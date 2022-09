E dintre oamenii aceia pasionați care, odată ce descoperă ce-i ține în priză, trăiesc pentru a face cât mai mult din ceea ce le place. Noris Lobonțiu e unul dintre veteranii scenei de breaking din România pentru că dansează și dă mai departe din ceea ce știe de peste 17 ani de zile. În competiții, ca dansator sau ca jurat, în comunitate sau pe cont propriu, Noris continuă să exploreze, să se reinventeze și să-și testeze limitele. Iar muzica e cea care-l mobilizează de fiecare dată să creeze mișcări noi și să se reîndrăgostească de breaking.

Urmărește mai jos mișcările lui B-boy Noris. Te încumeți la un battle?

Outbreak Europe (câștigător Cypher King), CarinthianXBreak 2022 (locul I, Austria), UK Bboy Championships, Battle of Minga (locul I, Germania) Burn Battle School, Floor Wars, Red Bull BC One Romania (finalist, 2016), Cupa Romaniei 2021 (locul II și participare la Campionatul European de Breaking în Sochi, Rusia ca parte a lotului național) sunt câteva dintre competițiile în care Noris a făcut spectacol sau a fost recompensat pe măsură, cu locuri pe podium sau chiar victoria.

Când nu călătorește în țară sau străinătate pentru concursuri, Noris pune umărul la organizarea unor evenimente de profil pentru a oferi expunere breakingului și pentru a crește vizibilitatea unui dans care din 2024 își va face debutul ca sport olimpic la Paris. Jammin’ in the Park Vol. I powered by FAUR (Festival de artă urbană Reșița) și Breakxhibitions at D’arc pe Mal (Timișoara) sunt două dintre acestea.

Am vorbit cu Noris Lobonțiu despre tot ceea ce i-a oferit breakingul și despre tot ceea ce breakingul i-a oferit lui. Haide să-l cunoști și tu mai bine!

Cum îți aduci aminte prima ta întâlnire cu breakingul și cum a influențat acest stil primii tăi ani de dans?

Încă de mic am fost pasionat de dans. Acasă făceam tot felul de figuri. Am avut mereu latura asta creativă, pe care mama a văzut-o, așa că, pe când eram la grădiniță, m-a înscris la dans sportiv. Tata a avut o latură sportivă, el a fost boxer, așa că m-a înscris la judo. Am fost câteva luni la orele de dans de societate, dar apoi am rămas în zona de arte marțiale, am făcut karate.

Îmi amintesc că prin clasele a III-a și a IV-a încercam diferite scheme cu colegii prin clasă. Erau, cumva, scheme de breaking, dar noi nu știam ce e breakingul la acea vreme. Încercam anumite faze, ba saltul în față, ba în spate. Prin clasa a V-a, i-am spus mamei că mi-ar plăcea să stau în mâini, să stau în cap. Ea, lucrând la un bar, unde treceau foarte multe persoane, a aflat de cineva care făcea acest tip de mișcare. Așa că am făcut cunoștință cu un tip care făcea breaking cam de un an și jumătate. Cu chiu, cu vai, prin noiembrie 2004 am ajuns la sala unde se antrena și el alături de crew-ul Energy. Ulterior și-au schimbat numele în Break Element, trupă din care fac și eu parte, chiar și-acum acum, după atâția ani.

Țin minte că am avut prima întâlnire cu tipul acela, care mi-a zis, ”Arată-mi ce știi”. Eu, în perioada aia, încercam să stau în mâini și el mi-a spus, ”Hai, să văd dacă știi să stai într-o mână”. Eu, neștiind, totuși am încercat. (râde) E o amintire plăcută, pentru că la acel moment exista mereu așteptarea, ”Când mă duce oare la sală?”, că mereu mă amâna. Când am ajuns acolo în cele din urmă, am zis în sinea mea: ”Gata, nu mai depind de tine” (n.red. de tipul respectiv). De atunci, am fost tot timpul în trupă, m-am antrenat. Am avut mereu o flacără în mine care m-a ținut în breaking. E un dans care te provoacă mereu. Cu toate că am trecut și prin dansul de societate, judo, karate, fotbal, kickbox, breakingul a fost singurul care m-a menținut fericit. Pentru mine, breakingul e foarte important pentru că mă face fericit!

Noris se simte bine în mijlocul oamenilor © Arhivă personală

Ai ajuns în sală, ai intrat într-un crew, ai început să faci lucrurile mai conștient și mai organizat. Ce te-a convins că breakingul face parte dintr-o cultură pe care vrei s-o aprofundezi?

