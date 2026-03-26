În lumea lui Neymar Jr: Noua serie deschide ușa către viața lui de acasă

Neymar Jr. deschide ușile casei sale într-o nouă serie publicată pe canalul său YouTube.

În serie, fanii nu numai că vor vedea munca pe care jucătorul lui Santos FC o depune pe teren, dar de-a lungul episoadelor, fanii vor avea, de asemenea, o perspectivă unică asupra modului în care se simte și cum arată viața sa de zi cu zi.

Pentru prima dată, Neymar Jr dorește să își spună propria poveste din perspectiva sa - concentrându-se pe relațiile afectuoase cu soția sa, Bruna Biancardi, și cu copiii săi, precum și pe detalii din viața sa de zi cu zi ca fotbalist.

În primul episod, Neymar Jr împărtășește momente din culisele rutinei sale și dezvăluie emoții, provocări și reflecții despre această etapă a carierei sale.

Neymar Jr despre faptul că a fost lăsat pe dinafară de selecționata Braziliei

După remiza recentă de 1-1 a lui Santos împotriva lui Corinthians, primul episod îl urmărește pe Neymar Jr în timp ce se recuperează după meci. Din sala de tratament de la baza de antrenament a clubului, fostul star Barcelona este în mijlocul unui masaj, urmărind anunțul lotului lui Carlo Ancelotti.

„Dar noi, Ancelotti?” spune el când își dă seama că nu a fost inclus.

După ce vestea este pe deplin conștientizată, el vorbește mai mult despre gândurile sale privind decizia de a-l lăsa în afara lotului.

„Lotul echipei naționale tocmai a fost anunțat. Nu am fost convocați. Desigur, sunt trist, dar voi susține mereu echipa națională”, spune el. „Acum este vorba despre a continua să muncesc, să mă îmbunătățesc în fiecare aspect și să fiu pregătit dacă apare o oportunitate.”

Quotation Trebuie să muncesc, să mă antrenez și să joc astfel încât să poată apărea o oportunitate de a fi la Cupa Mondială Neymar da Silva Santos Júnior

„Evident, este ultima mea Cupă Mondială. Am fost supărat. Dar mâine trebuie să nu mai fiu trist. Trebuie să muncesc, să mă antrenez și să joc astfel încât să apară o oportunitate de a fi la Cupa Mondială. Sunt pregătit".

Se anunță câteva luni palpitante în cariera unuia dintre cei mai mari jucători brazilieni din toate timpurile, iar tu poți vedea cum se desfășoară totul.