Fă cunoștință cu Natalia Iocsak, campioană europeană la drift

La numai 9 ani, cu ocazia zilei de naștere, Natalia Iocsak a primit cadoul care urma să-i schimbe cursul vieții: s-a urcat la volanul unei mașini, pe circuit, și a început să învețe să conducă. Pentru că fratele, Leontin Iocsak, și tatăl, Ioan Iocsak, erau piloți de raliuri, Natalia a crescut cu motorsportul și cu atmosfera care învăluie o astfel de disciplină sportivă.

Totul a început ca o joacă pentru ea. Dar, treptat, aceasta s-a transformat în pasiune. Dublată de un talent nativ și de primele rezultate bune în competițiile de raliuri la care a participat, familiei Iocsak i-a devenit clar că Natalia are potențialul să crească în motorsport. De aceea, tatăl și fratele au făcut un pas înapoi și, la 12 ani, au lăsat-o pe Natalia în lumina reflectoarelor; toată energia și bugetul au fost canalizate spre ea. Între 9 și 15 ani, Natalia a obținut 7 titluri de campioană națională la raliuri. Apoi, la 15 ani, a descoperit drifturile, adică derapajele controlate.

Am vorbit cu Natalia și-am aflat cum și-a construit drumul în sportul de performanță cu susținerea familiei ei, de ce a făcut trecerea de la raliu la drift, ce înseamnă să fie campioană europeană și care sunt planurile pentru anul acesta. Haide să o cunoști și tu mai bine!

Ce a însemnat pentru tine să crești într-o familie pasionată de motorsport?

A însemnat extraordinar de mult! Sunt norocoasă să mă fi născut în această familie. Am fost la fiecare competiție alături de ei (n.red. fratele și tatăl ei) și asta a contat foarte mult. Prima dată i-am zis tatălui meu că vreau să învăț să conduc. A trebuit să-i tot repet asta pentru că el credea că glumesc. Însă când am împlinit 9 ani, am sărbătorit ziua de naștere pe circuit. M-a pus la volan și așa a început totul. Mi-a pus foarte multe pernițe, atât la spate, cât și pe scaun, să pot să ajung la pedale. (râde) Eram în mașina de competiție a fratelui meu. Azi, fratele meu nu mai este printre noi. (n.red. Leontin Iocsak a decedat în 2022)

Ce simțeai când erai pe circuit și îi vedeai pe ai tăi pilotând?

Eram entuziasmată. La început, nu am luat în serios ce simțeam; a fost o joacă pentru mine. La vârsta aia, toată lumea vrea să se joace. Nu conștientizam eventualele pericole, pur și simplu eram în lumea mea. Apoi am fost fericită că sunt la volan și conduc.

Cum a fost să participi împreună cu ei în competiții?

Fratele meu s-a apucat primul de raliuri, la 13 ani. Am început și eu după ce am împlinit 9 ani. Iar tata a reintrat și el mai serios în lumea asta după mine. El mai practicase, dar nu la nivel național. La una dintre competiții, eu eram în mașina mea, iar ei erau împreună în alta. Mașina mea era modificată, să ajung la pedale. În plus, caii erau diferiți. Și pentru că aveam câteva secunde avans față de ei, atunci s-au gândit că, deși mașina lor este mai puternică, totuși eu reușesc să le-o iau înainte. Aveam 12 ani când ei s-au retras și-au decis să mă lase pe mine să concurez astfel încât financiar să fie mai ușor. A fost o decizie destul de grea!

Fratele tău cum a primit decizia la acel moment?

A fost destul de greu, deoarece avea 17 ani. Însă el cocheta cu ideea retragerii. Când faci un sport de performanță, nu prea mai ai timp pentru viață personală. Iar el își dorea asta. Dar când a venit în discuție să rămân doar eu în acest sport, lucrurile s-au simplificat și el a putut să spună ce simte. Chiar dacă s-a retras, a mai urcat în mașina de competiție, pe circuit, când mă antrenam eu. Nu i-a fost însă ușor să facă pasul înapoi. După atâția ani de motorsport, te hrănești cu adrenalina asta.

Ai simțit vreun soi de presiune că ai tăi s-au retras în favoarea ta?

Da, toată presiunea a rămas pe mine. Ei aveau așteptări mari de la mine, ceea ce nu este deloc ușor. Au renunțat ca eu să pot să fac performanță. Totul a fost pentru performanță, mai ales pe plan european. La 13 ani, am fost primul pilot român care a obținut licența să se dea în Campionatul European de RallyCross. Dar ai mei au fost mereu alături de mine și au investit în mine. Iubirea este răspunsul!

La 12 ani s-a conturat viața ta ca sportivă de performanță. Ce a însemnat pentru tine să împaci sportul cu școala și cu viața de zi cu zi?

A fost epuizant, pentru că, la acel moment, făceam și handbal de performanță. Nu aveam timp de teme, pentru că plecam în deplasări; mergeam în toate orașele din România unde erau circuite. Veneam acasă duminica, poate luni aveam teză sau test, și nu făceam față. Aveam de recuperat teme, de învățat. A trebuit să reușesc să le țin pe toate în echilibru, nu a fost ușor, dar nu aveam de ales.

Eu am terminat un liceu cu profil sportiv în Baia Mare, am fost acolo la internat. (n.red. Natalia este din Satu Mare) În timpul săptămânii eram acolo, dar când aveam etape, trebuia să-i cer voie dirigintei să pot pleca. Anul trecut a fost greu pentru mine, pentru că am avut bacalaureatul, dar mă bucur că am reușit să închei cu bine acest capitol din viața mea.