Cum spuneam, eu încă fac parte din această trupă, Break Element, și pot să zic că e un lucru foarte fain faptul că oamenii respectivi, care au fost în trupă, erau cu 4, 5, 6 ani mai mari decât mine; eu, intrând pe la vreo 13-14 ani, ei deja aveau 18, 19, 20 de ani și aveau o latură mult mai matură decât mine. Așa că m-au îndrumat atât în ceea ce privește dansul, cât și în latura asta de unitate. Faptul că am mers împreună la showcase-uri, competiții și evenimente, pe mine m-au construit ca om, mi-au pus bazele comportamentului.

În primii ani, ai părinții lângă tine, dar, după vârsta de 7 ani, când începi școala, anturajul te construiește cel mai mult și, cumva, te îndrumă mai departe. Eu am avut noroc să îi am pe cei din crew alături și am avut acea unitate – revin la acest cuvânt – în care am simțit că, orice s-ar întâmpla, acei oameni sunt lângă mine și, pe lângă faptul că mă simt bine, râd cu ei, ne distrăm, dansăm împreună, ne antrenăm, asta m-a menținut. Și, nu în ultimul rând, acel entuziasm de a învăța să faci o mișcare nouă. După multe luni de încercări, în sfârșit îți iese un lucru nou. La început, asta a fost motivația mea și asta m-a prins pe partea de breaking.

Pentru mine, breakingul e foarte important pentru că mă face fericit! B-boy Noris

De ce ai rămas constant în practicarea breakingului mai bine de 15 ani?

Chiar dacă, la început, eram mai axat pe mișcări - să învăț să stau în mâini, să stau într-o poziție în care, cumva, intervine mai mult latura fizică - după o anumită vreme am început să mă conectez mai mult cu muzica. Și, atunci, conectându-mă cu muzica, intervine și latura creativă prin care ajungi să creezi mișcări. Ascultând diferite melodii, dansând pe ele, intervine capacitatea de a exprima anumite lucruri, care vine inconștient, din sinele meu. În clipa în care prind acel moment în care mă simt bine pe o melodie și dansez, simt o căldură în jurul inimii, o senzație de confort care îmi pune zâmbetul pe buze. Și în sală, și la competiții, muzica mă face fericit și mă împinge înainte. Music is what keeps me going!

Bboy Noris e unul dintre veteranii breakingului din România © Arhivă personală

Breakingul face parte dintr-o cultură care înseamnă mai mult decât dans. Ce înseamnă pentru tine?

În breaking nu există limite! Chiar dacă fiecare persoană are anumite limite fizice și psihice, prin antrenament, prin repetiție, reușești să faci lucruri pe care nu credeai până atunci că le poți face. Asta îți dă entuziasm. Breakingul pentru mine nu are o definiție clară; e despre creativitatea care se află în fiecare persoană, indiferent de limitele acesteia. Explorând mișcări și exprimând emoții, depășești și limitele. Persoanelor care ar vrea să încerce breakingul le-aș propune, ”Hai doar să ascultăm muzică și să încercăm să ne mișcăm în anumite direcții în care ne duce melodia și vom vedea unde ajungem și ce construim”.

Înțeleg că mișcările pe care un dansator de breaking le face au legătură cu autocunoașterea. Cum arată, pentru tine, procesul de explorare?

Mai ales în ultimii ani, am început să intru mai mult în latura creativă conectată cu muzica și să fiu mult mai conștient de ceea ce face corpul meu. Asta și pentru că am avut două operații la genunchi. Prima operație m-a conectat mai mult la ceea ce-mi doresc și atunci am început să găsesc lucruri care să-mi întărească genunchii, să am grijă și să văd ce pot să fac dacă nu pot să-mi folosesc genunchii. Pun melodii care îmi plac mult și văd încotro mă duc.

Totodată, mergând în zonele limită despre care spuneam mai devreme, poate scot anumite lucruri noi și, totuși, îmi protejez corpul în cazul în care, pe viitor, voi ajunge în pozițiile respective, să nu cumva să mă accidentez, să am control asupra corpului. Mișcarea în sine, când o prezint, vreau să fie cât mai frumoasă, să aibă o formă frumoasă, să fie plăcută vizual.

