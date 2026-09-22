7 motive să vii la Red Bull SoundClash și să vezi show-ul cu ochii tăi

În 2026, Red Bull SoundClash ajunge la cea de-a opta ediție. Smiley și Oscar se vor afla față în față, pe două scene diferite, iar între ele ești tu și alte mii de oameni. În acest show fără egal, publicul are ultimul cuvânt; el decide cine câștigă fiecare rundă și, în final, battle-ul muzical.

Așa că vino pe 24 septembrie la Romexpo, în București, alături de prietenii tăi să vezi un spectacol care poate fi simțit, cu adevărat, numai dacă ești în mijlocul lui. Citește mai jos câteva dintre motivele pentru care merită să fii acolo, apoi cumpără-ți biletul și devino parte dintr-un eveniment unic .

Smiley și Oscar față în față la Red Bull SoundClash 2026 © Mihai Ștețcu

01 Tu decizi câștigătorul

La Red Bull SoundClash, reacțiile spectatorilor fac parte din confruntare. Fiecare artist încearcă să-i atragă de partea lui, iar zgomotul făcut de public devine un fel de barometru al battle-ului. După fiecare rundă, decibelmetrul cu care se măsoară intensitatea zgomotului va decide cine e câștigător. Iar la finalul show-ului, artistul care obține cele mai multe puncte pleacă acasă cu victoria.

02 Poți veni hotărât să susții o tabără și să descoperi pe parcurs că cealaltă tocmai te-a făcut să strigi mai tare

Orice artist are fanii săi. Dar la Red Bull SoundClash surprizele muzicale se țin lanț. Vei asculta hituri pe care le cunoști, dar felul în care sunt interpretate s-ar putea să-ți dea lumea peste cap. Dintr-o dată te trezești că faci gălăgie pentru adversar mai tare decât pentru artistul pe care ai venit hotărât să-l susții. Muzica nu minte și felul în care te vei simți ascultând-o te va face să reacționezi instant. O să vezi!

Vama Red Bull SoundClash 2023 Romania © Mihnea Ratte / Red Bull Content Pool

03 Surprizele sunt parte din joc

Red Bull SoundClash nu este un simplu concert. El aduce artiști diferiți, pe două scene care se află față-n față, cu strategii și background-uri muzicale distincte. Tocmai de aceea, de la reinterpretarea unor piese cunoscute și până la invitații pe care îi aduc pe scenă, surprizele se țin lanț. Și fix la genul acesta de momente îți dorești să iei parte; chiar dacă o să le revezi pe social media sau prietenii care au fost acolo o să-ți povestească despre ele, impactul nu e același. Fii tu cel care le va spune altora ce au ratat!

04 Fiecare ediție este unică și există, cu adevărat, o singură dată

Da, artiștii fac colaborări! Însă Red Bull SoundClash este unic, iar pe unii dintre ei s-ar putea să nu-i mai vezi niciodată împreună. Acest eveniment este altceva pentru că aduce laolaltă artiști care, la prima vedere, par că nu au nimic în comun. Și tocmai asta transformă duelul muzical într-un eveniment unic, pentru că nu știi la ce să te aștepți și fiecare moment îți poate da lumea peste cap. Îți aduci aminte când, în 2022, Spike l-a avut invitat drept wildcard pe Adrian Minune cu piesa „Chef de chef”? E genul de moment de care oamenii își aduc aminte și azi.

Spike & Adrian Minune, Red Bull SoundClash 2022 © Mihai Şteţcu / Red Bull Content Pool

05 O melodie primește o nouă viață la Red Bull SoundClash

Unul dintre lucrurile interesante la muzica live este că o piesă nu trebuie să rămână blocată în versiunea înregistrată în studio. Iar Red Bull SoundClash împinge ideea aceasta și mai departe. Schimbă genul, tempo-ul, instrumentația sau energia și aceeași piesă poate căpăta o personalitate complet nouă. Practic, vii cu melodiile pe care le cunoști și pleci cu alte versiuni ale lor în cap. Unele care s-ar putea să-ți placă mai mult decât originalul.

06 Să fii acolo IRL e mai puternic decât telefonul mobil

Da, știm, tehnologia ne face să credem că avem acces oricând la orice se întâmplă în lumea asta și ne dă senzația că nu ratăm niciodată nimic, oricât de aproape sau departe de noi s-ar întâmpla. Dar adevărul este că nimic nu poate înlocui experiența directă, care are loc prin filtrul personal, când emoțiile pe care le trăiești live sunt directe și autentice. Red Bull SoundClash este unul dintre acele formate în care diferența dintre „am văzut” și „am fost acolo” chiar contează.

07 Artiștii ies din propriul univers muzical

Vii acolo pentru muzică și pentru artistul preferat așa cum îl cunoșteai până în acel moment. Însă provocarea Red Bull SoundClash ia o parte din confortul cu care artiștii sunt obișnuiți. Formatul îi provoacă să experimenteze, să intre în teritorii muzicale care nu le sunt neapărat familiare și să demonstreze că pot face mai mult decât ceea ce știe deja publicul despre ei. Spune-ne că nu vrei să vezi cu ochii tăi cum artiștii trăiesc, la rândul lor, emoțiile unui show care le testează creativitatea și limitele!

Irina Rimes, Red Bull SoundClash 2022 © Bogdan Buda / Red Bull content Pool

Acum că ai aflat de ce merită să vii la Red Bull SoundClash și să vezi cu ochii tăi ce se întâmplă acolo, cumpără-ți biletul și haide pe 24 septembrie la Romexpo să trăim împreună o experiență muzicală fără egal .