rămas concentrat, obținând patru clasări pe podium în ianuarie și februarie 2020 și două victorii consecutive în Cupa Mondială, în Austria și Slovenia, în martie aceluiași sezon. Mai târziu, în același an competițional, a reușit prima sa victorie la slalom uriaș, la Santa Caterina, terminând pe locul al doilea în clasamentul general al Cupei Mondiale.

04 Visuri împlinite

Marco Odermatt este cel mai rapid om de pe Streif © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

În sezonul următor, a obținut șapte victorii și titlul general la slalom uriaș, împlinindu-și visul din copilărie de a câștiga slalomul uriaș de la Adelboden. Dar nu s-a oprit din visat: în același an, și-a reprezentat țara la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2022 — o onoare imensă în sine. Câștigarea medaliei de aur a fost cireașa de pe tort, la fel ca stabilirea celui mai rapid timp în prima manșă și victoria asupra slovenului Žan Kranjec cu 0,19 secunde.

Ascensiunea de neoprit a lui Odermatt a continuat și în sezonul următor, când a stabilit un nou record de puncte în clasamentul general masculin al Cupei Mondiale, cu un total uimitor de 2.042, egalând totodată legende ale schiului cu 13 victorii într-un singur sezon — depășind recordul stabilit de legendarul Hermann Maier în sezonul 1999-2000.

Schiorul elvețian consideră că menținerea unei serii de victorii ține în mare parte de mentalitate. „În zilele dinaintea unei curse, treptat intru în modul competițional,” spune Odermatt. „Îmi blochez mental tot ce este în jur, mă concentrez în bula mea și las emoțiile deoparte — așa mă transform într-o bestie.”

Bucuria victoriei este ceva ce Odermatt a obținut de 13 ori în acest sezon © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Treisprezece nu este chiar „numărul fiarei”, dar s-a dovedit a fi numărul norocos al lui Odermatt; în 2024, a revenit și a obținut 13 victorii la slalom uriaș, câștigând totodată titlul general al Cupei Mondiale FIS la schi alpin și globul de cristal la slalom uriaș pentru al treilea an consecutiv. A fost, fără îndoială, vârful performanței sale, iar, aflat pe culme, părea că nimeni nu-l mai putea detrona pe tânărul legendar schior elvețian de pe tronul său.

„Nu mai am niciun vis neîmplinit,” a mărturisit Odermatt într-un interviu recent. „Când mi-am început cariera, nu mi-am imaginat niciodată că aș putea câștiga atât de mult. Toate visele mele au devenit realitate.”

Fapte amuzante Exerciții fizice Se menține în formă cu exerciții precum nordic hamstring curls, good mornings, tracțiuni, ice skater jumps și clean-uri. Fără teamă „Când concurez, nu simt teamă. Este mai degrabă vorba despre a avea "respect" pentru pârtie."

05 Priveliștea din vârf

Anul acesta nu a adus aceeași formă de record ca în 2023-2024, însă, la urma urmei, foarte puțini sportivi au avut vreodată o perioadă la fel de plină de succes ca Odermatt în acei ani. Totuși, el a câștigat pentru prima dată medalia de aur la Campionatul Mondial de Super-G și și-a adjudecat al patrulea glob de cristal consecutiv la general, precum și globul de cristal pentru disciplina slalom uriaș. „Tocmai am câștigat al patrulea glob consecutiv la slalom uriaș, așa că este cu siguranță un motiv de bucurie, nu de tristețe pentru locul doi,” a spus Odermatt după victorie, la Hafjell, Norvegia. „Sunt foarte mulțumit de cursă.”

În același an, și-a valorificat succesul apărând în documentarul plin de acțiune despre schiul alpin Downhill Skiers: Ain’t No Mountain Steep Enough . Este un motto după care Odermatt pare să-și trăiască viața. „Cred că orice sportiv își dorește să devină mai bun. Îți stabilești obiective și știi că trebuie să muncești din greu pentru a le atinge – fie că este vorba despre o cursă anume, un record sau chiar o coborâre perfectă. Cred că asta se poate numi ‘căutarea excelenței’. Este un factor motivațional uriaș. Și apoi ai competiția – adversarii care te ajută să scoți ce e mai bun din tine. Mă hrănesc din spiritul competiției și iubesc momentele în care ne putem împinge unii pe alții spre limite,” a spus Odermatt, întrebat ce îl motivează să continue să atingă măreția.

Downhill Skiers: Ain’t No Mountain Steep Enough Obține o perspectivă asupra lumii emoționale și psihologice a schiorilor alpini de elită în timpul sezonului 2024/25.

Odată cu începerea sezonului 2026 și Jocurile Olimpice de la Milano la orizont, Odermatt mai are încă ambiții și obiective de atins. Poate că spune că și-a împlinit visurile, dar atunci când visezi măreț, există întotdeauna o nouă provocare la orizont.

„Cursa de coborâre este cel mai emblematic eveniment [de la Milano],” a spus el. „Desigur, câștigarea unei medalii de aur este unul dintre obiectivele mele și voi lupta pentru ea.” Dacă va reuși, se va alătura unui club select, alături de alți patru conaționali care au câștigat aurul olimpic la coborâre: Bernhard Russi, Pirmin Zurbriggen, Didier Défago și Beat Feuz.

Va intra Marco Odermatt în clubul medaliilor de aur la coborâre? © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Nu că victoria ar fi asigurată. „Stelvio nu este doar una dintre cele mai dificile pârtii, ci cea mai dificilă cursă,” a spus el, referindu-se la centrul de schi Stelvio din Bormio, unde va avea loc competiția. „Este o pârtie provocatoare și îmi face plăcere să concurez acolo.”

Indiferent de ce se va întâmpla, Odermatt va oferi cu siguranță un spectacol cum nu s-a mai văzut.