Cum a câștigat Verstappen cea mai dificilă apărare a titlului său

Verstappen însuși a comentat: „Sunt foarte mândru de acest sezon, deoarece în cea mai mare parte, aș spune că 70 la sută din sezon, nu am avut cea mai rapidă mașină, dar tot ne-am extins avansul. De la Miami încoace, de cele mai multe ori, nu am fost cei mai rapizi și asta se întâmpla foarte devreme în sezon - 50-60 de puncte pot fi foarte ușor anulate. Am avut asta mereu în minte și m-am concentrat pe ceea ce puteam controla și am dat totul în fiecare weekend."