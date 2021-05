În mod clar, faptul că am crescut într-o familie de artiști m-a determinat să merg pe drumul ăsta în viață. E foarte interesantă discuția asta, dacă e talentul din naștere sau educația. Eu zic că sunt amândouă. Știu copii din părinți artiști care au urmat altă cale decât cea artistică și copii ca noi (eu și fratele meu) care am urmat același drum cu al părinților. Deci am moștenit și ceva talent de la părinți (un mix aș zice eu), dar faptul că am fost înconjurați de mici de tablouri, expoziții, tabere, ne-a stimulat. În plus, ai noștri erau și profi de desen, deci aveam educație plastică la domiciliu. (râde) Și multe albume de artă din care reproduceam desene. Imitam și ce făceau ei, deci automat am fost de mică o creatoare, ca să zic așa. Mai târziu, am reușit să îmi găsesc și „propria voce”.

