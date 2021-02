Fă cunoștință cu următorul star al surfingului australian, Molly Picklum

Oricât de greu a fost acest an pentru toată lumea, eu m-am distrat. Am putut să merg la școală în loc să fac școală online așa cum se întâmplă când sunt pe drumuri, și am reușit să termin liceul. Am trecut examenele!

