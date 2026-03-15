Max Verstappen va concura la legendara 24 de ore de la Nürburgring

Chiar și cu patru titluri mondiale în Formula 1 și numeroase recorduri la activ, Max Verstappen este mereu în căutarea unei noi provocări. Cu toate acestea, ultima sa aventură ar putea fi cea mai dificilă. După ce tânărul de 28 de ani a confirmat că va concura în cursa de 24 de ore de la Nürburgring din 2026, mașina cu care va concura și designul echipei sale au fost dezvăluite cu o săritură spectaculoasă B.A.S.E.

Atletul german Max Manow a sărit de la o înălțime de 131 m într-un turn de răcire din Meppen, Germania, pentru a dezvălui în stil spectaculos noul design Red Bull a Mercedes-AMG GT3.

Urmărește videoclipul de mai jos pentru a vedea o primă imagine a GT3 cu care Verstappen va concura pe legendarul circuit din Germania

01 Max Verstappen în clasa GT3

Când Verstappen se va urca la volan, pilotul Oracle Red Bull Racing va da totul. Asta este sigur. Acest lucru a fost evidențiat nu numai de cariera sa impresionantă în clasa regină a sporturilor cu motor , ci și în tot ceea ce abordează olandezul.

În urmă cu mai puțin de un an, Verstappen și-a obținut licența de curse pentru populara clasă GT3. Iar prima sa cursă avea să fie o demonstrație fără precedent a talentului său incontestabil la volan.

Max Manow a dezvăluit designul mașinii într-un mod spectaculos © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

La mijlocul lunii septembrie 2025, în timpul unei pauze de două săptămâni din calendarul Formulei 1 și imediat după triumful său la Marele Premiu al Azerbaidjanului, Verstappen s-a urcat la volanul Ferrari 296 GT3 în cadrul Nürburgring Endurance Series (NLS). În ciuda faptului că a fost debutul său, el nu a arătat niciun semn de emoție și și-a asigurat victoria.

Acum, Verstappen va porni într-o nouă aventură în care va concura cu Mercedes-AMG GT3, sub sigla Verstappen Racing, împotriva unora dintre cele mai mari nume și echipe din motorsport, inclusiv Manthey Porsche și ABT Sportsline.

02 Max Verstappen la Nürburgring 24 de ore 2026

De la premiera sa în 1970, cursa de 24 de ore de la Nürburgring a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai impresionante și mai mari evenimente din motorsport. În fiecare an, sute de mii de spectatori fac pelerinajul în Eifel pentru a urmări cursa clasică de anduranță. Până la 190 de vehicule din diferite clase se avântă în aventura „Iadului verde" și în provocarea pe care o oferă circuitul natural de 25.378 km .

În 2025, victoria la clasa GT3 a revenit lui Kelvin van der Linde și ROWE Racing, însă anul acesta sud-africanul se va confrunta cu o nouă provocare atunci când se va confrunta cu Verstappen.

Participarea lui Verstappen la NLS2 și la Nürburgring 24 Hours 2026 reflectă pasiunea pilotului olandez pentru curse și căutarea continuă de noi provocări.

Echipa va lua parte la mai multe evenimente de acum și până la cursa de 24 de ore de la mijlocul lunii mai: NLS1, NLS2 și calificările de 24 de ore de la Nürburgring. Mașina va porni cu numărul 3 și are o linie puternică de piloți formată din Verstappen, Dani Juncadella, Jules Gounon și Lucas Auer.

De patru ori campion în F1 va concura sub sigla Verstappen Racing © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Verstappen a fost victorios ultima dată când a concurat pe Nürburgring © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

„Nürburgring este un loc special. Nu există nicio altă pistă de curse asemănătoare. Cursa de 24 de ore de la Nürburgring a fost pe lista mea de dorințe pentru o lungă perioadă de timp, așa că sunt foarte încântat că acum putem face acest lucru posibil", a dezvăluit Verstappen.

„Anul trecut, mi-am obținut licența DMSB pentru Nordschleife și am putut lua parte la NLS9, pe care am câștigat-o. Această pregătire este foarte valoroasă, deoarece am învățat multe lucruri pe care le putem încorpora în programul nostru din acest an cu NLS2 și cursa de 24 de ore. "

Verstappen va concura pentru prima dată în NLS2 pe 21 martie și va folosi acest eveniment ca pregătire pentru cursa de 24 de ore de la Nürburgring, în timp ce va continua să concureze în sezonul de Formula 1.

03 Când va concura Max Verstappen în cursa de 24 de ore de la Nürburgring?

ADAC Ravenol 24h Nürburgring va avea loc pe Nürburgring Nordschleife între 14-17 mai 2026. Evenimentul începe pe 14 mai cu prima sesiune de calificări, urmată de startul cursei de anduranță sâmbătă, 16 mai.

Verstappen este mereu în căutarea unei noi provocări © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Cursa de 24 de ore de la Nürburgring a fost pe lista mea de dorințe pentru o lungă perioadă de timp, așa că sunt foarte încântat că acum putem face acest lucru realitate

04 Tot ce trebuie să știi despre cursa de 24 de ore de la Nürgburgring

Alături de cursele clasice de anduranță de la Le Mans și Spa-Fracorchamps, Nürburgring 24 Hours este unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul competițional. Cursa din Eifel și-a făcut debutul în 1970, cu un BMW 2002 TI ca prim câștigător.

Cu o lungime de peste 25 km, Nürburgring-Nordschleife este cea mai lungă pistă de curse permanentă din lume. În cursa de 24 de ore, participanții conduc pe traseul combinat al circuitului Nordschleife și al circuitului GP. Aceasta echivalează cu un total de aproximativ 25.4 km pe tur și cu un număr incredibil de 73 de curbe pe tur.

Ceea ce face Nordschleife atât de unic este diferența de altitudine de aproximativ 300 m între cel mai înalt punct de pe Hohe Acht (aproximativ 620 m deasupra nivelului mării) și cel mai jos punct de la Breidscheid (aproximativ 320 m deasupra nivelului mării). Acest lucru este unic pentru o pistă de curse permanentă.

Domeniul de start la Nürgburgring 24 Hours este mai divers decât aproape orice altă cursă de anduranță. Pe lângă echipele GT3 susținute de uzină, mai mult de 130 de vehicule concurează în mai mult de 20 de clase. Tocmai acest caracter deschis face cursa atât de unică în lumea sporturilor cu motor.

Verstappen va fi la volanul unui Mercedes-AMG GT3 la Nürburg © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Pentru a participa, toți piloții au nevoie de așa-numitul permis DMSB Nordschleife, care este eliberat în trei niveluri (A-C) și garantează cunoștințe minime despre circuit și regulile de cursă.

În 2025, numărul spectatorilor de la 24h Nürburgring a bătut toate recordurile: în jur de 280.000 de fani ai sporturilor cu motor s-au adunat la Nordschleife.