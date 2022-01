Cum a ieșit Neymar Jr din haos pentru a deveni un simbol al fotbalului

în timpul noului documentar Netflix – The Perfect Chaos.

Red Bull Neymar Jr's Five

Iată opt lucruri pe care le-am învățat despre bărbatul din spatele lui Red Bull Neymar Jr’s Five în timpul noului documentar Netflix – The Perfect Chaos.

Provenind dintr-o familie săracă, Neymar Sr. recunoaște că nu au avut resursele necesare pentru a investi în dezvoltarea fotbalistică a fiului lor. Talentul său s-a făurit pe străzile din Praia Grande, la periferia orașului São Paulo, înainte de a fi văzut de primul său antrenor, Bentinho, care a știut imediat că s-a „născut cu darul de a juca fotbal”. Curând, el a călcat pe urmele eroului său Pele la Santos, iar ascensiunea către faimă a venit rapid. „2010 a fost cel mai rapid an din viața mea. Totul a trecut de la zero la 100”, dezvăluie el. Noul „băiat de aur” al fotbalului brazilian a ajuns în curând pe net pentru distracție și a apărut în numeroase reclame. S-a născut brandul Neymar Jr.

2010 a fost cel mai rapid an din viața mea. Totul a trecut de la zero la 100.

© Courtesy of Netflix

Neymar in Neymar: The Perfect Chaos

În 2013, Neymar Jr s-a alăturat giganților spanioli de la Barcelona. Cu toate acestea, el s-a chinuit să se adapteze tacticii și stilului de joc, plângând chiar și în baie în timpul unui meci, când Lionel Messi i-a adus alinare. „Messi a venit și m-a întrebat de ce plâng și i-am spus că nu am reușit să joc, să fiu adevăratul meu eu”, spune brazilianul. „Mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji, că este acolo să mă ajute și că ar trebui să continui. Acest sprijin este ceea ce aveam cu adevărat nevoie în acea zi. Acesta a fost punctul de cotitură.”

