Nirmal Purja: alpinistul de elită care transformă imposibilul în posibil

Acest eveniment va rămâne unul dintre cele mai speciale momente din viața mea. Ce am obținut nu a fost un câștig individual. Sunt onorat că am putut împărtăși acest moment și că am putut ajunge la comunitățile din jurul lumii în mijlocul unei pandemii. Am putut transmite un mesaj pozitiv. Depășirea limitelor și transformarea imposibilului în posibil a dovedit ce poate obține o echipă când e solidară și unită. Nimic nu e imposibil dacă inima, mintea și sufletul tău sunt acolo.