„Ceva ce mi-am dorit mereu”: viitorul lui Max Verstappen e decis

Campionul mondial de Formula 1 Max Verstappen a semnat prelungirea contractului cu Oracle Red Bull Racing până la finalul sezonului 2030. Astfel, pilotul și echipa vor avea încă patru sezoane împreună pentru a lupta pentru noi victorii și titluri.

Pentru Verstappen, care face parte din familia Red Bull încă din 2014, când s-a alăturat programului de juniori, decizia înseamnă să continue alături de oamenii și echipa pe care îi cunoaște cel mai bine – și să revină în fruntea Formulei 1.

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„Sunt foarte bucuros că mi-am prelungit contractul”, a declarat Verstappen. „Avem cei mai buni oameni și sunt nerăbdător să continuăm să lucrăm împreună pentru a reveni în frunte. Acesta rămâne obiectivul suprem pentru care am muncit cu toții și pe care vom continua să-l urmărim.”

„Vreau să le mulțumesc celor de la Red Bull, lui Laurent și tuturor celor de la Oracle Red Bull Racing pentru încrederea pe care mi-au acordat-o.”

01 Max Verstappen și Oracle Red Bull Racing: un parteneriat de un deceniu

Relația lui Verstappen cu echipa se întinde pe mai bine de un deceniu. După ce s-a alăturat programului Red Bull Junior în 2014, a făcut pasul către Oracle Red Bull Racing în 2016 și a câștigat chiar la debutul pentru echipă, în Marele Premiu al Spaniei. De atunci, a devenit unul dintre piloții emblematici ai generației sale, construind o legătură cu echipa ce depășește cu mult rezultatele obținute pe circuit.

Max Verstappen este de patru ori campion mondial de F1 © Getty Images/Red Bull Content Pool Quotation Am trăit împreună multe momente incredibile și am câștigat patru titluri mondiale

„Am spus-o mereu: echipa este ca o a doua familie pentru mine și mă simt aici ca acasă”, a spus el. „Am venit la echipă cu speranța că voi putea câștiga curse. Ceea ce am reușit să realizăm împreună de atunci a fost pur și simplu minunat. Am trăit multe momente incredibile și am câștigat patru titluri mondiale.”

„Să continui această călătorie alături de aceeași echipă cu care am fost pe tot parcursul carierei mele este cu adevărat special și este ceva ce mi-am dorit dintotdeauna.”

Max Verstappen sărbătorește câștigarea celui de-al patrulea titlu al său © Chris Graythen/Getty Images/Red Bull Content Pool

02 Scrierea următorului capitol din povestea Oracle Red Bull Racing

Noul contract al lui Verstappen vine într-un moment important pentru Oracle Red Bull Racing, Red Bull Ford Powertrains aflându-se la primul sezon ca producător de unități de putere în Formula 1, iar Laurent Mekies la conducerea echipei.

„A fost grozav să lucrez alături de Laurent în ultimul an și văd foarte clar viziunea pe care o are pentru echipă”, a spus Verstappen. „Toată lumea de la Milton Keynes crede în ceea ce construim și aștept cu nerăbdare următorul capitol, în care vom lupta pentru mai multe victorii și pentru titluri mondiale.”

Laurent Mekies este încântat că Verstappen rămâne în echipă încă patru ani © Getty Images/Red Bull Content Pool Quotation Impactul său asupra echipei noastre și asupra istoriei Red Bull în motorsport a fost unul care a schimbat totul Laurent Mekies

Mekies a descris prelungirea contractului drept „o veste fantastică”, subliniind încrederea construită de-a lungul timpului între pilot și echipă.

„Foarte puține parteneriate din sport au reușit ceea ce au realizat Max și această echipă”, a spus el. „Impactul său asupra echipei noastre și asupra istoriei Red Bull în motorsport a fost unul care a schimbat totul.”

03 Patru titluri, 71 de victorii – și numărătoarea continuă

Verstappen ajunge la Marele Premiu al Țărilor de Jos de pe locul șase în clasamentul piloților din 2026, cu 109 puncte, la 110 puncte în urma liderului Kimi Antonelli. Forma sa s-a îmbunătățit în ultima perioadă, cu locuri secunde în Ungaria și Austria și clasări pe locul trei în Belgia și Canada.

Olandezul vrea să câștige mai multe curse și titluri © Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool

Palmaresul său alături de Red Bull plasează deja acest parteneriat printre cele mai de succes din istoria Formulei 1. De când s-a alăturat echipei, în 2016, Verstappen a contribuit la câștigarea a două titluri mondiale la constructori și a cucerit patru titluri mondiale consecutive la piloți, între 2021 și 2024. Verstappen și echipa au sărbătorit împreună și 71 de victorii în Mari Premii.

Acum, cu viitorul asigurat până în 2030, Verstappen se concentrează pe un singur lucru: să adauge noi victorii și titluri în palmares.

Așa cum spune chiar el, obiectivul rămâne simplu: să revină în frunte și să lupte pentru noi titluri mondiale.