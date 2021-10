Meri the Zu învață într-un an cât alții în șapte

"I take the shape of any vessel but the essence stays intact" e numele lucrării mele. A venit ca un răspuns natural la tema

de anul acesta, Pillars of Humanity. Am ales să pun în prim plan un personaj feminin. Într-o alegorie desprinsă parcă dintr-un vis, eroina poartă o ținută militară, simbol al puterii și protecției. Postura ei este rigidă, însă armele sale sunt fluide. Simbolul apei reprezintă feminitatea, emoționalul, emergența și sustenanța vieții. Recipientul din jurul capului sugerează o stare de izolare, emoțiile sunt îmbuteliate, iar revărsarea lor e permisă doar controlat și cu măsură, prin intermediul unui robinet care poate fi închis sau deschis în funcție de context. Aparenta contradicție de simboluri surprinde condiția femeii în societate. Matură emoțional, empatică și plină de compasiune, puterea feminină se trage întocmai din adaptabilitate și complexitate profundă.