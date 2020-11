Reprizele Motanu' vs Breloc sau Chob vs Corbu au dezlănțuit păreri diametral opuse și partis-pris-uri înflăcărate care-au spart tastaturi. Învingătorul fiecărui battle a fost decis după ample analize - rimă, flow, improvizație, creativitate, valoare poetică și respectarea tematicii fiecărei runde - iar meciurile s-au disputat vers vs vers, rimă vs rimă. AFO , Ramona și Vlad Dobrescu , care l-a înlocuit în ultimul moment pe Doc în juriu, au dat cu remiză de trei ori atunci când MCii s-au nimicit în vorbe de duh, neașteptat de egale.