Din punct de vedere personal, nu prea am avut timp să ies – ăsta pot să spun că este un dezavantaj. Însă eu mi-am asumat acest lucru și am înțeles că nu le poți avea pe toate când faci un sport de performanță.

Îți dorești să mergi la un moment dat la facultate?

Îmi place foarte mult marketingul. De exemplu, eu creez tot conținutul pe paginile mele de social media. (n.red. pe Instagram, Natalia are peste 380.000 de urmăritori). Am muncit să am cât mai mulți urmăritori în social media, pentru că astfel e mai ușor să atrag parteneri și sponsori.

La 15 ani ai trecut de la raliuri la drifturi. De ce ai făcut această schimbare?

La un moment dat, când am reușit să fac performanță în rally, am început să fiu invitată la evenimente de motocross, de mașini de epocă, să fac show. Cu o mașină de rally, care are tracțiune pe față, nu reușeam să fac mare lucru într-un spațiu foarte, foarte mic. Atunci, tata mi-a cumpărat un BMW E36. Toată lumea începe cu un BMW, are tracțiune pe spate și este mai ușor. Am început cu 130 de cai, am tot exersat și totul a venit de la sine. Pur și simplu m-am pus la volan și m-am jucat. Îmi plăcea faptul că spatele îmi fugea, era o senzație extraordinară.

Așa că am făcut o școală de drift, am obținut diploma de absolvire, am depus cerere în Campionatul Național de Drift pentru a da examenul de licență, l-am absolvit și pe aceasta, și acum pot participa în Campionatul Național de Drift.

Astăzi ce mașină conduci?

Un BMW E46 cu motor american, cu 486 de cai putere.

De ce sunt atât de populare BMW-urile?

La noi, în România, BMW-ul este cea mai accesibilă mașină din punct de vedere financiar. Însă cele mai bune caroserii pentru drift sunt cele japoneze, cum ar fi Nissan.

În 2022 ai ieșit dublă campioană europeană la drifturi. Cum a fost pentru tine?

A fost cel mai bun an profesional al meu, deoarece am reușit tot ce mi-am propus. Am ieșit campioană europeană la categoria QUEEN (n.red. cel mai bun pilot dintre toate femeile care au participat în seria Drift Kings International, indiferent de vârstă) și la categoria PRO 2, unde am fost prima fată din istorie care a câștigat această categorie (n.red. Natalia a fost cel mai bun pilot dintre toți piloții de la această categorie, femei și bărbați).

Există un campionat foarte mare în această disciplină, Drift Masters. Acolo sunt cei mai buni piloți din lume. Nu a existat niciodată o femeie care să participe la acel campionat, deci mi-ar plăcea să fiu prima care reușește asta! Natalia Iocsak

Explică-mi cum stă treaba cu categoriile...

În Campionatul European sunt trei categorii: categoria PRO 2 (intermediar, femei și bărbați), PRO (avansați, femei și bărbați) și QUEEN (toate femeile din Campionat, atât de la PRO 2, cât și de la PRO).

În seria Drift Kings International la care am participat au fost 7 etape. Eu am participat la toate și, în plus, am fost singurul român care a participat la etapa din Spania. Am mers foarte, foarte departe. Contează foarte mult să participi în fiecare etapă, deoarece se acumulează puncte pentru sfârșitul de an.

Te interesează și aspectele tehnice ale acestui sport?

Da, chiar studiez foarte mult! Dacă se strică mașina, simt imediat. În 2022, de exemplu, i-am zis tatălui meu direct defecțiunea pe care mașina mea o avea, deci am putut s-o reparăm fără prea multe investigații. Învăț tot mai mult și știu fiecare șurub de la mașină, e tare!

Ce planuri ai pentru 2023?

Să particip atât în Campionatul Național, cât și în Campionatul European – Drift Kings. În plus, de anul acesta, în Campionatul European am să particip la categoria PRO. Regulamentul mă obligă să trec la categoria PRO pentru că am câștigat locul întâi la categoria PRO 2. Îmi va fi destul de greu, deoarece nivelul este foarte, foarte înalt, mai ales din punct de vedere al capacității mașinii, căci sunt acolo mașini cu peste 1.000 cai putere.

Care ar fi mașina ideală pentru tine în acest context?

În momentul de față, îmi doresc să rămân cu mașina pe care o am. Chiar acum mașina e la Piatra Neamț, deoarece trebuie să-i fac mai multe modificări, încât să fie omologată conform FIA. Când participi în Campionatul European pentru prima dată, te lasă cu mașina așa cum este. După primul an trebuie să modifici mașina conform regulamentului FIA.

Care este cel mai mare vis al tău în acest sport?

Am mai multe! Să bat încă un record. Mi-aș dori foarte mult să reușesc asta și-n România, dar până acum nu mi-a ieșit fiindcă sunt etape din Campionatul Național și cel European care se suprapun. Ori eu am ales întotdeauna strategic campionatul în care aș putea avea un avantaj mai mare. Și anul ăsta voi face la fel, fiindcă și anul acesta se suprapun, din păcate.

La ce campionat de drifting ți-ar plăcea să mergi?

Există un campionat foarte mare în această disciplină, Drift Masters. În acest campionat poți să mergi doar după ce câștigi un campionat la categoria PRO. Acolo sunt cei mai buni piloți din lume. Nu a existat niciodată o femeie care să participe la acest campionat, deci mi-ar plăcea să fiu prima care reușește asta!

