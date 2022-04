Fă cunoștință cu pugilista care a făcut istorie în boxul românesc

M-a atras din prima zi în care am fost în sala de box. Era o altă lume pentru mine, în care m-am regăsit. A fost, zic eu, sportul perfect. Și acum, când mă uit în urmă, cred că mi s-a potrivit foarte bine, mi-a plăcut de la început. La vârsta aia nu eram atât de conștientă de ceea ce se-ntâmpla cu adevărat, ce aveam să devin sau în ce fel mă va transforma sportul ăsta. Cred că a fost o decizie bună pe care am luat-o, să-l practic până la o vârstă la care să fac performanță. Atunci nu știam foarte multe despre sportul de performanță – ce implică, ce trebuie să faci. Eram foarte devotată, îmi plăcea, munceam foarte mult, dar mergeam și făceam lucrurile intuitiv. În timp, am început să conștientizez, de fapt, ce înseamnă să simt pe propria piele, să trăiesc și să experimentez tot felul de lucruri, să-nvăț, până la urmă.

M-a atras din prima zi în care am fost în sala de box. Era o altă lume pentru mine, în care m-am regăsit. A fost, zic eu, sportul perfect. Și acum, când mă uit în urmă, cred că mi s-a potrivit foarte bine, mi-a plăcut de la început. La vârsta aia nu eram atât de conștientă de ceea ce se-ntâmpla cu adevărat, ce aveam să devin sau în ce fel mă va transforma sportul ăsta. Cred că a fost o decizie bună pe care am luat-o, să-l practic până la o vârstă la care să fac performanță. Atunci nu știam foarte multe despre sportul de performanță – ce implică, ce trebuie să faci. Eram foarte devotată, îmi plăcea, munceam foarte mult, dar mergeam și făceam lucrurile intuitiv. În timp, am început să conștientizez, de fapt, ce înseamnă să simt pe propria piele, să trăiesc și să experimentez tot felul de lucruri, să-nvăț, până la urmă.

M-a atras din prima zi în care am fost în sala de box. Era o altă lume pentru mine, în care m-am regăsit. A fost, zic eu, sportul perfect. Și acum, când mă uit în urmă, cred că mi s-a potrivit foarte bine, mi-a plăcut de la început. La vârsta aia nu eram atât de conștientă de ceea ce se-ntâmpla cu adevărat, ce aveam să devin sau în ce fel mă va transforma sportul ăsta. Cred că a fost o decizie bună pe care am luat-o, să-l practic până la o vârstă la care să fac performanță. Atunci nu știam foarte multe despre sportul de performanță – ce implică, ce trebuie să faci. Eram foarte devotată, îmi plăcea, munceam foarte mult, dar mergeam și făceam lucrurile intuitiv. În timp, am început să conștientizez, de fapt, ce înseamnă să simt pe propria piele, să trăiesc și să experimentez tot felul de lucruri, să-nvăț, până la urmă.