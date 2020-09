Urmărește mai jos startul din gara Ucea la 5.00 dimineața:

Sebastian: Trenul a avut o viteză medie de 45 km/h, maxima fiind de 120 km/h, iar noi am avut o viteză medie de 15.5 km/h, iar maxima de 61.6km/h. Viteza medie a fost trasă în jos de urcarea pe Vf. Moldoveanu. Noi aveam posibilitatea să mergem din Ucea spre Curtea de Argeș pe Transfăgărășan și ajungeam cu 3 ore mai devreme, dar am vrut să fie mai dificil.

Tiberiu: Pentru mine cea mai dificilă parte a fost să termin drumul forestier după ce am căzut. Am aterizat pe încheietura și genunchiul stâng. Dacă genunchiul a încetat să mai doară după 10 minute de pedalat, încheietura mâinii stângi a trebuit să absoarbă în continuare toate șocurile create de denivelări, pietre și alte obstacole de pe drum, timp de aproape 40 de minute.