Pentru persoanele care-s noi în breaking, totul depinde de cât sunt de degajate și dispuse să se lase conduse de o anumită persoană, pentru că e vorba și despre încredere. De obicei, înainte ca o persoană să facă ceva, se gândește, ”Oare ce o să creadă celălalt despre mine?” sau ”Oare ce vede altul când eu fac asta?” Dacă lasă gândurile deoparte, atunci o să se simtă eliberat și o să facă lucrurile no matter what.

Măsurându-și forțele în concursurile de profil © Arhivă personală

Cum ai depășit rutina în cei peste 17 ani de breaking?

Evenimentele, întâlnirile cu dansatori noi sau persoane cu care îmi face plăcere să dansez, îmi dau o altă energie. De asemenea, melodiile noi mă fac să îmi doresc să dansez. Sau îmi vine o idee pur și simplu și mă gândesc, ”Ce tare ar fi!”, și când merg data viitoare la dans, o pun în aplicare.

Prima operație la genunchi m-a oprit din a dansa vreo 3-4 luni, dar asta m-a întărit mental și m-a determinat să fiu mult mai conștient de ceea ce vreau de la viață. ”Ok, totuși vreau chestia asta, dansul? Atunci să lucrăm mai mult la ea.” Și asta am făcut – am lucrat, am devenit mai bun, mai conștient de corpul meu, de sănătatea mea, de traiul meu, de... tot. Corp, minte și spirit.

A doua operație la genunchi a venit cu o recuperare mult mai grea, a durat peste un an. Cum am început să umblu, chiar dacă eram în orteză, mi-am și reluat antrenamentele pentru că mi-am dorit să câștig un concurs care urma și am avut push-ul ăsta mental de ”I wanna come back stronger”. Era deja al doilea obstacol de genul acesta, care însă m-a făcut să vreau mai mult și, deci, să nu mă plictisesc. După ce am trecut și de faza asta, am continuat să văd îmbunătățiri la corp: am reușit să fac podul, să dansez pe o melodie nouă, să descopăr o experiență nouă, un sentiment nou. Astea au fost lucrurile care m-au determinat să merg înainte în breaking.

Oamenii au văzut, prin intermediul meu, că poate să existe și o latură iubitoare în breaking, nu doar atitudinea ”battle mode”. Cred că, prin felul meu de a fi, sociabil și respectuos, am ajuns să fiu o inspirație pentru unii, să reprezint idei precum pace, iubire, having fun și unitate. B-boy Noris

Muzica îl ține pe Noris în priză © Arhivă personală

Care este principala ta contribuție în tot ceea ce înseamnă breakingul în România?

Sunt sociabil și simt că mi-am făcut legături foarte puternice în comunitatea din România, simt că sunt foarte respectat. Pe lângă faptul că am participat la foarte multe competiții în afară și am reprezentat România la cel mai înalt nivel, sunt singurul român care a jurizat în Ucraina, o țară super strong la nivel de dansatori. Apoi victoriile mele din Germania și Austria, sunt on top, iar la unul dintre cele mai mari festivaluri din lume, Outbreak Europe, am câștigat Cypher King-ul cu un prieten din Ucraina.

M-am dus și mi-am impus numele, cu steagul României mereu în spate, am încercat să reprezint țara cât de bine am putut. De aceea, am avut susținerea comunității, iar la evenimentele care s-au organizat în țară, am încercat să fiu prezent întotdeauna, mai ales la începutul carierei mele ca dansator.

În ultimii ani, am început să organizez evenimente în țară ca să mai adun oameni și să cresc comunitatea de breaking. Sunt un gen de evenimente cum nu s-au mai făcut. De exemplu, în Timișoara, am făcut un eveniment care s-a ținut pe o barcă, a fost super fain, iar dansatorii s-au duelat între ei. Iar în Reșița, recent, am avut un eveniment unde am adunat caroserii de mașină distruse, iar grafferii au desenat pe mașini și am făcut filmări: s-a dansat, s-a sărit, a fost super nice. Am încercat să creez un vibe raw, de hip-hop.

Unul dintre evenimentele organizate de Noris © Arhivă personală

Am vrut să pun piciorul în prag în comunitate, iar lumea să vadă stilul și energia mea. Oamenii au văzut, prin intermediul meu, că poate să existe și o latură iubitoare în breaking, nu doar atitudinea ”battle mode”. Cred că, prin felul meu de a fi, sociabil și respectuos, am ajuns să fiu o inspirație pentru unii, să reprezint idei precum pace, iubire, having fun și unitate.