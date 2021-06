”E una dintre realizările mele, căci am fost de două ori în New York să iau cursuri și m-a luat sub aripa lui Tyrone Proctor, pionier al waacking-ului și co-fondator al Imperial House of Waacking. Asta e forma de organizare a acestui stil de dans, avem o casă, o familie, o mamă – Jody Watley și un tată – Tyrone Proctor, iar noi, practicanții, suntem copiii. Sunt unul dintre cei care au avut norocul de a intra într-o astfel de casă originară din America, cu cei mai buni de acolo. Am trecut printr-un test de knowledge, apoi printr-un test de caracter, fiindcă pentru ei contează enorm asta, apoi un test de dans. După aia am plecat eu din New York și a venit Tyrone în București, am făcut aici un eveniment cu el și la final mi-a spus, <Oana, aș vrea să intri în casa asta și să fii The Mother of the Romanian Chapter și de acum înainte să aduci tu oameni noi în casa noastră,>” povestește Oana.