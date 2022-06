5 lucruri pe care Ryno Griesel le-a învățat în expediția montană de 1100km

Pentru a realiza un proiect de această amploare ai nevoie de sprijinul potrivit. Ryan și cu mine am fost extrem de norocoși să avem o echipă de suport de clasă mondială – constând în sprijinul cailor pe unele secțiuni montane sub conducerea lui Wiesmann Nel, suport pentru motociclete pe munte din partea lui Gert și Francois și sprijin pentru vehicule din partea lui Adrian Saffy, Craig Kolesky și Stephan Griesel. Pe lângă aceasta, am avut un sprijin excelent medical și familial. Ryan și cu mine nu am fi putut ajunge la Tele Bridge fără acest sprijin.